Нагавкина поместили в штрафной изолятор после критики колонии

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Правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин помещен в штрафной изолятор в колонии-поселении, где отбывает срок по делу о дезорганизации работы СИЗО. Формальным поводом стала лежащая на тумбочке книга, но правозащитники уверены, что Нагавкин наказан за жалобу на условия в учреждении.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО в Ленинске. Областной суд по жалобе прокуратуры заменил Нагавкину условный двухлетний срок в колонии-поселении на реальный. В октябре, перед тем как отправиться в колонию-поселение, Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела и потребовал отменить приговор. Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Отбывающий наказание в колонии-поселении Урюпинска правозащитник Игорь Нагавкин второй день находится в ШИЗО, сообщила его сестра Наталья Шишлина.

«Игорь два дня не выходил на связь. Мы решили позвонить в ЛИУ-23 (где он отбывает наказание). Телефон дежурной части не отвечал, а в приемной начальника предложили написать заявление. В устной (устном сообщении) отказали. Пришлось звонить во ФСИН (по Волгоградской области). Оттуда сообщили через час, что Игорь второй день в ШИЗО. Подробностей не знаем точных», - сказала Наталья корреспонденту "Кавказского узла".

Явная несоразмерность нарушения и наказания. Такое часто случается в колониях, когда заключенный пытается бороться за свои права, как это сейчас делает Игорь.

Врио председателя фонда «В защиту прав заключенных» (фонд внесен в реестр иноагентов) Валентин Богдан сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что поводом для наказания, «якобы, послужила книга, лежащая на тумбочке».

"Явная несоразмерность нарушения и наказания. Такое часто случается в колониях, когда заключенный пытается бороться за свои права, как это сейчас делает Игорь. Он, скорее всего, будет обжаловать наказание. В случае, если эту меру признают действительно неправомерной и чрезмерной, Нагавкин может потом требовать возмещения морального и материального вреда. Но отсидеть свой срок в ШИЗО ему придется, так как срок обжалования три месяца", - пояснил Валентин Богдан.

Юрист Сергей Иващенко пояснил корреспонденту, что максимальное пребывание в штрафном изоляторе (ШИЗО) — 15 суток. Юрист сослался на пункт «в» 1 статьи 115 и на статью 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ («Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы» и «Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах»).

"У помещенного в ШИЗО заключенного появляется целый ряд дополнительных ограничений. Им запрещены свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. Но они имеют право пользоваться ежедневной часовой прогулкой, на общение со священнослужителем", - рассказал Иващенко.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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