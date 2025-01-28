Защита потребовала определить законность всех взысканий Нагавкину

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Суд в Урюпинске решил рассмотреть законность лишь одного взыскания, наложенного в колонии-поселении на правозащитника Игоря Нагавкина. Защита потребовала рассмотрения всех взысканий, так как на их основании учреждение добивается перевода Нагавкина в колонию общего режима.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

28 января в зале суда города Урюпинска Волгоградской области проходило заседание, на котором рассматривался иск стороны защиты правозащитника Игоря Нагавкина. Он отбывает двухлетний срок наказания в колонии-поселении. Ранее Кавказский узел сообщал, что Руководство же исправительного учреждения через суд пытается признать Нагавкина злостным нарушителем. Нагавкин и его представитель по доверенности правозащитник Валентин Богдан подали иск о признании взысканий необоснованными и незаконными. 28 января состоялось первое заседание по их иску.

В суд явился Валентин Богдан, присутствовали представитель областного управления ФСИН и заместитель руководителя исправительного учреждения. Вела процесс судья Татьяна Трофимова. Игорь Нагавкин участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи (ВКС). Суд начался с сорокаминутным опозданием, так как оборудование для ВКС было занято на другом процессе.

В начале заседания судья попросила Валентина Богдана предоставить ей документы о юридическом образовании. Он подал их судье. При этом подобные требования судья не предъявляла к другим участникам. Нагавкин задал вопрос судье, почему она не проверяет наличие копий дипломов о юридическом образовании у представителей УФСИН и колонии-поселения. Судья ответила, что знает, что они у них есть. Оказалось, что заместитель главы колонии-поселения юридического образования не имеет.

Во время судебного заседания выяснилось, что судья намерена рассматривать только одно взыскание, а не все, как того желает сторона защиты. По словам Богдана, на судебном собеседовании ранее была достигнута договоренность с судьей о том, что будут оцениваться на предмет законности все взыскания руководства колонии-поселения в отношении Нагавкина. Но в начале процесса судья Трофимова вдруг изменила свое решение.

"Мы с Игорем подали ходатайство о переносе заседания и подали расширенный иск - о рассмотрении всех взысканий. Судья перенесла суд на 5 февраля", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Нагавкина по доверенности, правозащитник Валентин Богдан.

При этом Богдан пояснил, что судебные тяжбы с колонией-поселением «имеют две плоскости». Руководство колонии-поселения подало судебный иск о признании Нагавкина «злостным нарушителем режима» с последующим «перережимом», то есть переводом Нагавкина с «мягкого режима» колонии-поселения на более «жесткий режим» колонии общего режима. Очередное заседание по этому делу состоится 3 февраля. Нагавкин с Богданом подали встречный иск по оспариванию вынесенных Игорю взысканий и признанию их незаконными и необоснованными. Поэтому на суде 3 февраля (по «перережиму») московский адвокат Нагавкина будет просить суд о переносе заседания, так как обоснованность и законность взысканий оспаривается в суде.

"Если суд определит, что взыскания, наложенные на Игоря, незаконны и необоснованны, то смысл главного судебного процесса по «перережиму» теряется. Представитель УФСИНа на суде не возражала против нашего ходатайства", - подчеркнул Валентин Богдан.

Богдан сообщил корреспонденту, что Нагавкин выглядел на экране ВКС здоровым. На условия содержания в ШИЗО он не жаловался. Выяснить, находится ли он на постельном режиме, Богдану не удалось.

В то же время друг Игоря, попросивший не называть его имени, сообщил корреспонденту, что в день когда Нагавкина выпустили из изолятора (9 января) оказалось, что его карточка Таксофона оказалась заблокированной, и он не смог обзвонить друзей и родственников.

"Почему его последний раз в ШИЗО поместили? Он мне прислал письмо, где назвал причину. Вот Игорь пишет, что 19 января он, как православный человек, попытался совершить обряд крещенского купания. Он разделся до трусов и днем обмывался у умывальника. За это он получил взыскание. Потом взыскания получил за то, что не представился врачу и сотруднику колонии-поселения. К Игорю 17 января по его заявлениям приезжал представитель областного УФСИН. Он Игоря выслушал и обещал помочь ему. Но с тех пор никакой реакции оттуда не было. Были ли иные ответы на его жалобы и заявления? Нет, не было", - рассказал друг Нагавкина.

Напомним, правозащитник Игорь Нагавкин в письме президенту России предложил привлечь осужденных из колоний-поселений для ликвидации экокатастрофы на Кубани и выразил желание отправиться в Анапу. Закон позволяет колониям-поселениям отправлять осужденных на работу в другой регион, подчеркнул юрист.