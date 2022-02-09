Обещание властей Чечни игнорировать критиков стало итогом встречи Кадырова с Путиным

09 февраля 2022, 19:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Чечни сами создали популярность своим критикам ответами на их заявления, а решение отказаться от дальнейшего комментирования критики стало результатом встречи Кадырова с Путиным на фоне конфликта главы Чечни с Янгулбаевыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" писал, что после того, как чеченские силовики 20 января вывезли Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. Особый резонанс вызвали слова депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, который на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. После митинга в Грозном, участники которого жгли портреты Янгулбаевых и высказывали угрозы в их адрес, состоялась встреча Кадырова с Путиным. Члены команды Кадырова впредь не намерены давать журналистам комментарии относительно ситуации с его критиками и не будут реагировать на высказывания находящихся за границей противников властей региона, заявил 8 февраля министр информации Чечни Ахмед Дудаев.

Заявление министра информации Чечни о намерении перестать отвечать на критику выглядит как результат встречи Кадырова с Путиным, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"После встречи я предполагала, что где-то в течение недели-двух мы увидим реакцию Грозного. Возможно, это она и есть. Многие журналисты, которые звонили для получения комментариев в последнее время, спрашивали, почему чеченские власти обращают внимание на малоизвестных блогеров, каналы, реагируют на их критику и для борьбы с одной семьей собирают митинги с участием 400 тысяч человек. Спрашивали, не считают ли чеченские власти, что это не их уровень разбираться с критикой такого плана. Не исключаю, что это заявление - тактический ход с целью выйти из крайне неприятной ситуации, при этом сохранив лицо. С одной стороны, не дать заднюю, а с другой - немного утихомирить возникший медийный скандал", - сказала Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сокирянской, впервые за многие годы возникла ситуация, когда медийность стала откровенно вредить руководству Чечни. "На самом деле чеченские власти очень любят СМИ, внимание, они даже не против негативного пиара, который тоже пиар и позволяет Рамзану Кадырову и его команде постоянно быть в фокусе внимания не только российских, но и нередко международных СМИ. В этом же случае было ощущение, что скандал уж очень сильно разросся, пошла мощная мобилизация людей в России в ответ на заявления, не соответствующие даже самым низким стандартам восприятия цивилизованного поведения в обществе. В России эти стандарты невысокие, но даже исходя из них, угрозы резать головы оппонентам оказались уж слишком шокирующими. Поэтому возникла ситуация, когда медийность идет не на пользу властям Чечни. Возможно, поэтому последовало такое заявление министра печати", - отметила она.

Чеченские власти своими действиями против критиков сделали из относительно малоизвестных людей медийных героев, указала эксперт. "Реакция чеченских властей на критику не только незаконна, она явна несоразмерна, исходя из их собственных интересов. Такая реакция дает возможность людям прославиться, привлекает к ним больше внимания, чем они бы получили благодаря своим блогами и каналам. Эта ситуация чеченским властям крайне невыгодна", - подчеркнула Сокирянская.

Публичные люди должны довольно спокойно реагировать на критику, уверена она. "К сожалению, у руководства Чечни не существует понимания того, что общественный деятель, глава региона, политик, публичный человек должен терпеть критику, а не реагировать на каждое критическое замечание в интернете. Это понимание когда-то должно прийти. Чеченская власть до сих пор реагировала на все", - подчеркнула директор Центра анализа и предотвращения конфликтов.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также не исключил, что новая позиция властей Чечни относительно критиков стала последствием визита Кадырова к Путину, который несколько остудил градус публичного осуждения оппонентов чеченской власти. "Возможно, в Кремле помогли осознать, что надо разобраться с дискуссией с оппонентами чеченских властей. Я не исключаю, что им это подсказали в Кремле, и они решили выступить с заявлением, что больше не будут комментировать", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Кутаев также уверен, что чеченские власти своими действиями помогли малоизвестным критикам развиваться и стать публичными. "То, что появились такие малоизвестные критики, - это дело рук самих чеченских властей. Они своим вниманием к ним фактически и сделали этих людей. Людям интересно не то, что говорят оппоненты власти, им интересно то, как чеченские власти реагируют на эту критику. Поэтому они только себя могут винить в том, что создали таких критиков. Все поражаются, как неумело и непрофессионально ведут себя люди во власти Чечни и как они из пустого места создают информационные потоки и сейчас вынуждены воевать с ними", - отметил он.

Спустя несколько минут после заявления Ахмеда Дудаева о том, что власти Чечни больше не будут отвечать на критику из-за рубежа, глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал на своей странице в Instagram видео с осуждением критиков Кадырова, в частности Ибрагима Янгулбаева. Видео Ахмадова было опубликовано в 20:03, а пост Дудаева - в 19:55 мск 7 февраля.

Появление видео Ахмадова о Янгулбаеве вскоре после поста Дудаева о намерении властей Чечни больше не комментировать слова критиков Кутаев считает "технической ошибкой", а не проявлением несогласованности действий чеченских чиновников. "Это технический момент. Здесь это ничем другим объяснить невозможно, поскольку во властных структурах нижестоящий четко подчиняется вышестоящему", - сказал Кутаев. Он уверен, что в дальнейшем Ахмадов тоже будет следовать общему курсу новой политики по игнорированию критиков.

Основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман считает правильным решение властей Чечни отказаться от ответов на критику. "С точки зрения массовых коммуникаций, решение властей Чечни правильное. Если вспомнить "эффект Стрейзанд", чем больше уделяешь внимание проблеме, тем публичнее эта проблема становится. То есть, с точки зрения их публичности, это отличный шаг", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт согласен, что реакция властей Чечни на критику малоизвестных людей лишь добавляла последним публичности. "С точки зрения коммуникации, абсолютно правильно не реагировать на критику малоизвестных людей, потому что, кто украл ложки и нашлись ли они - не важно, а "осадочек остался". Чем больше внимания они будут уделять негативным высказываниям в свой адрес, тем публичнее эти высказывания сами собой будут становиться", - отметил он.

С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".