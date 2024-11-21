Игорь Нагавкин объявил голодовку в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин после помещения в штрафной изолятор колонии-поселения Урюпинска объявил голодовку. Правозащитники направили запрос в УФСИН о правомерности действий руководства колонии в отношении Нагавкина.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО в Ленинске. Областной суд по жалобе прокуратуры заменил Нагавкину условный двухлетний срок в колонии-поселении на реальный. В октябре, перед тем как отправиться в колонию-поселение, Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела и потребовал отменить приговор. Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку. 19 ноября стало известно, что Игорь Нагавкин помещен в штрафной изолятор.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Отбывающий наказание в колонии-поселении Урюпинска (ЛИУ-23) правозащитник Игорь Нагавкин объявил голодовку после тгоо, как был помещен в штрафной изолятор, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» друг Игоря Нагавкина.

"Позвонили сокамерники Игоря, сообщили, что он три дня назад объявил голодовку. Завтра поеду на прием к главе УФСИН (по Волгоградской области), буду просить, чтобы как-то управление отреагировало на явно репрессивные действия руководства колонии-поселения в отношении Игоря», - сказал друг Нагавкина, осуществляющий поддержку правозащитнику «с воли».

По его словам, первые два предупреждения, которые стали поводом для помещения в штрафной изолятор, были сделаны «цензурой» — во время переговоров с родственниками и товарищами он якобы употребил нецензурную лексику. "Хотя в разговоре с ним по связи не он, а я употреблял матерные слова», - пояснил товарищ Нагавкина.

Поводом для третьего замечания стала книга, оставленная Нагавкиным на тумбочке у кровати. После этого Нагавкина признали «злостным нарушителем» и поместили в штрафной изолятор. "Руководство колонии-поселения таким образом репрессивно воздействует на Игоря. Когда я ему приносил передачу с продуктами и юридическими материалами по условиям содержания в колониях-поселениях, со скандалом удалось ему только передачу передать. А документы у меня так и не взяли", - рассказал товарищ Игоря.

Мужчина также отметил, что Игорь болеет (у него набор заболеваний: от гипертонии до грыжи) и в больнице "на воле" ему назначили постельный режим, «поэтому он не работает в колонии-поселении». Проводится ли медицинское обследование осужденного правозащитника и его лечение, и соблюдается ли постельный режим, товарищ Нагавкина не знает.

Врио председателя фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан сообщил, что ему сегодня также стало известно о голодовке Игоря.

"Руководство колонии-поселения обязано сообщить о голодовке в прокуратуру, организовать медицинское наблюдение за состоянием голодающего и поместить его в камеру-одиночку. Но, я уже говорил, что обычная голодовка — малоэффективное средство борьбы. Как зеки сами говорят: «Мы за любой кипишь, кроме голодовки». Голодать протестующий может хоть месяц — прокуратура и руководство исправительных учреждений не станут реагировать. Самый эффективный метод протеста — сухая голодовка. В этом случае прокурор должен явиться к протестующему в течение суток. Но я бы не советовал Игорю использовать такой радикальный метод, так как он может нанести серьезный вред здоровью", - сказал Валентин Богдан.

Богдан сообщил, что он готовит обращение от своего фонда к руководству УФСИН по Волгоградской области по поводу "сомнительного повода" для наказания его штрафным изолятором. В письмо он добавит и информацию о том, что Нагавкин объявил голодовку.

Юрист Сергей Иващенко пояснил, что в случае объявления заключенным голодовки руководство исправительного учреждения должно руководствоваться требованиями Уголовно-Исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), Федерального закона №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (Приложение №2 к приказу Министерства юстиции РФ от 04.07.2022 N 110).

«Прямо к этому случаю голодовки относится часть четвертая статьи 101 УИК РФ. Она обязывает сотрудников колонии, в случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни, проводить принудительное питание осужденного «по медицинским показаниям»», - пояснил юрист.

Детализация этого процесса расписана, по словам Сергея Иващенко, в статье 42 Федерального закона №103-ФЗ («Меры, принимаемые при отказе от приема пищи»). В случае объявления заключенным голодовки, руководство исправительного учреждения обязано выяснить причины непринятия пищи и известить об этом (в случае с Нагавкиным) прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей.

"Если причины протеста обоснованы, начальство колонии принимает меры к удовлетворению предъявленных им требований. Если же он неправ, ему популярно объясняют в чем конкретно он не прав. Голодающего по возможности помещают в одиночную камеру, то есть изолируют его от других заключенных и там организуют меднаблюдение за его здоровьем. Если голодовка продолжается и жизнь протестующего оказывается в опасности, врач пишет заключение, на основании которого руководство колонии обязано обеспечить сохранение жизни голодающего посредством принудительного питания. Процедура эта часто болезненная и крайне неприятная и для голодающего, и для сотрудников колонии", - рассказал Сергей Иващенко.

Получить информацию в колонии-поселении ЛИУ-23 и в региональном управлении ФСИН корреспонденту не удалось. В адрес руководства УФСИН был направлен редакционный запрос о жалобах Нагавкина и его голодовке.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.