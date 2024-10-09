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20:55, 9 октября 2024

Нагавкин обжаловал приговор перед отъездом в колонию

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела о дезорганизации работы следственного изолятора и потребовал отменить приговор. Завтра Нагавкин отправится в колонию-поселение, где по постановлению Волгоградского областного суда должен отбывать двухлетний срок.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 города Ленинска в мае 2023 года. Тогда правозащитника поместили в камеру к обвиняемым по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетними. Он выразил свой протест разгромом мебели в камере и словесной перепалкой с надзирателями. Те посчитали слова Нагавкина в свой адрес угрозой для их жизни и здоровья. Судья Ленинского районного суда назначила ему условный срок, но это решение обжаловала прокуратура, назвав приговор "чрезвычайно мягким"попросив приговорить Нагавкина к двум годам колонии-поселения. Нагавкин также обжаловал приговор. Волгоградский областной суд заменил Нагавкину условный двухлетний срок лишения свободы в колонии-поселении на реальный. Нагавкин считает решение суда несправедливым и намерен оспорить его в кассационной инстанции. 5 октября Федеральная служба исполнения наказаний обязала Нагавкина 10 октября явиться в Урюпинскую колонию-поселение, где он должен отбывать двухлетний срок.

Правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области Игорь Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Поводом для начала правозащитной деятельности послужила смерть его брата в тюремной больнице, где тот оказался по подозрению в сбыте наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Игорь Нагавкин подал сегодня в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции жалобу на решение апелляционной инстанции. В своем заявлении он указал на грубые несоответствия содержания описательно-мотивировочной части апелляционного постановления истинному положению дел.

Так, он указал, что в постановлении Волгоградского областного суда говорится, что "вид и срок наказания, назначенного судом первой инстанции осужденному, изменению не подлежит, так как они определены в соответствии с требованиями уголовного закона". "Это грубо не соответствует фактам, потому что в тексте приговора суд не указывал конкретный "вид и срок" реального лишения свободы. Вид и режим колонии, а также конкретный размер (срок) реального лишения свободы суд апелляционной инстанции назначил мне впервые", - заявил в кассационной жалобе Игорь Нагавкин.

Он указал на ряд других нарушений, допущенных Волгоградским областным судом - в частности, пункт «а» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса России и пункта 7.1 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса России, гласят, что при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить вопрос о том, имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами. По мнению Нагавкина, также нарушены требования законности при производстве по делу. 

"Не разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о постановлении приговора в особом порядке судопроизводства (статья 314 Уголовно-процессуального кодекса( во всех случаях является существенным нарушением права на защиту, влекущего отмену приговора ... Указанные основополагающие требования уголовного закона остались невыполненными. Субъективное восприятие, домыслы и предположение потерпевшего, заявившего, что в произнесенном мной в данной обстановке нецензурного выражения он усматривал угрозу применения насилия или угрозу жизни и здоровью, ничем объективно не подтверждены", - заявил Нагавкин.

Он заметил при этом, что областной суд переложил бремя доказывания невиновности на обвиняемого. "Поскольку иного из доказательств по делу не установлено, доводы Нагавкина И.Б. о том, что он не высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников следственного изолятора, суд апелляционной инстанции признает голословными и данными им с целью защиты". Игорь пояснил, что данная формулировка нарушает требования статьи 14 УПК РФ.

"Таким образом, в условиях отсутствия каких-либо достаточных объективных доказательств виновности, суд возлагает на осужденного обязанность доказать свою невиновность при этом с упреком, что обвиняемый реализует свое законное право на защиту. Такая мотивировка не может являться надлежаще мотивированным опровержением невиновности", - подчеркнул в кассационной жалобе Нагавкин.

Игорь Нагавкин также указал на многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ, допущенные сотрудниками полиции при проведении экспертизы (статьи 195,198,199, 204 Уголовно-процессуального кодекса). 

«Что получается? Приговор суда первой инстанции не соответствует требованиям о законности, обоснованности и справедливости приговора (статья 297 Уголовно-процессуального кодекса). А апелляционное постановление не соответствует требованиям законности при производстве по делу (часть 4 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса). В моем деле мы видим веские основания для отмены приговора и постановления областного суда. Я попросил суд кассационной инстанции приговор Ленинского районного суда от 26 июня и апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 12 сентября отменить, направить дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда, либо возвратить дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих постановлению законного обоснованного и справедливого приговора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

Он добавил, что адвокат Валерий Шухардин пока не приступил к работе. Договор с ним еще не заключен.

Исполнительный директор Фонда "В защиту прав заключенных (Фонд «В защиту прав заключенных» признан иностранным агентом)"* Валентин Богдан пояснил журналисту, что сбор средств на адвоката для Нагавкина пока не завершен.

10 октября Нагавкин намерен отправиться в колонию-поселение. "Сегодня было много подготовительной работы. Надо было решить массу текущих вопросов. С пяти часов утра я на ногах. Завтра выезжаю в колонию-поселение в Урюпинск. Буду отбывать назначенное мне судом несправедливое наказание. Будут еще дополнения в кассацию. Защищать себя буду уже из колонии-поселения. Повторяю, виновным себя не считаю и буду требовать отмены приговора и полной реабилитации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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