Правозащитники приравняли к пыткам условия содержания Нагавкина в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат заключенного Игоря Нагавкина и правозащитники заявили о "пыточных" условиях содержания его в Урюпинской колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

16 мая в Урюпинской колонии-поселении прошло выездное заседание районного суда по исковому запросу руководства исправительного учреждения о назначении заключенному правозащитнику Игорю Нагавкину «перережима» - перевода его в колонию общего режима. Присутствовали Игорь Нагавкин, его адвокат Платон Ананьев, сотрудница районной прокуратуры и представитель колонии-поселения.

Судья приняла к рассмотрению административный иск, в котором Игорь обжалует семь наложенных на него взысканий. Еще один иск Нагавкина по тем же жалобам она отклонила, другие 13 ранее поданных Игорем исков она также отказалась рассматривать. «В связи с принятием административного иска к рассмотрению судебное заседание о "перережиме" было перенесено на 26 июня», - сообщил 19 мая корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Платон Ананьев.

Защитник напомнил журналисту, что ранее попытка руководства колонии-поселения в судебном порядке отправить Нагавкина в колонию общего режима не удалась, так как районная прокуратура до суда признала решение колонии о злостном характере деяний Нагавкина незаконным. Тогда производство по делу было прекращено. Но вскоре начальник исправительного учреждения инициировал новый процесс по "перережиму" в отношении Нагавкина. Все это время — с 17 ноября по настоящее время — Игорь Нагавкин с краткими перерывами содержится в ШИЗО колонии.

На Игоря составлено около сотни документов о нарушениях. Его трижды в день обыскивают в ШИЗО с раздеванием и осмотром тела

«На Игоря составлено около сотни документов о нарушениях. Его трижды в день обыскивают в ШИЗО с раздеванием и осмотром тела. Это унизительная процедура, к тому же она не имеет смысла, так как пронести в ШИЗО запрещенные предметы практически невозможно. Передачи и исковые заявления от него из ШИЗО не доходят. Но я, понятно, не могу его посещать часто. Делается это, по моему мнению, для того, чтобы Нагавкин сдался и пошел на перережим», - заявил Платон Ананьев.

При этом адвокат отметил, что фактов применения к Нагавкину физического насилия не было. На ухудшение здоровья Игорь не жалуется. Но заметно его истощение. Игорь находится постоянно в сырой камере. На прогулки не выходит во избежание провокаций, которые постоянно совершают против него сотрудники колонии. Врач его осматривает только перед очередным помещением правозащитника в изолятор. Противопоказаний для такого рода содержания врач уже полгода не находит, сообщил адвокат Платон Ананьев.

Сестра Игоря Нагавкина Наталья Ширшина рассказала корреспонденту «Кавказского узла» последние новости о брате. 30 апреля окончился очередной срок его наказания в 15 суток ШИЗО. Игоря выпустили и через сутки должны были закрыть вновь. Но в период майских праздников в колонии-поселении не работало начальство, из-за чего невозможно было организовать комиссию, которая бы могла назначить новое наказание Нагавкину.

«Поэтому они (сотрудники колонии) подержали его в отряде часа три-четыре и вновь закрыли. Он не успел ни покушать себе взять, ни постирать, ни искупаться. Мы звонили на горячие линии УФСИН и прокуратуры. Они не хотели разговаривать в предпраздничный день — трубку не брали, потом просто сбрасывали, то говорили: «Пишите почтой или имейлами заявления». Я в прокуратуре сказала, что его жизни угрожает опасность, почему нарушение закона идет, ему продыха не дают. Дежурная прокурор приняла мое устное обращение и сказала, что отправит ее прокурору Урюпинска. Что они приняли там, я не знаю, какие меры», - рассказала Наталья.

Женщина сообщила, что Игорь успел позвонить ей и сказал, что ему в вину вменили «отказ от выполнения общественно-полезных работ по уборке территории». Наталья назвала это «очередной провокацией». Почта в праздники не работала. Вскоре Игорь прислал сестре короткое письмо, в котором просил оплатить пошлины по его очередным судебным искам.

Наталья Ширшина высказалась по поводу прошедшего 16 мая суда. Она также отметила, что судья приняла только часть жалоб Нагавкина.

«Адвокат мне сообщил, что суды затянутся. Возможно, окончательное решение по этому делу будет в конце июня, а может, и в конце лета. После суда адвокат мне сказал, что с Игорем увиделся, сказал, что его положение ухудшилось, что Игорю нужна юридическая помощь, что Игорь не будет звонить, никаких теперь передач и посылок не будет, будут ограничения по переписке. Потому что наши письма ему не доходят, его письма приходят не вовремя", - рассказала Наталья.

Женщина переживает по поводу того, что ее брата подвергают унизительным обыскам и осмотрам, что он не выходит на прогулки «не видит солнца» и «не дышит свежим воздухом».

«Адвокат сказал, что на Игоря составлено 100 рапортов с надуманными нарушениями. Кто составлял, фамилии не знаем. 16 мая мне стало плохо, когда адвокат позвонил. Шок для меня был. Куда же еще хуже. С Игорем боятся общаться другие зеки, так как за общение с ним дают 10 суток ШИЗО. Такой пример уже был. Когда Игорь на сутках в лагере был, его постоянно конвоировали — один сотрудник с видеорегистратором, второй просто за ним ходил. Постоянная слежка», - возмутилась Наталья.

Адвокат сказал, что это только начало. Что Игоря направят на перережим, и будет еще хуже

Она отметила, что сейчас семья перестала посылать Игорю посылки, так как он не может их получать. «Отправила раз кроссовки и нижнее белье. Больше ничего. На счет деньги кладем, но Игорь не успевает ими воспользоваться, его сразу возвращают в ШИЗО, а там снять деньги со счета - долгая процедура. Усугубилось его положение. Адвокат сказал, что это только начало. Что Игоря направят на перережим, и будет еще хуже. Я не знаю, куда уже хуже. Спросила, что можно сделать — в прокуратуру и УФСИН уже написали. Адвокат ответил, что можно обратиться к уполномоченному по правам человека», - рассказала Наталья.

Наталья Ширшина обратилась в аппарат волгоградского омбудсмена. Ее приняли помощники. Сам омбудсмен сможет ее принять позже, во время приема граждан в райцентре Светлый Яр.

«Писала заявление омбудсмену. Была в прострации. Его сотрудники внимательно отнеслись, попросили успокоиться. Там мне девушка сказала, что от Игоря и Валентина Богдана (защитник) у них с декабря (2024 года) целая пачка обращений. Прикреплены ответы (из надзорных органов, прим. КУ), что проверки проводились. Сказали, что все жалобы объединят. Ничего сделать не можем. В Урюпинске там вообще на жалобы внимание не обращают (руководство колонии и прокуратура, прим. КУ). Свое государство в государстве. Мы в ужасе. Не знаю, насколько у Игоря хватит сил. Он требует справедливости, заявляет, что все это незаконно. Илья Пономарев сказал, что, да это все тяжело, но радуйтесь тому, что его не бьют. Да, его не бьют. Полгода в карцере — истощен и морально и физически», - сказала Наталья Ширшина.

«Помещение человека в тюрьме в изолятор на продолжительное время, особенно более полугода, может восприниматься как пыточные условия, исходя из практики международных органов и их оценок содержания людей в условиях так называемого инкоммуникадо», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя Команды против пыток* Ольга Садовская.

Правозащитница пояснила, что ЕСПЧ и договорные органы ООН неоднократно высказывались по вопросу содержания заключенных в условиях полной изоляции.

«Содержание человека в изоляторе на длительный срок без общения с внешним миром (инкоммуникадо) может иметь серьезные психологические последствия. Исследования показывают, что длительная изоляция может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства, депрессии, тревоги, а также психозов. ЕСПЧ в своих решениях учитывает эти факторы при оценке условий содержания заключенных под стражей», - сказала Ольга Садовская.

Она назвала несколько факторов, оценка которых может выявить признаки пыточных условий при изоляции внутри тюремной системы: это длительность изоляции («чем дольше человек находится в условиях полной изоляции, тем выше вероятность признания таких условий бесчеловечными»); условия содержания («включает в себя размер и освещенность камеры, доступ к медицинскому обслуживанию, прогулкам и социальным контактам»); причины изоляции («насколько оправдано и необходимо содержание человека в таких условиях, например, по соображениям безопасности») и последствия для здоровья («физические или психологические ухудшения здоровья заключенного рассматриваются как существенные доказательства бесчеловечного обращения»).

«В целом, длительная изоляция и отсутствие контакта с другими людьми может приравниваться к пыточным условиям, если это вызывает серьезные последствия для ментального здоровья и психики», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя Команды против пыток* Ольга Садовская.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.