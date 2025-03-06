Адвокат Нагавкина заявил о провокациях против него в колонии

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Руководство колонии-поселения объявило правозащитнику Игорю Нагавкину, что он не сможет участвовать в заседании суда по иску своего представителя Валентина Богдана о недопуске к подзащитному.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля городской суд Урюпинска признал законными взыскания, наложенные в колонии-поселении на правозащитника Игоря Нагавкина. При этом областная прокуратура обнаружила, что в ходе вынесения взысканий Нагавкину начальник учреждения допустил нарушения закона, поэтому приказ о части дисциплинарных взысканий правозащитнику был отменен самим руководителем колонии после представления надзорного органа.

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. "Кавказским узлом" опубликована справка "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Адвокат Платон Ананьев посетил правозащитника Игоря Нагавкина в колонии-поселении 5 марта. Нагавкин по-прежнему находится в штрафном изоляторе: руководство учреждения решило держать его в ШИЗО, “пока он не уедет на общий режим”, сообщил гражданский правозащитный проект “ЗПЧ”.

По словам Ананьева, очередной срок в ШИЗО у Нагавкина истекает 6 марта, однако для того, чтобы не выпускать правозащитника из изолятора, “они ему еще одно нарушение нарисуют”.

“Он не падает духом, все нормально. Игорь – молодец, он все понимает. Его может подвести эмоциональное состояние, но сейчас он чувствует, что за ним есть поддержка, и не поддается на провокации. Например такие: его выпускают на один день, подводят к нему зеков, которые провоцируют, чтобы он подрался с ними”, - цитирует слова адвоката Telegram-канал проекта.

На заседании Урюпинского горсуда 6 марта колония планирует отозвать свое ходатайство о перережиме Нагавкину в связи с отменой постановления о признании его злостным нарушителем. При этом новое ходатайство об изменении режима уже подано, поэтому рано или поздно Нагавкина отправят в колонию общего режима.

Адвокат Ананьев добавил, что руководство колонии отказалось организовывать Нагавкину видеосвязь с судом и заседание 6 марта пройдет без него, хотя он “должен был быть” там.

По словам Ананьева, руководство колонии создает ему, как и правозащитнику Валентину Богдану, препятствия для встреч с Нагавкиным и часами не выводит заключенного для разговора.

“Я стою по два часа, просто жду. Начальник специально уходит, когда я приезжаю. Подписывают заявление долго, выводят Игоря по полтора часа. Я все это время стою на КПП”, - заявил он.

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