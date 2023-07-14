Нагавкин обвинил суд в предвзятости

14 июля 2023, 14:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В своем последнем слове правозащитник Игорь Нагавкин усомнился в беспристрастности апелляционного суда, а также отказался просить о смягчении приговора. Его адвокат Илья Говорухин указал судьям на несоответствия в материалах дела, а несвязанный с делом Нагавкина юрист Сергей Иващенко отметил, что такие несоответствия возникают, когда суды не допрашивают важных свидетелей.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 28 июня прокуратура потребовала ужесточить наказание Нагавкину. 13 июля суд отклонил все ходатайства Игоря Нагавкина, в которых он просил апелляционный суд допросить участников расследования, потерпевшего и четвертого обвиняемого по делу о краже.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

14 июля в 10.10 мск в Волгоградском областном суде состоялись прения при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Быковского районного суда в отношении правозащитника Игоря Нагавкина и двух осужденных по его уголовному делу – Медведева и Пономарева. В зале суда присутствовали родственники и адвокаты осужденных. Сторону прокуратуры представляла Инна Бережнова. Истцы находились в СИЗО-5 города Ленинска и участвовали в процессе посредством видеоконференц-связи, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания адвокат Медведева Юлия Яновская попросила суд приобщить к делу документ о выплате ей 44 720 рублей за 20 рабочих дней. Суд пояснил Медведеву, что выплаты его адвокату будут проводиться из федерального бюджета, но могут взыскать эту сумму и с него. На что Медведев заявил, что платить не собирается, так как этот адвокат был ему назначен судом без его желания.

Во время прений Инна Бережнова повторила все доводы прокурора Орлова, которые он заявлял на суде, и поддержала его апелляционные дополнения, связанные с ужесточением наказания осужденным – на два года лишения свободы к их срокам.

Медведев, Пономарев и их адвокаты кратко повторили свои доводы, связанные, как они считают, с нарушениями уголовно-процессуального кодекса РФ, которые были допущены следствием и судом первой инстанции. Такие же доводы привел и Нагавкин. Он вновь заявил о том, что судья Романова не стала рассматривать доказательства его алиби и допустила многочисленные нарушения закона и судебной этики.

"Приговор, который вынес Быковский районный суд, он преступный. Не имеет отношения к государству Российскому, потому что у нас судьи выносят приговоры от имени государства. Она (судья Романова) выносила приговор [необоснованно]", – заявил Игорь Нагавкин, после чего судья прервал его и потребовал не отвлекаться.

Адвокат Нагавкина Илья Говорухин тезисно повторил доводы своего подзащитного, вновь обратив внимание судей на явные несоответствия заявленным потерпевшими суммам ущерба, предъявленным ими товарным и ревизионным документам.

Суд предложил истцам выступить с последним словом. Во время выступления Игорь Нагавкин был возбужден и резок. Судья Фоменко его неоднократно прерывал, требуя не уходить от заявленной темы, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Исходя из того, что суд отказал нам (истцам) по всем заявленным нами ходатайствам, включая вызов свидетелей, я вижу здесь (в облсуде) признаки предвзятости и несправедливости. С 2001 года я занимался правозащитной деятельностью, устранял наркоманию в Калаче. Месть [силовиков] привела меня на скамью подсудимых и в СИЗО. В Волгограде вы судьи не признаете закон, вы признаете только силу и страх", – заявил в своем последнем слове Нагавкин.

Судья Фоменко вновь потребовал от Нагавкина выступать по существу.

"Судья Романова вынесла преступный приговор, показывала всем своим поведением, вела себя неадекватно на заседаниях. Она не собиралась выносить справедливый беспристрастный приговор", – продолжил Нагавкин.

"Я не собираюсь вас просить о каком-то снисхождении, о смягчении, прошу вас, чтобы вы, если будете выносить обвинительный приговор, чтоб вы меня дождались, когда я освобожусь", – обратился Нагавкин к коллегии судей.

Судья Фоменко прервал выступление Нагавкина и задал ему вопрос, не является ли его высказывание угрозой в адрес суда. На это сестра Нагавкина Наталья громко заявила суду, что у ее брата "нервный срыв". Племянница Нагавкина Алина стала кричать о том, что Игоря вывели из себя, что суд предвзято относиться к осужденным.

"Это цирк, а не суд", – возмутилась девушка.

Помощница судей вызвала пристава, который вывел девушку из зала суда.

"Мы поняли вашу позицию", – обратился к Нагавкину судья Фоменко.

"Я продолжу борьбу", – ответил ему Игорь Нагавкин.

Далее был объявлен перерыв. Выступление Медведева и оглашение решения суда запланировано на 18 июля.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Нагавкина, пояснил, что отказ суда первой инстанции и апелляционной инстанции допросить свидетелей и принять во внимание заявления о фальсификациях может стать основанием для кассации. При этом он сослался на статью №379.7 Гражданского процессуального кодекса России.

"Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

К несоответствию привело то, что суды первой и апелляционной инстанций не стали допрашивать важных свидетелей, добавил он. "Из судебной практики видно, что попытки вызовов важных свидетелей на уровне апелляции или кассации – крайне редкое явление", – отметил Сергей Иващенко.

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