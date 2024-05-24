24 мая 2024, 04:38

Источники сообщили об обысках у брата главы Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли с обыском к бывшему главе почтового управления Ингушетии и брату главы республики Магомед-Баширу Калиматову, чье имя упоминается в материалах дела о миллиардных хищениях из пенсионного фонда, утверждают источники в правоохранительных органах. 

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года ингушское управление ФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления соцвыплат, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Силовики провели более 50 обысков, к 20 февраля обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда в Ингушетии были предъявлены 34 арестованным, среди которых бывшие чиновники и сотрудники ПФР, а также "Почты России". Еще одна серия обысков по делу прошла в мае 2023 года, а в конце октября суд арестовал заочно бывшего руководителя Пенсионного фонда в Ингушетии Ислама Сейнароева и бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. 

У старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова 23 мая прошли обыски в связи с расследованием дела о масштабных хищениях средств пенсионного фонда. Следственные действия проводились в Сунже, где расположен дом Магомед-Башира Калиматова, утверждают источники в силовых структурах. 

Магомед-Башир Калиматов в прошлом руководил почтовым управлением республики, отмечают в связи с информацией об обысках "Известия".  

Во время следственных действий движение по улице, на которой расположен дом Калиматова, было перекрыто силовиками. Рабочих, которые находились во дворе дома Калиматова, силовики вывели, отмечает “Сапа Кавказ”, публикуя короткое видео. Запись сделана на улице, из машины, проезжавшей мимо. 

По состоянию на 4.35 мск сегодня информации о результатах обыска нет, правоохранительные органы официальных сообщений на этот счет не распространяли. 

Дело о хищениях средств ПФР в Ингушетии расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. По версии следователей, в 2019-2021 годах обвиняемые организовали "незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Республики Ингушетия без их ведома".

"Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в Республике Ингушетия для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы", - сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Самым высокопоставленным из обвиняемых, Сейнароеву и Батыжеву, вменяют участие в организованном преступном сообществе. Эта статья предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы. 

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Примечание:

"Пенсионеры в Ингушетии пожаловались на задержки выплат", "Сотрудник Пенсионного фонда в Ингушетии обвинен в хищении 3,5 миллиона", "11 человек задержаны после обысков по делу о хищении соцвыплат в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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