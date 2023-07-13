Суд отклонил все ходатайства Игоря Нагавкина

13 июля 2023, 01:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Осужденный правозащитник Игорь Нагавкин просил апелляционный суд допросить участников расследования, потерпевшего и четвертого обвиняемого по делу о краже, однако судьи Волгоградского облсуда отказались удовлетворить это ходатайство. Прошения Нагавкина и еще одного осужденного об истребовании материалов по делу и исключении доказательств также были отклонены.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. Нагавкин в последнем слове заявил о фальсификации его дела. Нагавкина дважды помещали в карцер в СИЗО, защита сочла эти инциденты подстроенными. 28 июня прокуратура потребовала ужесточить наказание Нагавкину. По итогам 4 июля правозащитник заявил о нарушении его права на защиту.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

12 июля в Волгоградском областном суде продолжились слушания по апелляционной жалобе на приговор Игорю Нагавкину и двум другим обвиняемым по его уголовному делу, Медведеву и Пономареву. В зале суда присутствовали родственники и адвокаты осужденных, истцы находились в СИЗО-5 города Ленинска и участвовали в процессе по видеосвязи, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания суд огласил жалобу осужденного Александра Медведева, которую отправленную им из СИЗО 19 июня. В дополнение к апелляции он сообщил, что положенные в основу приговора доказательства, были получены, как он считает, с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. Так, один из свидетелей «не признал» Медведева, но суд первой инстанции этого не учел. Медведев призвал апелляционный суд признать эти доказательства недопустимыми, попросил отменить приговор и передать дело на новое расследование. Коллегия судей отказалась удовлетворить прошение Медведева.

Александр Медведев также заявил иные ходатайства: он, в частности, просил суд истребовать из СИЗО документы о периодах, во время которых он находился под стражей, поскольку судья Быковского районного суда при подготовке приговора не учла это время в определении его срока лишения свободы. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что эта информация будет учтена позднее. Кроме того, Медведев попросил суд «исключить из материалов дела ряд документов»: протоколы допросов свидетелей и потерпевших, осмотров видеофайлов и места преступления, составленные в период с 2019 по 2021 годы. По мнению Медведева, эти документы были составлены «с грубыми нарушениями закона и имеют явные признаки фальсификации. Суд снова отказал Медведеву в удовлетворении его прошения, пообещав учесть его доводы при вынесении итогового решения.

Игорь Нагавкин попросил истребовать из Быковского районного суда первичные материалы дела, относящиеся к осени 2021 года. В них, по мнению Нагавкина, имеются признаки фальсификаций: в частности, не учтены показания свидетелей, подтверждавших его алиби. Он просил суд устранить противоречия и фальсификации в документах по делу, в том числе в сведениях о нанесенном потерпевшим ущербе. Кроме того, он попросил вызвать в облсуд для опроса 19 человек – следователей, кинолога, эксперта, сотрудников полиции, занимавшихся расследованием уголовного дела, а также пригласить потерпевших и обвиняемого, дело которого было выделено в отдельное производство. Судья попросил мотивировать вызов каждого из перечисленных людей, но пояснения Нагавкина его не удовлетворили.

Адвокат Илья Говорухин поддержал своего подзащитного, заявив, что суд первой инстанции безосновательно отказал в удовлетворении этих ходатайств. Тем не менее, судьи отказались удовлетворить все ходатайства Нагавкина.

Игорь Нагавкин до сих пор не получил из надзорных ведомств реакции на свои жалобы на суд первой инстанции. В ответе ведомства, полученном племянницей Нагавкина, прокурор Ленинского района Игорь Попов сообщил, что факт недопуска адвоката Нагавкина в СИЗО 26 апреля не был подтвержден прокурорской проверкой. Сотрудники СИЗО сообщили работнику прокуратуры, что в тот день у них образовалась очередь из 11 адвокатов. «Адвокат Говорухин И.С. убыл с территории следственного изолятора, не востребовав свидание с осужденным Нагавкиным И.Б (…) Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», - говорится в письме районного прокурора от 4 июля.

Адвокат Говорухин получил ответ областной прокуратуры на жалобу Нагавкина, в которой тот заявлял о применении к нему силу в СИЗО. Согласно документу, прокурорская проверка показала, что 15 мая к Нагавкину сотрудники СИЗО действительно применили физическую силу «в виде загиба рук за спину рывком, в связи с допущенным им нарушением режима содержания под стражей и оказания противодействия инспекторам следственного изолятора при размещении в камеру №61».

«Изучением медицинской документации Нагавкина И.Б. установлено, что последний 15 и 16 мая 2023 года осмотрен дежурным фельдшером. Телесные повреждения в ходе осмотра не выявлены», - говорится в ответе прокурора от 21 июня.

По словам защитника, Игорь Нагавкин также жаловался на условия содержания в карцере, в частности на «нашествие крупных крыс», но ответ на эту жалобу пока не получен.

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