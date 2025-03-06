RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:28, 6 марта 2025

Адвокат Нагавкина заявил о провокациях против него в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство колонии-поселения объявило правозащитнику Игорю Нагавкину, что он не сможет участвовать в заседании суда по иску своего представителя Валентина Богдана о недопуске к подзащитному. 

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля городской суд Урюпинска признал законными взыскания, наложенные в колонии-поселении на правозащитника Игоря Нагавкина. При этом областная прокуратура обнаружила, что в ходе вынесения взысканий Нагавкину начальник учреждения допустил нарушения закона, поэтому приказ о части дисциплинарных взысканий правозащитнику был отменен самим руководителем колонии после представления надзорного органа. 

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. "Кавказским узлом" опубликована справка "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Адвокат Платон Ананьев посетил правозащитника Игоря Нагавкина в колонии-поселении 5 марта. Нагавкин по-прежнему находится в штрафном изоляторе: руководство учреждения решило держать его в ШИЗО, “пока он не уедет на общий режим”, сообщил гражданский правозащитный проект “ЗПЧ”. 

По словам Ананьева, очередной срок в ШИЗО у Нагавкина истекает 6 марта, однако для того, чтобы не выпускать правозащитника из изолятора, “они ему еще одно нарушение нарисуют”. 

“Он не падает духом, все нормально. Игорь – молодец, он все понимает. Его может подвести эмоциональное состояние, но сейчас он чувствует, что за ним есть поддержка, и не поддается на провокации. Например такие: его выпускают на один день, подводят к нему зеков, которые провоцируют, чтобы он подрался с ними”, - цитирует слова адвоката Telegram-канал проекта. 

На заседании Урюпинского горсуда 6 марта колония планирует отозвать свое ходатайство о перережиме Нагавкину в связи с отменой постановления о признании его злостным нарушителем. При этом новое ходатайство об изменении режима уже подано, поэтому рано или поздно Нагавкина отправят в колонию общего режима. 

Адвокат Ананьев добавил, что руководство колонии отказалось организовывать Нагавкину видеосвязь с судом и заседание 6 марта пройдет без него, хотя он “должен был быть” там. 

По словам Ананьева, руководство колонии создает ему, как и правозащитнику Валентину Богдану, препятствия для встреч с Нагавкиным и часами не выводит заключенного для разговора. 

“Я стою по два часа, просто жду. Начальник специально уходит, когда я приезжаю. Подписывают заявление долго, выводят Игоря по полтора часа. Я все это время стою на КПП”, - заявил он.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:25, 5 марта 2025
Власти назвали размер компенсаций жильцам поврежденного дома в Белореченске
15:00, 5 марта 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
14:03, 5 марта 2025
Повторные выбросы мазута найдены на пляжах в Анапе
13:33, 5 марта 2025
Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Белореченске названо тяжелым
12:50, 5 марта 2025
Алина Айдарова получила условный срок
11:17, 5 марта 2025
1
 Георгий Легкобитов заподозрен по уголовному делу о клевете
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:08, 3 марта 2025
Пулеметчик из Волгоградской области убит на Украине
03:53, 23 февраля 2025
Доброволец из Волгограда убит в военной операции
00:56, 23 февраля 2025
"Платон" отменил штрафы после жалоб дальнобойщиков юга России
Илья Кравченко, 2023 год. Фото "Кавказского узла"
06:35, 21 февраля 2025
Волгоградский облсуд утвердил арест Ильи Кравченко
Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
04:48, 21 февраля 2025
Автор доноса на Руслана Нурушева дал показания в суде
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Красный крест. Фото: musavat.ru. https://musavat.ru/ru/mobile/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
05 марта 2025, 18:15
Азербайджан уведомил Красный Крест о планах закрыть офис

Георгий Легкобитов. Фото: https://www.facebook.com/activatica.org принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
05 марта 2025, 11:17
Георгий Легкобитов заподозрен по уголовному делу о клевете

Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.
05 марта 2025, 00:02
Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули

Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
04 марта 2025, 20:50
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше