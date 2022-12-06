Исчезновение Тумсо породило версии о тайных операциях спецслужб

06 декабря 2022, 04:34

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Анзор Масхадов, который ранее сообщил о смерти блогера, не до конца уверен в достоверности своих источников, а член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков надеется, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, при этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако 5 декабря об убийстве Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники, в тот же день информацию о смерти блогера подтвердил Анзор Масхадов.

1 декабря в интернете распространились неподтвержденные сообщения об убийстве Абдурамханова в Швеции, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что эти публикации не выглядят достоверными. Полиция Швеции и адвокат Абдурахманова отказались комментировать сведения о его смерти. По словам правозащитника Александра Черкасова, комментировать слухи об убийстве Абдурахманова нельзя без подтвержденной информации, но чеченских политэмигрантов в Европе убивают уже более десяти лет и угрозу для их жизней европейские власти не воспринимают как системную.

Сегодня, 6 декабря Анзор Масхадов в прямом эфире на своем Youtube-канале "Nizam Channel" вновь прокомментировал информацию об убийстве Тумсо Абдурахманова. Он отвечал на вопросы пользователей. Комментируя свои слова о том, что Тумсо действительно погиб, Масхадов отметил, что ориентировался при этом на данные источников.

"Та информация, которую я опубликовал, я основывался на том, что мне передали из разных каналов", - сказал он, сославшись при этом на те же источники, которые ранее утверждали, что Тумсо убит. "Также и другие люди, которые живут в Европе. Они мне тоже передали, что действительно, так и произошло. Но сейчас я на 100 процентов не могу говорить, что Тумсо нет с нами", - добавил Масхадов.

На конкретные вопросы пользователей о судьбе Тумсо Масхадов отвечать отказывался, ссылаясь на то, что не может говорить в интересах следствия. При этом он не сказал, кем конкретно ведется следствия, и связывались ли с ним по этому поводу.

По телефону в прямом эфире Масхадов связался с Исламом Белокиевым. Он сказал, что информацию об убийстве Тумсо ему сообщил источник, но он не может утверждать, что эти данные - стопроцентная правда. "Сама полиция Швеции, пресс-секретарь полиции Швеции заявляет, что они слышали, информационные агентства говорят об убийстве Тумсо, но они это не могут подтвердить", - сказал по телефону Белокиев, добавив, что "вопрос остается открытым".

"Ни его родственники, ни его близкие открыто об этом не заявляют", - добавил Белокиев. Он надеется, что Тумсо жив.

Еще один собеседник Масхадова Фархад, который проживает в Норвегии, также отмечает, что достоверной информации о том, что произошло с Тумсо, нет.

Ранее комментарии Youtube-паблику "Популярная политика" по поводу судьбы Тумсо дал член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков. Он сказал, что никакого подтверждения убийства Тумсо нет. "У нас сейчас три сценария того, что происходит. Или спецслужбы Швеции, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть, так же, как скрыли в Германии правоохранительные органы его брата Мохамада. Или же действительно была попытка покушения, и они предприняли сразу меру и скрыли его. Или же - третий вариант, третий сценарий - какое-то происшествие могло произойти по соседству (с местом - прим. "Кавказского узла"), где проживает Тумсо Абдурахманов, и полиция приняла решение срочно его скрыть", - отметил он.

Он также заявил, что политические беженцы, которые находятся в Европе, действительно находятся под угрозой, и те многочисленные убийства, и те преследования подтверждаются".

Напомним, что полиция Швеции не подтвердила сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировало издание официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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