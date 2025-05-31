Нагавкин обвинил заместителя начальника колонии в оскорблении

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Правозащитник Игорь Нагавкин обратился в надзорные органы с просьбой дать оценку оскорблениям, которыми подвергся со стороны замначальника колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о "пыточных" условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Сестра правозащитника Игоря Нагавкина Наталья Шишлина передала корреспонденту «Кавказского узла» копии писем, полученных ею от брата из колонии-поселения города Урюпинска.

Нагавкин написал жалобы волгоградскому прокурору по надзору за исправительными учреждениями В.А. Кузнецову и начальнику регионального УФСИН Сергею Коновалову. Он попросил их организовать проверку в отношении заместителя начальника ФКУ ЛИУ-23 Н.С. Харитонова. По словам Нагавкина, 24 мая Харитонов во время сдачи постельных принадлежностей по подъему в ШИЗО УКП, «осознавая незаконность и противоправность своих действий и желая их наступления, публично, в присутствии других сотрудников, находясь при исполнении своих должностных обязанностей», нанес Игорю Нагавкину оскорбление, назвав его «сумасшедшим».

Это является недопустимым для сотрудника ФСИН, так как он давал присягу

«Это является недопустимым для сотрудника ФСИН, так как он давал присягу. Он нарушает мои права при отбывании наказания, умоляя мои честь и достоинство», - заявил Нагавкин.

Он попросил Кузнецова и Коновалова истребовать и изучить видеозаписи с видеорегистратора «Дозор» дежурного УКП и дежурного по ШИЗО «в полном объеме» и дать правовую оценку поведению и действиям Харитонова, проверив их на соответствие занимаемой им должности.

Согласно требованиям правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, видеозаписи с камер видеоконтроля должны храниться 30 дней. По словам заявителя, Харитонов спустя сутки на утреннем обходе пояснил Нагавкину, что слово «сумасшедший» не является оскорблением. То же самое заявил ему и заместитель начальника по воспитательной работе Доценко. «С их точки зрения, это нормальное общение и обращение с людьми. То есть, согласно их логике и умозаключению, я могу к сотрудникам обращаться "Гражданин сумасшедший". Передаю обращение через письмо родственников, так как опасаюсь, что иное не дойдет до адресата», - заключил Игорь Нагавкин.

Защитник Нагавкина Валентин Богдан признал «закрытость» системы ФСИН и отсутствие отклика со стороны надзорных органов на жалобы заключенных.

«Проблема актуальная. Нам не дают возможности посещать Игоря. Не хотят выносить сор из избы. Мне отказано районным судом в защите, хотя все права у меня на это имеются. Сейчас мы это обжалуем в суде апелляционной инстанции. Если выиграем, появиться возможность как-то воздействовать на руководство колонии-поселения в плане тех нарушений, которые они допускают к Нагавкину, к представителям его защиты и к родственникам», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Вот по этому случаю я написал жалобу в Генеральную прокуратуру

Оскорбление Нагавкина Богдан назвал вопиющими и противозаконными. При этом он сослался на требования Уголовно-исполнительного кодекса РФ и на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. «Они чувствуют свою безнаказанность, так как (районный) суд пошел у них на поводу, а прокуратура не реагирует на наши жалобы. Вот по этому случаю я написал жалобу в Генеральную прокуратуру. Электронный способ отправки не сработал, так как меня там почему-то заблокировали. Послал обычно почтой. Но реакция последует нескоро. Пока мое письмо дойдет. Срок рассмотрения у них 30 дней. Спустят в Волгоград. Вот такая оперативность этой системы. И не только мы страдаем», - сказал Богдан.

Он напомнил, что один из ближайших судов по делу Нагавкина состоится 26 июня - намечено рассмотрение дела о перережиме «по существу».

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ей по-прежнему не разрешены свидания с братом. Письма она от него получает.

По ее словам, брат на условия содержания и на здоровье не жалуется. На обращения, которые женщина отправила в прокуратуру и в УФСИН, ответов она не получила. Омбудсмен В.А. Ростовщиков 23 мая уведомил Шишлину, что её заявление он получил, будет проведена проверка. «После изучения ее (проверки) результатов будет принято решение о дальнейших формах реагирования на сообщенную вами информацию», - заверил Шишлину омбудсмен.

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