Нагавкин получил предписание явиться в колонию-поселение

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Федеральная служба исполнения наказаний обязала правозащитника Игоря Нагавкина 10 октября явиться в Урюпинскую колонию-поселение, где он должен отбывать двухлетний срок по делу о дезорганизации работы СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 города Ленинска в мае 2023 года. Тогда правозащитника поместили в камеру к обвиняемым по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетними. Он выразил свой протест разгромом мебели в камере и словесной перепалкой с надзирателями. Те посчитали слова Нагавкина в свой адрес угрозой для их жизни и здоровья. Судья Ленинского районного суда назначила ему условный срок, но это решение обжаловала прокуратура, назвав приговор "чрезвычайно мягким". Надзорный орган попросил облсуд назначить Нагавкину наказание в виде лишения свободы сроком в два года с отбыванием в колонии-поселении. Нагавкин также обжаловал приговор. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, заменил правозащитнику Игорю Нагавкину условный двухлетний срок лишения свободы в колонии-поселении на реальный. Нагавкин считает решение суда несправедливым и намерен оспорить его в кассационной инстанции.

Правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области Игорь Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Поводом для начала правозащитной деятельности послужила смерть его брата в тюремной больнице, где тот оказался по подозрению в сбыте наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

4 октября правозащитник Игорь Нагавкин получил предписание УФСИН по Волгоградской области явиться в Урюпинскую колонию-поселение для отбытия двухлетнего срока заключения по приговору Ленинского районного суда. Ему назначили срок приезда в колонию - до 10 октября. Нагавкину было разъяснено положение части 2 статьи 75.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ об оплате проезда до места отбытия наказания и об обеспечении его продуктами питания, «исходя из маршрута следования». При этом Игорь сообщил сотрудникам УФСИН, что ни в деньгах, ни в продуктах питания он не нуждается. Явиться Нагавкин должен в колонию-поселение самостоятельно.

В суде сторона обвинения и судья сделали так, чтобы мне не зачли срок нахождения в СИЗО

"Поеду туда 10 октября. Срок отбытия наказания начинает засчитываться с момента, когда я перейду через порог колонии. В суде сторона обвинения и судья сделали так, чтобы мне не зачли срок нахождения в СИЗО", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Нагавкин.

Игорь также сообщил, что кассационную жалобу на решение Ленинского районного суда он пока не подавал, но подаст обязательно. Защищать интересы Нагавкина будет адвокат Валерий Шухардин. Договор с ним пока не заключен.

Иск с жалобой на «пыточные нечеловеческие» условия содержания в камере СИЗО-5 Игорь намерен подать заново — в Ленинский районный суд («по подсудности»). "На всех процессах (по кассации и по условиям содержания) буду лично участвовать в процессах. Как? Пока не знаю процедуру", - сказал корреспонденту Игорь Нагавкин.

Правозащитник Игорь Нагавкин подал иск с требованием выплатить ему 900 тысяч рублей за пребывание в антисанитарных условиях СИЗО в Ленинске. Власти обязаны содержать арестованных в соответствии с санитарными требованиями, подтвердили юрист и правозащитник.

По словам юриста Сергей Иващенко, если истец, отбывающий наказание в колонии, желает лично участвовать в судебных процессах, администрация колонии (или колонии-поселения) может предоставить ему такую возможность, доставив его в ближайший суд, где имеется видеоконференцсвязь. Предварительно переведя его в местное СИЗО на время процесса. "Этот вопрос регулируется Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (утвержденных приказом Минюста РФ от 04.07.2022 №110)", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнительный директор Фонда "В защиту прав заключенных" (фонд "В защиту прав заключенных" признан иностранным агентом) Валентин Богдан подтвердил, что защищать интересы Нагавкина на кассационном процессе будет московский юрист Валерий Шухардин, который недавно стал адвокатом.

"Мы объявили по своим каналам сбор средств на адвокатские услуги. Обязательно Игорю поможем", - сказал Валентин Богдан.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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