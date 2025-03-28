×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:50, 28 марта 2025

Суд в Урюпинске признал законным недопуск правозащитника к Нагавкину

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено Натальей Шишлиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Недопуск правозащитника Валентина Богдана в колонию к Игорю Нагавкину признан судом в Урюпинске законным. Суд проигнорировал представленные правозащитником факты.

Как писал "Кавказский узел", начальник Урюпинской колонии-поселения не допустил к заключенному Игорю Нагавкину правозащитника Валентина Богдана, который защищает своего коллегу по доверенности. Он назвал действия начальника исправительного учреждения незаконными и направил жалобу в прокуратуру, а затем обратился в суд. Руководство колонии-поселения объявило правозащитнику Игорю Нагавкину, что он не сможет участвовать в заседании суда по иску своего представителя Валентина Богдана о недопуске к подзащитному. 

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

Урюпинский городской суд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Валентина Богдана к лечебно-исправительному учреждению-23 по Волгоградской области, на заседании присутствовал начальник колонии-поселения, а также юрист, представляющий интересы колонии, сообщил сегодня Telegram-канал ЗПЧ*.

По словам правозащитника, представители ЛИУ-23 заявили в судебном заседании, что он подал только заявление на свидание с Игорем Нагавкиным и не предоставил диплом о высшем юридическом образовании и доверенность от Игоря Нагавкина. Суд принял версию колонии, несмотря на  факты, которые свидетельствуют, что предоставлены были все необходимые документы.

"Когда процессуальные действия в колонии нарушены, доказать, что мы выполнили требования закона невозможно. Придется писать очередную жалобу в прокуратуру по надзору по поводу регистрации заявлений", – приводятся в сообщении слова Богдана.

В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Иван Садовников. Скриншот публикации администрации Клетского сельского поселения https://t.me/kletskaya_adm/2970
09:48, 2 июля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Игорь Нагавкин. Скриншот видео "Кавказского узла"
04:50, 2 июля 2025
Нагавкин сообщил о нарушении прав заключенных в колонии
Анастасия Бережинская. Фото: Фото: Александра Астахова/"Медиазона" (признана иноагентом)
22:48, 1 июля 2025
Политзаключенная-москвичка пожаловалась на условия в СИЗО Волгограда
На месте задержания. 30 июня 2025 г. Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai
11:39, 30 июня 2025
Четыре подростка арестованы в Волгограде по делу об экстремизме
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше