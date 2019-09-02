02 сентября 2019, 20:27

Калиматов не исключил уголовного преследования уволенных чиновников

Решения об увольнении высокопоставленных чиновников принимались после внезапных проверок, рассказал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он предположил, что уволенным "придется ответить" за свою работу перед судом. Комментаторы в соцсетях поддержали действия Калиматова.

Как сообщал "Кавказский узел", после ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении подали первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев , министры финансов и образования региона Бекхан Оздоев и Юсуп Костоев, заместитель главы ингушского правительства, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов, глава министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлан Вышегуров, глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев. 30 августа несколько источников сообщили об отставке Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений, однако власти республики не дали подтверждения этой информации.

28 августа свой пост покинул руководитель Назрановского муниципального района Ингушетии Муса Муталиев, занимавший этот пост с ноября 2018 года. "Он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Местные депутаты поддержали его просьбу", - процитировал в тот же день слова собственного источника "Интерфакс". Это восемнадцатый ингушский чиновник высокого уровня, покинувший свой пост с начала июля, информировало издание со ссылкой на подсчеты пресс-службы главы региона.

Махмуд-Али Калиматов, назначенный врио главы Ингушетии после отставки Евкурова, рассказал о внезапных проверках республиканских ведомств - таких, как Минстрой, Минсельхоз, Минздрав. "Заслушиваю их доклады, а потом по возможности стараюсь без предупреждения выехать в тот или иной муниципалитет, город, район и посмотреть, что на самом деле происходит. Послушали доклад - там все красиво. Приехали - не совсем красиво" - сказал Калиматов.

По его словам, после таких проверок он показывает министрам сделанные на месте фото и видео. "Нужно в каждом конкретном случае разбираться, проводить мини-ревизию. Я не стремлюсь сразу наказать. Толку-то от этого? Я сказал, что сегодня не принимаю резких решений. Но принимать пришлось. И я принимал по некоторым министрам. Жестко принимал", — отметил Калиматов.

Врио главы республики указал на то, что ему советуют "уволенных министров посадить", а не просто увольнять. "Я теперь уже не прокурор. Раз я вижу это, мягко говоря, безобразие, почему его раньше не замечали? Но думаю, в будущем на этих людей обратят внимание правоохранительные органы. Есть некоторые нюансы, моменты в их деятельности, за которые им придется ответить. Однозначно могу сказать: пока я возглавляю Ингушетию, ни на какие руководящие посты эти люди не смогут вернуться", - процитировало сегодня Калиматова РИА "Новости".

Комментарий к интервью Калиматова об увольнениях чиновников, https://www.instagram.com/p/B16b1R0noHh/Комментаторы на странице Калиматова в Instagram поддержали увольнение чиновников. "У нас еще много министров, на которых нужно обратить внимание", - написала archakova_mmm. Другие пользователи назвали конкретных чиновников и учреждения, которые, по их мнению, нужно проверить Калиматову.

За два часа, по состоянию на 20.26 мск 2 сентября эта публикация собрала 77 "лайков" и 17 комментариев.

Примечание:

"Бывший замминистра финансов Ингушетии обвинен в хищении", "Министр финансов Ингушетии заподозрен в нецелевом расходовании 2 млрд рублей", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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