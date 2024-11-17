Нагавкин призвал провести проверку в колонии-поселении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО в Ленинск. Областной суд по жалобе прокуратуры заменил Нагавкину условный двухлетний срок в колонии-поселении на реальный. В октябре, перед тем, как отправиться в колонию-поселение, Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела и потребовал отменить приговор.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. О преследовании Нагавкина можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Врио исполнительного директора фонда «В защиту прав заключенных» (фонд включен в реестр иностранных агентов) Валентин Богдан направил в Генпрокуратуру официальное обращение Игоря Нагавкина, который отбывает наказание в колонии-поселении ЛИУ-23 УФСИН по Волгоградской области.

Игорь направил нам свое обращение и сам его отправил в надзорные органы

Нагавкин обратился в фонд с просьбой оказать ему помощь по вопросу защиты прав, свобод и законных интересов граждан, отбывающих с ним наказание в исправительном учреждении. «Игорь направил нам свое обращение и сам его отправил в надзорные органы: в Генеральную прокуратуру, службу собственной безопасности УФСИН и в прокурору по надзору за исправительными учреждениями Волгоградской области. Ответы из этих ведомств ждем в установленный законом срок», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Валентин Богдан.

В своем обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Нагавкин попросил организовать проверку руководства колонии-поселения, в которой он отбывает наказание. Он также указал на бездействие чиновников, к которым он обращался по этим нарушениям, но не получил ответа.

По словам правозащитника, неподобающие условия содержания в колонии-поселении угрожают жизням и здоровью осужденных. Так, он сообщил о том, что 12 февраля 2020 года на территории колонии возник пожар в спальном помещении, в результате чего погибли два человека. Правозащитник отметил, что угроза повторения трагедии актуальна. По его данным, в колонии-поселении содержится около ста человек. Они располагаются в трех спальных общежитиях, «которые незаконно огорожены локальными ограждениями и запираются на ночь, а общежитие «карантина» закрыто круглосуточно».

«В общежитии «карантина» и седьмого отряда на втором этаже отсутствуют запасные пожарные выходы. То есть, дверь с обозначением «выход» есть, но лестница отсутствует. Аварийный пожарный выход со второго этажа представляет из себя прыжок со второго этажа на бетонное перекрытие. Даже если осужденный и выпрыгнет удачно со второго этажа, то локальное ограждение не даст ему возможности покинуть опасную территорию, и в случае обрушения крыши жертв не избежать», - сообщил в обращении осужденный правозащитник.

Нагавкин также отметил, что пожарная лестница со второго этажа общежития шестого отряда собрана из нескольких частей, скрепленных непрочными сварочными швами. При нагрузке во время эвакуации они легко могут переломиться, и будут жертвы, считает Нагавкин.

Также он сообщил о том, что администрация учреждения не пресекает поборы и вымогательства денег среди осужденных, о чем Нагавкин «неоднократно заявлял в правоохранительные органы». О всех проявлениях коррупции в учреждении правозащитник готов высказаться конкретно и подробно только при личной встрече с проверяющим прокурором или сотрудником службы собственной безопасности УФСИН, говорится в обращении.

Также Нагавкин сообщил о превышениях положенных сроков содержания осужденных в ШИЗО и о том, что руководство колонии-поседения нарушает распорядок дня для осужденных, «так как им не дают время отдыха перед работой в ночную смену».

И Игорь Нагавкин, и Валентин Богдан попросили в своих заявлениях провести проверку и опросить Нагавкина, а также иных лиц, которых он назовет при проведении проверки. «Некоторые из них (из свидетелей) уже находятся на свободе и готовы дать показания», - пояснил в жалобе Игорь Нагавкин.

Знакомый Нагавкина, который попросил не публиковать его имя, помогает Игорю в доставке его заявлений из колонии-поселения. Он пожаловался, что все надзорные и контролирующие органы, в которые обращался правозащитник, не только не проводят проверку, но и вообще не отвечают на обращения.

Глухая стена. Никакой реакции на заявления Игоря

«Глухая стена. Никакой реакции на заявления Игоря. Сотрудник собственной безопасности ушел от общения — заблокировал мой номер. Надеемся, что обращение, отправленное через фонд «Защиты прав заключенных», будет более действенным», - сказал друг Нагавкина.

В свою очередь Валентин Богдан пояснил, что является представителем Нагавкина по доверенности, поэтому вправе выполнять «волю доверителя» по передаче жалоб адресатам.

По словам Богдана, все жалобы по поводу пожарной безопасности надзорные органы должны рассматривать и проводить проверки «незамедлительно». Относительно заявлений Нагавкина по поводу коррупционных составляющих в действиях руководства колонии Богдан высказался осторожно.

«Его заявление — "приезжайте и я вам лично все расскажу" - может не сработать, так как надзорники часто получают подобные заявления, и когда они, допустим, приезжают, то на поверку оказывается, что никто ничего говорить не собирается. И потом, здесь есть опасность попасть под уголовную статью о клевете или о ложном доносе. В то же время саму конкретику по коррупционным преступлениям может собрать только служба собственной безопасности. Понятно, что Игорь это сделать за них не может», - сказал Валентин Богдан.

Друг Нагавкина сообщил, что 15 ноября привез передачку Игорю и попытался передать ему выписки из законодательных документов по условиям содержания в колониях-поселениях и работы в них. По его словам, узнав о том, что Нагавкин намерен подавать новые жалобы по иным нарушениям, представители колонии отклонили передачку.

«Я тогда позвонил в (региональный) УИН и пожаловался туда на это беззаконие. Те позвонили в администрацию колонии. Начался шухер. В общем, передачку взяли. А всю вину свалили на девушку, которая работает на приеме передачек. Мол, это ее инициатива не пропускать», - рассказал друг Игоря Нагавкина.

Адвокат Нагавкина не ответил на телефонные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла". Комментариями от представителей УФСИН "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.