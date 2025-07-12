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01:54, 12 июля 2025

Активисты собрали деньги на оплату услуг адвоката для Игоря Нагавкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти 26 тысяч рублей собрано на оплату услуг адвоката для правозащитника Игоря Нагавкина, который содержится в ШИЗО колонии-поселения в Урюпинске.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий. В мае Нагавкин попросил прокурора дать оценку оскорблениям, которым он подвергся со стороны замначальника колонии.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Сестра Игоря Нагавкина Наталья Шишлина сообщила 11 июля корреспонденту «Кавказского узла», что на счет его мамы активисты перевели 25 900 рублей, необходимых для оплаты услуг адвоката Романа Зайцева и проезда для защитника и родственников из Волгограда в Урюпинск. Поездка намечена на 15 июля. Суд же по перережиму назначен на 13 августа. На этом процессе Нагавкина защищает московский адвокат Платон Ананьев.

«На его поездку денег нет. Какую сумму необходимо набрать, я не знаю. Так как до этого всеми делами занимался Валентин Михайлович Богдан», - заметила Наталья.

Надеется на отмену приговора

Она сообщила, что к сбору средств для оплаты услуг адвокатов для Нагавкина, помимо Валентина Богдана, подключился и Лев Пономарёв. «Валентин Михайлович принимал непосредственное участие в судах. Но судьи ему не позволили быть защитником Игоря официально, хотя он заявлял, что имеет высшее юридическое образование, опыт и большую практику. Но увы. Также занимается его (Нагавкина) защитой (адвокат) Валерий Шухардин. С самого начала этого ужаса он нам помогает. Его услуги тоже оплачивал фонд, который возглавляет Богдан. Шухардин подал жалобу в Верховный суд. Ждём назначения даты суда. Больше всего Игорь ждёт, конечно, этого суда и очень на него надеется. Надеется на отмену приговора», - рассказала Наталья.

Игорь пишет, что ведет переписку с волонтёрами

Она рассказала, что Игорь по-прежнему находится в ШИЗО. На прогулки он не выходит, опасаясь провокаций со стороны сотрудников учреждения. Передачки, посылки, свидания и звонки запрещены. Последнее письмо от брата она получила 8 июля. «В нём он просит узнать о дате назначения Верховного суда. Чтобы поддержать Игоря морально и помочь вывести (из колонии-поселения) его жалобы, необходимо иногда отправлять «разового» адвоката. Так мы сможем контролировать его физическое состояние. Ведь письма не все до нас доходят, работает цензор. Так письма от помощницы Шухардина Игорю вообще не отдают. Игорь пишет, что ведет переписку с волонтёрами. Они ему очень помогают своей поддержкой, присылают письма и литературу для чтения. Я не знаю, как он всё это выдерживает. Он очень переживает за маму. Когда он объявлял голодовку, то наша мама тоже переставала кушать. А у нее диабет. Она ложилась и страдала», - рассказала Наталья.

Ширшина также сообщила, что на жалобы Игоря из прокуратуры они получали ответы. «Но там написано, что все нормы закона соблюдены. В отношении других заключённых (чьи права защищал Нагавкин) ничего не знаем. Связи нет», - сказала сестра правозащитника.

Наталья показала письмо Игоря к другу (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем он сообщает, что после обращения в Верховный суд с иском у него стали принимать иски в суд. Ранее с этим была проблема. Игорь пишет, что сможет посещать суд, то есть будет возможность выйти на улицу. «Так что буду хоть воздухом дышать, а то меня на прогулку не водят. Я в трусах и футболке сижу, робу не надеваю, так как меня целый месяц по три-четыре раза в день на полный обыск выводят… Вот теперь не гуляю, и меня не шмонают», - объяснил Нагавкин другу свои отказы выходить на прогулку.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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