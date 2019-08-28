Политологи оценили шансы конкурентов Калиматова на выборах в Ингушетии

28 августа 2019, 16:54

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов является фаворитом предстоящих выборов, остальные два кандидата станут лишь формальными их участниками, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Местные жители надеются на то, что новый глава региона преодолеет политический кризис. Требовать от Калиматова пересмотра соглашения о границе с Чечней бесперспективно, считает глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Народного собрания Ингушетии назначили выборы главы региона на 8 сентября. 26 августа президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Новому главе региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

Депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов отметил корреспонденту "Кавказского узла", что КПРФ отказалась от выдвижения кандидатов, поскольку эта партия поддерживает Калиматова.

Урусхан Евлоев - член Центрального совета регионального отделения партии "Справедливой России" в Ингушетии, говорится на сайте партии. Магомед Зурабов представляет ЛДПР, сообщило 26 августа на своем сайте постоянное представительство Ингушетии при президенте России.

"Надо сказать, что выдвигая своих кандидатов, обе партии заявили, что они тоже поддерживают врио Махмуд-Али Калиматова", - отметил депутат.

По его словам, если об Урусхане Евлоеве в Ингушетии известно как о человеке, уже однажды участвовавшем в выборах, то о Магомеде Зурабове люди "практически не знают".

Урусхан Евлоев наряду с зампредом комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильясом Богатыревым претендовал на пост главы республики в сентябре 2018 года, когда главой региона в третий раз стал Юнус-Бек Евкуров.

Отсутствие прямых выборов влияет на то, какие политики выставляют свои кандидатуры, считает член Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева. "Ввиду того, что у нас нет выборов, авторитетные люди не пойдут выставлять свою кандидатуру, заведомо зная о своем поражении. Согласно закону, Ингушетия не проводит прямые выборы главы, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами Народного собрания парламента из числа представленных [президентом] кандидатур. Естественно, депутаты выберут того, кто последнее время был врио главы республики", - сказала Матиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ничего не знает о двух других кандидатах. "Если Урусхан Евлоев представлен от партии «Справедливая Россия» как председатель регионального отделения, то почему же о работе этой партии мы, общественность, ничего не знаем?", - сказала она.

Калиматов имеет высокие шансы стать главой региона, сказала корреспонденту "Кавказского узла" политолог, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. "Это запланировано изначально. А остальные кандидаты - для того, чтобы соблюсти состязательность", - полагает она.

Фаворитом на этих выборах является Махмуд-Али Калиматов, согласен политолог Евгений Минченко. "Остальные являются формальными участниками этой процедуры. Должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы что-то изменилось в обратную сторону, и депутаты проголосовали за кандидата, который мало известен общественности", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты Евгений Минченко и Иосиф Дискин заявили, что в условиях разобщенности и конфликтности элит возврат к прямым выборам главы Ингушетии, отмененным с 2013 года, маловероятен. Всенародные выборы руководителя региона станут шансом для стабилизации и консолидации гражданского общества в Ингушетии, заявили Ирина Стародубровская и Руслан Муцольгов.

Калиматов устранился от заявлений по поводу протестов

От Калиматова после назначения врио главы ждали конкретных заявлений по сложной общественно-политической обстановке, указал Закрий Мамилов. "Но ни заявлений, ни каких-то действий, направленных на консолидацию с оппозиционными силами, с его стороны сделано не было", - констатировал депутат парламента.

После подписания в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об административной границе в Ингушетии произошли массовые акции протеста, за которыми последовали аресты активистов и уголовные дела. "Кавказский узел" следит за ситуацией в республике в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также на "Кавказском узле" опубликованы справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией.

Два месяца - недостаточный срок, чтобы подводить итоги работы Калиматова, считает Закрий Мамилов. "Наследство Калиматову досталось тяжелое, и ему нужно было вникнуть в суть проблем, в первую очередь экономических, социальных. У него пока что нет своей команды, приходится иметь дело с теми, кто работал с Евкуровым. Нам известны только отголоски тех разборок, которые проходят в его кабинете и на совещаниях. После таких жестких разборок очередной чиновник уходит в отставку «по собственному желанию»", - отметил депутат.

После ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении подал ряд высокопоставленных чиновников. Последним из них стал 26 августа глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев.

В республике запущена кампания бойкота муниципальных выборов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отделения Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев. "Как народ отреагирует на эти заявления и призывы, неизвестно. Хотя, если судить по прежним выборам, особого энтузиазма среди населения и не наблюдалось", - отметил Акиев.

Бойкотировать назначенные на 8 сентября муниципальные выборы призвали Совет тейпов ингушского народа, республиканское отделение партии "Яблоко" и Ингушский комитет национального единства. Комитет считает необходимым отказаться не только от голосования на муниципальных выборах, но и от выдвижения кандидатур и работы в избирательных комиссиях.

По мнению Акиева, требовать от Калиматова изменения границы с Чечней не стоит. "Нужно консолидироваться и решать общие вопросы, а не предъявлять ему невыполнимые требования по тем же границам с соседней республикой. Какая может быть точка зрения по границам, если все решено на высшем уровне и навряд ли при нынешней кремлевской власти будет дан обратный ход этому решению? Никакие протесты, возмущение, жалобы не помогут нам добиться справедливости", - считает правозащитник.

Он указал на то, что Калиматову в первую очередь надо решать социально-экономические проблемы региона. "Общественно-политическая ситуация зависит напрямую от экономического положения в регионе. Нужно, чтобы на ключевых постах были грамотные управленцы. Калиматов понимает, что с прежним составом правительства работать нельзя. С начала июля он отправил в отставку уже многих чиновников различного ранга", - сказал Тимур Акиев.

Жители Ингушетии рассказали об ожиданиях от нового главы

Жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что считают первоочередными задачами будущего главы Ингушетии преодоление политического кризиса и борьбу с коррупцией. Приведенные мнения не является репрезентативным опросом и отражают частные мнения участников опроса.

Новый глава республики должен освободить всех заключенных по делу о мартовском митинге в Магасе и обеспечить свободные демократические выборы в регионе, считает местный животновод Магомед.

"Если он глава Республики Ингушетия, то должен разрешить политический кризис", - сказала предприниматель Ханифа Оздоева.

Местный житель Руслан Латыров видит главной задачей руководителя региона борьбу с коррупцией. "Остановить откаты - тогда все остальное выровняется", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Махмуда-Али Калиматова.