Калиматов отправил в отставку правительство Ингушетии и высказался о новом его составе

08 сентября 2019, 18:22

Избранный сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вступил в должность и отправил в отставку правительство республики. Калиматов заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня большинство присутствовавших на заседании депутатов Народного собрания Ингушетии проголосовали за кандидатуру врио главы республики Махмуда-Али Калиматова. В списке кандидатур на должность главы региона, которые 26 августа президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов, помимо Калиматова, были кандидатуры депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева и старшего территориального специалиста "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова.

Махмуд-Али Калиматов - фаворит предстоящих выборов, остальные два кандидата станут лишь формальными их участниками, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Новому главе региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.

Махмуд-Али Калиматов принес присягу и официально вступил в должность главы Ингушетии. Инаугурация прошла в зале славы администрации руководителя региона в Магасе при участии полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова, глав субъектов округа.

После вступления в должность главы республики Калиматов подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Ингушетии Зялимхана Евлоева, который сообщил о своем прошении об отставке 26 августа.

"Калиматов подписал указ об освобождении от должности Зялимхана Евлоева", - рассказал представитель пресс-службы главы республики, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Также Махмуд-Али Калиматов подписал указ о сложении полномочий правительства республики в связи с избранием нового главы Ингушетии. При этом кабинет министров региона будет исполнять свои обязанности до формирования его нового состава, говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов рассказал, как будет формироваться новый состав правительства. "Будет меняться и правительство, и кадровый состав. Но нельзя без опытных людей, которые честно и порядочно относятся к своему делу, они тоже будут дальше работать и приносить пользу и благо нашей республике", - заявил Калиматов. При этом он не стал уточнять, на сколько процентов поменяется состав кабинета министров.

Говоря о качествах, которыми должны обладать члены нового правительства Ингушетии, главным из них он назвал порядочность. "Я в это вкладываю профессионализм, твердость в решениях и самое главное для любого руководителя, это когда ты обязан сказать "нет", говорить "нет", а когда надо сказать "да", иметь мужество и внутренний стержень сказать "да", - пояснил Махмуд-Али Калиматов, слова которого приводит РИА "Новости".

Ранее Калиматов не исключил уголовного преследования уволенных в Ингушетии чиновников. Решения об увольнении высокопоставленных чиновников принимались после внезапных проверок, рассказал Махмуд-Али Калиматов 2 сентября. Он предположил, что уволенным "придется ответить" за свою работу перед судом.

Напомним, после ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении, помимо Зялимхана Евлоева, подали его первый заместитель Багаудин Оздоев, министры финансов и образования региона Бекхан Оздоев и Юсуп Костоев, замглавы ингушского правительства, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов, глава министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлан Вышегуров. 30 августа несколько источников сообщили об отставке Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений, однако власти республики не дали подтверждения этой информации.