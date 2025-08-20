×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
15:44, 20 августа 2025

Нагавкин оставлен в ШИЗО до перевода в колонию общего режима

Игорь Нагавкин (справа) в зале суда. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=RLS9GIq2SPQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До перевода в колонию общего режима руководство колонии-поселения Урюпинска решило содержать Игоря Нагавкина в ШИЗО. На него составлено уже более 700 рапортов о нарушении режима. Оспорить их в суде Нагавкину и его защите не удалось.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий, а активисты собрали почти 26 тысяч рублей на оплату услуг адвоката. При этом суд отказал правозащитнику Валентину Богдану в праве на участие в качестве защитника.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. 

13 августа прошло два судебных заседания в отношении Игоря Нагавкина. Утром в здании городского суда судья Наталья Муравлева рассматривала иски к руководству ЛИУ-23. Нагавкин оспаривал часть вынесенных ему взысканий, вынесенных по апрель 2025 года. Исковые требования суд отказался удовлетворить, оставив взыскания в силе. 

Позже в тот же день в колонии-поселении Урюпинска (ЛИУ-23) прошло выездное заседание городского суда. Слушалось дело по заявлению руководства ЛИУ-23 о перережиме для Игоря Нагавкина из-за злостного характера его нарушений. Дело рассматривалось в присутствии самого Нагавкина, его  московского адвоката Платона Ананьева, сотрудников прокуратуры и колонии-поселения. 

Прокурор сообщил о причастности Игоря Нагавкина к криминальной субкультуре, адвокат и подсудимый решительно заявили о недопустимости подобных высказываний.  Судья не поддержала заявление прокурора, но прислушалась к доводам руководства колонии-поселения о злостном характере нарушений. Она вынесла решение о назначении перережима и о переводе в колонию общего режима. 

Сегодня Ананьев сообщил корреспонденту «Кавказского узла» о том, что он получил мотивировочную часть приговора суда и готовит апелляционное заявление, которое он намерен передать в областной суд. «Все иски по оспариванию наложенных на взысканий суды Игорю не удовлетворили. У него накопилось более 400 таких рапортов. Меня поразила неподготовленность прокурора, который сделал заявление о причастности Игоря к криминальной субкультуре. Хорошо, что суд к нашим оводам прислушался», - сказал адвокат Ананьев.

Адвокат пояснил корреспонденту, что Нагавкин находится в ШИЗО колонии-поселения. Его перевод в колонию общего режима может быть осуществлен только после отказа удовлетворить апелляцию в областном суде или кассацию, если таковая последует после апелляционной инстанции. «Сотрудники колонии относятся к нему уважительно и предупредительно. Игорь держит их в рамках правового поля, постоянно напоминая им о требованиях правилах внутреннего распорядка, которые многие сотрудники, похоже, не знают», - рассказал Платон Ананьев.

Сестра Игоря Нагавкина рассказала, что он попросил ее не приезжать на суды 13 августа. «Ему дали пообщаться с адвокатом, который сказал, что Игорь ждет новостей о Верховном суде, надеется, что заседание там, наконец, назначат. Но пока мы ничего не знаем об этом ничего», - сообщила Наталья Шишлина.

Она также рассказала, что новые жалобы на условия содержания заключенных в ЛИУ-23 Нагавкин передал в прокуратуру через своего адвоката. «Игорь написал, что на него составили уже 700 взысканий.  За что его так мучают, не понимаем», - возмутилась  Шишлина.

Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

