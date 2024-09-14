Нагавкин потребовал компенсации за условия в изоляторе Ленинска

14 сентября 2024, 15:02

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Правозащитник Игорь Нагавкин подал иск с требованием выплатить ему 900 тысяч рублей за пребывание в антисанитарных условиях СИЗО в Ленинске. Власти обязаны содержать арестованных в соответствии с санитарными требованиями, подтвердили юрист и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин с 7 марта проводил бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин требовал визита в изолятор прокурора Волгоградской области. 21 марта жалобы Нагавкина поступили в прокуратуру, и руководитель ведомства на личном приеме заверил сестру арестованного, что к Нагавкину будет направлен его представитель. 24 марта представитель СИЗО проинформировал сестру Нагавкина, что ее брат прекратил голодовку.

Игорь Нагавкин – правозащитник из города Калач-на-Дону. Он оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. 26 июня Игорь Нагавкин был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 Ленинска, 12 сентября апелляционный суд заменил Нагавкину условный срок в колонии-поселении на реальный. О преследовании Нагавкина можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

13 сентября Игорь Нагавкин отправил в Калачевский райсуд Волгоградской области административный иск об оспаривании действий администрации исправительного учреждения и взыскании компенсации за ненадлежащие условия содержания. Ответчиками по иску выступают УФСИН по Волгоградской области, начальник ФКУ СИЗО-5 и его заместитель, а также Российская Федерация в лице Минфина.

В своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Игорь Нагавкин рассказал суду о своем пребывании в СИЗО-5 Ленинска после того, как 18 апреля 2023 года Быковский райсуд приговорил его к шести годам лишения свободы. С 19 апреля, согласно заявлению, Нагавкина содержали в камерах № 59 и 61, а также трижды помещали в карцеры – два раза на 10 суток и один раз на 15 суток.

Бегали крысы, отсутствовал доступ к свежему воздуху, что является нарушением

«Условия содержания в вышеуказанных местах содержания были нечеловеческими. Были допущены нарушения санитарных норм, обнаружена плесень и грибок на стенах, сантехника (кран для питьевой воды) покрыта ржавчиной, бегали крысы, отсутствовал доступ к свежему воздуху, что является нарушением материально-бытового обеспечения камер №59, 61, карцеров № 1, 2, 4, предусмотренного положениями ст. 23 Федерального закона №103-ФЗ «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления»", - написал в исковом заявлении Игорь Нагавкин.

Правозащитник сообщил о том, что в период содержания под стражей он неоднократно обращался с жалобами в прокуратуру Ленинского района. Его доводы «были признаны обоснованными и нашли свое подтверждение в результате проведенных проверок».

"Законодательство РФ подтверждает право лиц, содержащихся под стражей, на личную безопасность и охрану здоровья (в частности, статьи 20, 21, 41 Конституции РФ). При этом нарушение условий содержания является основанием для обращения лишенных свободы лиц за судебной защитой", - отметил в административном иске заявитель.

Игорь Нагавкин попросил суд признать незаконными действие областного управления ФСИН, выразившееся в помещении его «в нечеловеческие условия содержания» в СИЗО-5. Он также попросил суд взыскать с министерства финансов РФ 900 тысяч рублей «в качестве возмещения ущерба за нарушение условий содержания в следственном изоляторе за период с 19 апреля 2023 года по 10 февраля 2024 года.

Буду судиться, находясь уже в колонии-поселении

Корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин пояснил, что пока находится на свободе. "Как только получу предписание из органов системы исполнения наказаний, отправлюсь в ту колонию-поселение, которую мне назначат. Там же в предписании мне укажут срок, в который я должен прибыть в колонию. Пока я на свободе. Сейчас я отправил административный иск в Ленинский районный суд по условиям содержания в СИЗО-5. Также хочу успеть отправить кассационную жалобу на приговор Волгоградского областного суда, изменившего мне режим наказания с условного на реальный срок. Буду судиться, находясь уже в колонии-поселении. Если кассационная инстанция не услышит мои доводы, пойду в Верховный суд», - сказал правозащитник.

Юрист Сергей Иващенко подтвердил право Игоря Нагавкина на компенсацию за условия содержания в СИЗО, сославшись на положения Федерального закона № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В частности, изменения были внесены Уголовно-исполнительный кодекс, который дополнен статьей 12.1 «Право на компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении».

«Согласно нововведениям человек, отбывающий наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания там, а именно нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров, подписанных Россией, имеет право обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое безобразие и беззаконие», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Иващенко.

По его словам, компенсация «присуждается, исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий, и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц».

Юрист сослался на судебную практику. В частности, он указал на то, что 25 августа 2021 года Верховный суд, вынося кассационное определение по аналогичному делу, заявил, что подобные жалобы должны рассматриваться по правилам административного производства, «а бремя доказывания ложится сугубо на власти». При этом заявленное возмещение ущерба за «пыточные» условия содержания того заявителя в изоляторе были сокращены с затребованных 2 миллионов рублей до 20 тысяч рублей.

«Такое несправедливое возмещение ущерба за, по сути, пыточные условия содержания в изоляторе, с 2021 года обсуждается в судебной системе и правозащитном сообществе», - пояснил Сергей Иващенко.

По словам юриста, сотрудники СИЗО понесут уголовное наказание только в том случае, если будет доказана преднамеренность их действий по созданию пыточных условий. В этом случае, по утверждению юриста, им может грозить наказание по статье 117 УК РФ за "истязания, совершенные группой лиц по предварительному сговору", и наказание в этом случае может ограничится тремя годами лишения свободы.

Предполагаю, что в случае с Нагавкиным, виновные ограничатся дисциплинарными взысканиями

"Предполагаю, что в случае с Нагавкиным, виновные ограничатся дисциплинарными взысканиями. В судах они легко смогут доказать, что ужасные нечеловеческие условия в изоляторе образовались из-за недостатка финансирования учреждения. И, скорее всего, даже соответствующими справками это докажут. Хотя это совсем не повод для нарушения закона, суды, как правило, назначают виновным смешные наказания или не назначают их вовсе", - сказал Сергей Иващенко.

Узнать мнение действующих членов Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области об условиях содержания в СИЗО-5 Ленинска корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Один из членов ОНК на условиях анонимности пояснил, что "иноагентам" они не дают интервью.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов согласился высказать свое мнение как бывший член ОНК в Волгоградской области. Он работал в этой комиссии с 2017 по 2019 годы и неоднократно посещал СИЗО-5 в Ленинске. В основном жалобы заключенных касались недостаточной врачебной помощи, сказал Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

«Здание этого СИЗО недавно введено в эксплуатацию. Камеры там большие. В теплое время года окна нараспашку, проветриваются помещения. Требования по инсоляции [поступлению солнечного света], кубатуре, размещению заключенных соблюдались. Жалоб на питание не было. Ну летом, конечно, в камерах сильно жарко. Люди больные с трудом такое переносят. Но тут климат виноват», - сказал Ефимов, добавив, что в то время "руководил изолятором нормальный адекватный человек".

Большое число жалоб на отсутствие врачебной помощи, по словам политика, проблема всех периферийных городов, к которым относится Ленинск. "В поликлиниках острая нехватка специалистов: страдают не только заключенные в изоляторе, но и все население этого городка и района", - сказал он.

Игорь Нагавкин отметил, что содержался как раз не в новом здании изолятора, а в третьем одноэтажном корпусе карантина. "Это не новое здание. И во время моего пребывания там руководил изолятором уже другой человек", - сказал осужденный.

Законы обязывают органы исполнения наказаний обеспечивать безопасность заключенных и предоставлять им условия содержания в строгом соответствии с санитарными нормами, указал исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан.

«И не волнует никого, есть ли у вас [в системе ФСИН] средства и возможности на создание таковых условий или нет. Обязаны обеспечить. Отдел прокуратуры по надзору за этими учреждениями отслеживает нарушения и через суд обязывает их руководство соблюдать закон», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валентин Богдан, заметив, что подобных обращений заключенных в суд очень много в России.

Суды с требованиями компенсаций за плохие условия содержания в заключении заявители в основном выигрывают, но рассчитывать на выплаты крупных сумм им не приходится, отметил Богдан.

Нужно суммы эти обосновывать. Почему, например, [ущерб оценен в] два миллиона - объясни на пальцах

«Нужно суммы эти обосновывать. Почему, например, [ущерб оценен в] два миллиона - объясни на пальцах. Одно дело, когда лицо медийное понесло реальный ущерб в виде потери имиджа и, соответственно, потери доходов от выступлений, другое дело - обыватель, которому пришлось, допустим, обращаться к врачам. Расходы у него были иные. Ранее дела, доходившие до ЕСПЧ, могли гарантировать хорошие компенсационные выплаты, но сейчас Россия с ЕСПЧ не работает», - сказал Валентин Богдан.

Отвечая на вопрос о том, могли ли теракты в СИЗО Ростова-на-Дону и колонии в Суровикино быть отчасти спровоцированы нарушением прав заключенных, Богдан предположил, что «вполне могли быть тяжелые условия содержания заключенных в колониях, оскорбления, которые могли иметь место со стороны сотрудников колоний». «На пустом месте подобные теракты не возникают», - сказал Валентин Богдан.

Напомним, 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками запрещенной террористической организации "Исламское государство", захватили в заложники 12 человек. В результате захвата заложников погибли 13 человек - четверо нападваших и девять заложников, говорится в справке "Кавказского узла" о захвате заложников в Суровикино.

Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

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