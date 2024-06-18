Нагавкин пожаловался Бастрыкину на фальсификации в своем деле

18 июня 2024, 00:32

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Правозащитник Игорь Нагавкин сообщил главе Следственного комитета России о фальсификациях в деле о краже в ювелирном магазине, по которому он был осужден. Правозащитник сообщил, что руководство экспертно-криминалистического центра по Волгоградской области проигнорировало его доводы о нарушениях при проведении лингвистической экспертизы, на основании которой обвинение запросило для него три года колонии-поселения по делу о дезорганизации работы изолятора.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Ленинского района Волгоградской области предложил приговорить правозащитника Игоря Нагавкина к трем годам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы СИЗО. Нагавкин заявил о невиновности, подчеркнув, что фразу, на которой строится обвинение, эксперт придумала.

Игорь Нагавкин обвинен в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Сам он заявил о провокации силовиков с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало 15 мая 2023 года конфликт с сотрудниками изолятора. 26 декабря 2023 года в суде была допрошена автор экспертизы Юлия Новак. Отвечая на вопрос, каким образом она определила, что в словах Нагавкина сотрудникам СИЗО содержалась угроза, Новак сказала, что такой вывод сделан после анализа контекста всего словесного спора Нагавкина с сотрудниками. Матерное слово, адресованное Нагавкиным сотрудникам СИЗО, она расценила как угрозу их жизни. Нагавкин счел, что эксперт сделала выводы "в угоду следствию".

17 июня в Ленинском районном суде Волгоградской области состоялись очередные слушания по уголовному делу, фигурантом которого является правозащитник Игорь Нагавкин. Его обвиняют в дезорганизации работы СИЗО-5 в мае 2023 года. На зал суда подсудимый явился с другом. Присутствовал прокурор района. В самом начале заседания Игорь заявил судье, что он отказался от услуг адвоката Ильи Говорухина. Судья Наталья Сулохина назначила ему защитника — председателя палаты адвокатов Ленинского района Инну Якуничеву. На этом слушания закончились, так как новому адвокату необходимо время для ознакомления с материалами дела.

Выйдя из здания суда, Игорь Нагавкин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что утром 17 июня он получил ответ на свою жалобу на действия сотрудников Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) областного ГУ МВД Павла Сивко и Юлии Новак.

14 мая на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин попросил признать недопустимым доказательством лингвистическую экспертизу его высказываний. Экспертиза была проведена с грубыми нарушениями закона, пояснил правозащитник. 18 мая он отправил жалобу по этому поводу руководству полиции Волгоградской области и попросил привлечь экспертов к ответственности.

В ответном письме начальник ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Логинов сообщил Нагавкину (письмо №3/2461032288303 имеется в распоряжении "Кавказского узла"), что его заявление было рассмотрено. Результаты экспертизы, по словам Логинова, оказались допустимыми. Участники же процесса "оценивают доказательства", представленные в экспертном заключении, "по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью".

Ни один из моих доводов о незаконности проведенной лингвистической экспертизы, а также о субъективности и о низком качестве работы эксперта в ГУВД по Волгоградской области так и не был услышан.

"Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы", - утверждает в письме начальник ЭКЦ. Если же в ходе судебного процесса в доказательствах эксперта обнаружены противоречия или сомнения у участников слушаний, "может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту", - проинформировал Логинов Нагавкина. Он также предложил в случае несогласия с выводами экспертизы обжаловать ее.

"Ни один из моих доводов о незаконности проведенной лингвистической экспертизы, а также о субъективности и о низком качестве работы эксперта в ГУВД (по Волгоградской области) так и не был услышан. Их проигнорировали", - кратко прокомментировал ответ начальника ЭКЦ Игорь Нагавкин.

Игорь Нагавкин также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что утром 17 июня он направил жалобу председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В своем обращении Игорь попросил Бастрыкина о "личном вмешательстве" и "личном контроле" в расследовании фактов "коррупции".

Нагавкин сообщил Бастрыкину, что 27 февраля 2024 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в своем определении отменил апелляционное определение Волгоградского областного суда (от 18.07.2023 года). Уголовное дело в отношении Нагавкина было направлено на новое апелляционное рассмотрение. Но, нарушая требования части 6 статьи 401.16 УПК РФ, апелляционная инстанция не выполнила это указание. "Она (апелляционная инстанция) просто проигнорировала решение кассационной инстанции при вынесении нового апелляционного определения 23 апреля 2024 года. Также апелляционный суд исключил частично, выборочно доказательства, полученные в нарушение уголовно-процессуального закона после возвращения дела прокурору 30 августа 2018 года. Это было выгодно для стороны обвинения. Сделано это было для того, чтобы хоть что-то оставить в обвинительном заключении. В апелляционном определении оставлены доказательства, которые согласно кассационному определению (от 27.02.2024 года) были установлены как незаконно полученные после возврата дела прокурору из суда 30 августа 2018 года", - сообщил корреспонденту суть своей жалобы главе Следственного комитета РФ Игорь Нагавкин.

В 2016 году Игорь Нагавкин, который был тогда экспертом общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе, был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. 18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 23 апреля 2024 года суд освободил Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. В тот же день Нагавкин вышел из СИЗО в Ленинске и отправился домой в Калач-на-Дону. Он заявил, что будет добиваться полной реабилитации.

В жалобе он указал, что сотрудники следствия при расследовании дела совершили подлоги и фальсификации. При этом, по его словам, он неоднократно пытался добиться привлечения силовиков, которые сфальсифицировали материалы оперативно-разыскной деятельности по его делу, что было подтверждено в суде. По этому поводу он обращался и в следственные органы, и в прокуратуру.

Так, 13 апреля он был на личном приеме у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова, которому заявил о фальсификациях и о бездействии следователей по этому поводу, но безрезультатно, рассказал Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

В жалобе Бастрыкину Нагавкин назвал имена двух следователей, трех сотрудников прокуратуры, судьи Быковского районного суда и трех судей апелляционной инстанции Волгоградского областного суда, чьи действия по его делу он характеризовал как халатность, а их решения назвал незаконными и необоснованными. Деяния этих людей стали, по убеждению Нагавкина, факторами незаконного привлечения его к уголовной ответственности и утяжеления предъявленных ему обвинений. Нагавкин в своем заявлении попросил Бастрыкина организовать проверку силами сотрудников Центрального аппарата СУ СК России описанных им фактов фальсификаций и подлогов, а также признаков халатности и коррупционной составляющей в действиях сотрудников регионального управления Следственного комитета и прокуратуры.

Юрист Сергей Иващенко, который следит за судебными процессами по делам Игоря Нагавкина, подчеркнул, что в жалобе руководству Следственного комитета России имеется "важная информация о коррупционной составляющей". По мнению Нагавкина, она имела место в деяниях оперативников, которые расследовали уголовное дело о краже ювелирных изделий и, возможно, сотрудников иных следственных и надзорных органов. Нагавкин оказался фигурантом этого дела, по предположению юриста, "из-за этих фальсификаций и коррупционных деяний". Иващенко назвал два закона, положения которых требуют незамедлительной реакции на сообщения о коррупции в следственных и надзорных органах — это федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 №273-ФЗ и федеральный закон "О службе в органах внутренних дел РФ... " от 30.11.2011 №342-ФЗ.

"Любые сведения, поступившие руководству следственных органов по поводу подозрений наличия в действиях их сотрудников коррупционной составляющей, должны незамедлительно расследоваться. Меры по предупреждению коррупции имеют по закону приоритетное применение (пункт 6 статьи 3 ФЗ №273). Ответственность же за совершение коррупционных правонарушений и преступлений должна быть неотвратима (пункт 4 статьи 3 ФЗ №273). Неисполнение обязанностей глав ведомств, которые получили подобного рода сообщения, влечет за собой, как минимум, взыскание (статья 50.1 ФЗ №342) и, как максимум, уголовную ответственность, если подобное невнимание будет расценено в ходе следствия как халатность или подлог, - пояснил Сергей Иващенко.

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