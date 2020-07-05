Критик Кадырова убит в Австрии

05 июля 2020, 01:06

В пригороде Вены застрелен уроженец Чечни. По подозрению в убийстве задержан его земляк. Жертвой преступления стал критик главы Чечни Рамзана Кадырова Анзор Умаров, известный как "Анзор из Вены", сообщили источники.

В связи с убийством уроженца Чечни в пригороде Вены Герасдорфе задержан его земляк. Автомобиль с предполагаемым убийцей был остановлен в Линце. Мужчина при задержании не оказал сопротивление, сообщает австрийское издание oe24.

По данным историка Майрбека Вачагаева, убитым является Анзор Умаров из Вены. Полиция начала широкомасштабную операцию по поимке убийцы, разыскивается автомобиль, на котором уехал подозреваемый, сообщил Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченские новости из Европы".

Анзор Умаров известен как жесткий критик главы Чечни Рамзана Кадырова. Он вел на чеченском языке канал на Youtube под именем "Анзор из Вены", подписчиками которого являются 12,6 тысячи человек. Последнее видео на его канале "Anzor Tscharto Beck Martin" было опубликовано 3 июля. За два дня оно набрало 153 108 просмотров и 1214 комментариев.

Отметим, что ранее от рук наемных убийц из Чечни погибли журналист Анна Политковская, два представителя чеченского клана Ямадаевых, бывший охранник чеченского президента Умар Исраилов и другие люди, которых нынешнее руководство Чечни могло считать неугодными. Обвиняемыми по делу об убийстве политика Бориса Немцова также проходит группа выходцев из Чечни.

Чеченские "эскадроны смерти" действуют не только в России, но и за ее пределами, всюду преследуя врагов Кадырова – бывших полевых командиров боевиков, политических противников нынешней чеченской власти, общественных деятелей и правозащитников. В частности, в 2017 году в Киеве чеченский киллер совершил покушение на известного оппонента Рамзана Кадырова - Адама Осмаева, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Около 10 критиков чеченских властей были убиты в Турции, в Катаре - бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия* Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. 13 января 2009 года в центре Вены застрелили оппонента Кадырова, бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова. 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими"Кавказский узел" освещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".