Руслан Могушков. Фото Пресс-служба администрации Магаса https://www.magas.su/tera/glava-respubliki-proveril-khod-stroitelstva-dorogi-nazrani

30 августа 2019, 13:37

Власти Ингушетии отреагировали на сообщения об отставке министра Могушкова

Пресс-служба главы Ингушетии отказалась официально подтвердить информацию об отставке министра имущественных и земельных отношений Руслана Могушкова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня несколько источников сообщили о том, что врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений.

Руслан Могушков стал министром имущественных и земельных отношений Ингушетии в сентябре 2018 года после того, как Юнус-Бек Евкуров в третий раз был избран на пост главы республики. 8 июля Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку, после чего заявления об увольнении подали по меньшей мере семь крупных чиновников.

Пресс-служба главы Ингушетии не подтвердила увольнение Руслана Могушкова с поста министра имущественных и земельных отношений, сообщает сегодня РИА Новости.

"Увольнение Могушкова официально не подтверждаем. Такой информации пока нет", - цитирует представителя пресс-службы агентство.

Напомним, что Махмуд-Али Калиматов был назначен врио главы Ингушетии после отставки Евкурова. На 8 сентября намечены выборы главы республики, Владимир Путин предложил три кандидатуры на эту должность, в том числе действующего врио главы Ингушетии.

Примечание:

"Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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