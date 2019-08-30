Власти Ингушетии отреагировали на сообщения об отставке министра Могушкова

30 августа 2019, 13:37

Пресс-служба главы Ингушетии отказалась официально подтвердить информацию об отставке министра имущественных и земельных отношений Руслана Могушкова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня несколько источников сообщили о том, что врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений.

Руслан Могушков стал министром имущественных и земельных отношений Ингушетии в сентябре 2018 года после того, как Юнус-Бек Евкуров в третий раз был избран на пост главы республики. 8 июля Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку, после чего заявления об увольнении подали по меньшей мере семь крупных чиновников.

Пресс-служба главы Ингушетии не подтвердила увольнение Руслана Могушкова с поста министра имущественных и земельных отношений, сообщает сегодня РИА Новости.

"Увольнение Могушкова официально не подтверждаем. Такой информации пока нет", - цитирует представителя пресс-службы агентство.

Напомним, что Махмуд-Али Калиматов был назначен врио главы Ингушетии после отставки Евкурова. На 8 сентября намечены выборы главы республики, Владимир Путин предложил три кандидатуры на эту должность, в том числе действующего врио главы Ингушетии.