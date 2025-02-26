Нагавкин проиграл суд по иску о взысканиях в колонии

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Городской суд Урюпинска признал законными взыскания, наложенные в колонии-поселении на правозащитника Игоря Нагавкина. Защита сочла решение суда предвзятым и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", 28 января суд по обжалованию взысканий, наложенных руководством колонии-поселения Урюпинска на заключенного Игоря Нагавкина, был отложен по ходатайству стороны защиты в связи с желанием выявить законность всех взысканий, а не одного взыскания, как желала того судья.

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

В Урюпинском городском суде продолжилось рассмотрение искового заявления правозащитника Игоря Нагавкина, с ноября 2024 года бессрочно содержащегося в штрафном изоляторе колонии-поселения. Нагавкин обжаловал взыскания, наложенные на него руководством исправительного учреждения. Правозащитник Валентин Богдан защищает Игоря по доверенности. В слушаниях участвовал также московский адвокат Нагавкина.

Валентин Богдан сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по жалобе защиты областная прокуратура провела повторную проверку действий и взысканий руководства колонии-поселения. Надзорный орган вынес постановление о том, что в ходе вынесения взысканий Игорю Нагавкину начальник учреждения допустил нарушения закона. Получив представление от прокуратуры, тот отменил свой приказ о части дисциплинарных взысканий, наложенных на Нагавкина.

"Обольщаться мы не будем, так как у Игоря много взысканий, которые мы сейчас обжалуем. Но это первый успех. Прокуратура пошла здесь нам навстречу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валентин Богдан.

Так как наладить видеоконференцсвязь (ВКС) с Игорем Нагавкиным из колонии суд не смог, заседание было перенесено на 26 февраля.

На второй день в заседании приняли участие со стороны защиты Валентин Богдан (адвокат был вынужден уехать в Москву), сотрудник колонии-поселения и юрист УФСИН по Волгоградской области. Нагавкин участвовал в заседании посредством ВКС.

Представители ответчика заявили, что по закону и регламенту аудио- и видеозаписи с видеорегистраторов хранятся 30 дней, после чего автоматически удаляются, и предоставить суду запрошенные записи они уже не могут, так как они уничтожены. Богдан ходатайствовал об опросе сотрудников колонии-поселения, составлявших протоколы о взысканиях. Но судья не удовлетворила это прошение. В своей речи Валентин Богдан указал на то, что прокуратура признала часть вынесенных Нагавкину взысканий незаконными, "составленными с процессуальными нарушениями". Игорь Нагавкин заявил суду о том, что был свидетелем коррупционного деяния, которое допустил один из сотрудников исправительного учреждения и что другие заключенные также могут подтвердить его показания. Судья отметила, что приобщать эти сведения к делу она не будет, так как они "выходят за рамки искового заявления".

"Обращайтесь в надзорные и следственные органы", - посоветовала судья Нагавкину.

В 16.30 мск судья огласила свое решение: исковое заявление Игоря Нагавкина о признании вынесенных ему руководством колонии-поселения взысканий "оставить без удовлетворения".

"Мы с Игорем считаем, что судья вела процесс предвзято. Об этом Игорь ей говорил в самом начале процесса. Судья не давала мне возможности общаться с Игорем во время перерывов. Уходила, и связь по видеоконференцсвязи тут же прерывалась. Поэтому не могу сообщить вам о том, есть ли у Игоря жалобы на здоровье и условия содержания. Решение суда будем обжаловать в апелляционной инстанции (в Волгоградском областном суде)", - сказал Валентин Богдан.

Защитник предположил, что после такого судебного решения последует судебный процесс по признанию Нагавкина "злостным нарушителем" и назначением ему "перережима" - отправкой его в колонию общего режима.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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