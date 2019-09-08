Махмуд-Али Калиматов. Фото Пресс-служба правительства Ингушетии http://www.ingushetia.ru/news/m_kalimatov_proveril_gotovnost_izbiratelnykh_uchastkov_k_edinomu_dnyu_golosovaniya_/

08 сентября 2019, 12:49

Махмуд-Али Калиматов избран главой Ингушетии

За кандидатуру врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова сегодня проголосовали большинство присутствовавших на заседнии депутатов Народного собрания республики.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Ингушетии Народное собрание республики назначило на сегодня. 26 августа Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры на должность главы региона: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов, говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице парламента республики в Instagram.

Депутаты Народного собрания избрали главу региона путем тайного голосования, за Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата, один бюллетень признан недействительным, сообщает ТАСС.

Комментариев от Урусхана Евлоева и Магомеда Зурабова относительно итогов голосования пока не поступало.

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - фаворит предстоящих выборов, остальные два кандидата станут лишь формальными их участниками, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, что 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Новому главе региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.

Примечание:

"Калиматов не исключил уголовного преследования уволенных чиновников", "Министр финансов Ингушетии заподозрен в нецелевом расходовании 2 млрд рублей", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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