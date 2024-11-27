Нагавкину продлено содержание в штрафном изоляторе

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Администрация колонии-поселения в Урюпинске продлила срок содержания объявившего голодовку Игоря Нагавкина в штрафном изоляторе и, признав его злостным нарушителем, готовит документы для перевода правозащитника в колонию общего режима.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО в Ленинске. Областной суд по жалобе прокуратуры заменил Нагавкину условный двухлетний срок в колонии-поселении на реальный. В октябре, перед тем как отправиться в колонию-поселение, Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела и потребовал отменить приговор. Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку. 19 ноября стало известно, что Игорь Нагавкин помещен в штрафной изолятор, где объявил голодовку. Правозащитники направили запрос в УФСИН о правомерности действий руководства колонии в отношении Нагавкина.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Врио председателя фонда «В защиту прав заключенных»* Валентин Богдан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 27 ноября должен был закончиться десятидневный срок содержания правозащитника Игоря Нагавкина в штрафном изоляторе колонии-поселения (ЛИУ-23) города Урюпинска.

"Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, отбывшего свой срок наказания в штрафном изоляторе руководство исправительного учреждения обязано хотя бы на сутки выпустить. Затем они должны провести заседание комиссии, на которой может быть принято решение о продлении ему срока содержания в ШИЗО. Но руководство этой колонии, нарушив российские законы, сразу продлило содержание Игоря в изоляторе. Это наказание Игорь будет обязательно оспаривать в суде, так как поводы для назначения ему подобного наказания весьма неубедительны", - сказал Валентин Богдан.

«Сидельцы, которые освободились из изолятора, сообщили мне, что Игорю продляют срок содержания в изоляторе. Насколько ему продлили этот срок, пока неизвестно. Дали ДП (дополнительные сутки содержания). Его признали злостным нарушителем и готовят его к перережимке (изменению режима с колонии-поселения на колонию общего режима)", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» друг Игоря Нагавкина, который попросил не называть его имени.

25 ноября он отправил заявление в областную прокуратуру, в котором попросил провести проверку по фактам незаконного помещения Нагавкина в ШИЗО и нерассмотрения его жалоб на условия содержания заключенных этого учреждения и коррупции среди его сотрудников. Также он направил заявление руководству регионального УФСИН с просьбой принять его для разговора о голодовке Игоря Нагавкина и о его требованиях.

"Ни на одну жалобу Игоря и мое заявление никакой реакции от всех к кому мы обращались (прокуратура, отдел собственной безопасности УФСИН) не последовало. Тишина гробовая, как будто нет этого беззакония. На его голодовку реакции нет совершенно. Такая вот ситуация в этой колонии-поселении и в наших областных надзорных и контролирующих органах", - заявил товарищ Нагавкина.

Мужчина рассказал, что в колонии-поселении «спешно» проходят ремонтные работы — устраняются нарушения условий содержания, о которых в жалобах в надзорные и контролирующие органы писал Нагавкин.

"Об этом мне сообщили люди с зоны. Насколько качественно проводятся эти работы — неизвестно. Может таким образом готовятся к проверке", - пояснил друг Нагавкина.

Юрист Сергей Иващенко пояснил корреспонденту, что «перережим» или на юридическом языке «изменение вида исправительного учреждения» регулируется статьями (78 120, 122, 124, 127, 130, 132) Уголовно-исправительного кодекса РФ. Это возможно, по словам юриста, для некоторых категорий заключенных как в сторону улучшения условий содержания для заключенного, так и в сторону их ухудшения (абз. 4 п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2014 №9). Понятно, это зависит от его поведения и отношения к труду в колонии. Изменение вида исправительного учреждения осуществляются только судом. Но предварительно решение должна принять комиссия исправительного учреждения, в работе которой могут принимать и представители, например, органов местного самоуправления и даже члены общественных наблюдательных комиссий (ч. 3 ст. 87 УИК РФ).

«Поэтому если руководство колонии-поселения намерено избавиться от правозащитника таким вот образом, они должны подготовить веские причины, чтобы убедить суд, что Нагавкин является злостным нарушителем. Таковы не могут быть оставленная на тумбочке книга или вырвавшаяся резкое слово в частном разговоре с другом по телефону. Вескими могут быть такие доводы: не встал на путь исправления, плохо влияет на других заключенных и подрывает авторитет руководства колонии-поселения. В случае с Нагавкиным мы видим, что авторитет руководство исправительного учреждения подрывает себе само, так как не хочет в открытую признавать правоту доводов осужденного правозащитника по предъявляемым им жалобам. Работать же Нагавкин не может в колонии-поселении, так как ему врачом назначен постельный режим. И сейчас он должен быть под ежедневным наблюдением медиков, так как он продолжает голодовку», - сказал Сергей Иващенко.

Телефоны УФСИН по Волгоградской области не отвечают. Выяснить информацию у адвоката Нагавкина о судебном процессе по обжалованию его приговора не представляется возможным, так как адвокат на телефонные звонки не отвечает.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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