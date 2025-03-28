Суд в Урюпинске признал законным недопуск правозащитника к Нагавкину
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Недопуск правозащитника Валентина Богдана в колонию к Игорю Нагавкину признан судом в Урюпинске законным. Суд проигнорировал представленные правозащитником факты.
Как писал "Кавказский узел", начальник Урюпинской колонии-поселения не допустил к заключенному Игорю Нагавкину правозащитника Валентина Богдана, который защищает своего коллегу по доверенности. Он назвал действия начальника исправительного учреждения незаконными и направил жалобу в прокуратуру, а затем обратился в суд. Руководство колонии-поселения объявило правозащитнику Игорю Нагавкину, что он не сможет участвовать в заседании суда по иску своего представителя Валентина Богдана о недопуске к подзащитному.
Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.
Урюпинский городской суд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Валентина Богдана к лечебно-исправительному учреждению-23 по Волгоградской области, на заседании присутствовал начальник колонии-поселения, а также юрист, представляющий интересы колонии, сообщил сегодня Telegram-канал ЗПЧ*.
По словам правозащитника, представители ЛИУ-23 заявили в судебном заседании, что он подал только заявление на свидание с Игорем Нагавкиным и не предоставил диплом о высшем юридическом образовании и доверенность от Игоря Нагавкина. Суд принял версию колонии, несмотря на факты, которые свидетельствуют, что предоставлены были все необходимые документы.
"Когда процессуальные действия в колонии нарушены, доказать, что мы выполнили требования закона невозможно. Придется писать очередную жалобу в прокуратуру по надзору по поводу регистрации заявлений", – приводятся в сообщении слова Богдана.
В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.
23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".
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