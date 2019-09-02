Калиматов не исключил уголовного преследования уволенных чиновников

По его словам, после таких проверок он показывает министрам сделанные на месте фото и видео. "Нужно в каждом конкретном случае разбираться, проводить мини-ревизию. Я не стремлюсь сразу наказать. Толку-то от этого? Я сказал, что сегодня не принимаю резких решений. Но принимать пришлось. И я принимал по некоторым министрам. Жестко принимал", — отметил Калиматов.

Врио главы республики указал на то, что ему советуют "уволенных министров посадить", а не просто увольнять. "Я теперь уже не прокурор. Раз я вижу это, мягко говоря, безобразие, почему его раньше не замечали? Но думаю, в будущем на этих людей обратят внимание правоохранительные органы. Есть некоторые нюансы, моменты в их деятельности, за которые им придется ответить. Однозначно могу сказать: пока я возглавляю Ингушетию, ни на какие руководящие посты эти люди не смогут вернуться", - процитировало сегодня Калиматова РИА "Новости".

Комментаторы на странице Калиматова в Instagram поддержали увольнение чиновников. "У нас еще много министров, на которых нужно обратить внимание", - написала archakova_mmm. Другие пользователи назвали конкретных чиновников и учреждения, которые, по их мнению, нужно проверить Калиматову.

За два часа, по состоянию на 20.26 мск 2 сентября эта публикация собрала 77 "лайков" и 17 комментариев.