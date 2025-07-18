Жители волгоградского поселка остались недовольны итогом набора в начальные классы новой школы

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Власти не отреагировали на обращения родителей учеников, чьи дома оказались исключены из территории новой школы №121 в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда. Набор в первые и третьи классы новой школы закончен, родители намерены обращаться в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", дома жителей улицы Героев Тулы поселка ГЭС Тракторозаводского района Волгограда не были включены в закрепленную территорию новой школы №121. По этому поводу горожане записали обращение к губернатору Волгоградской области: они считают распределение мест в школе несправедливым, утверждая, что приоритет отдали детям из элитного коттеджного поселка Латошинка, который находится в нескольких километрах от школы.

В новой школе №121, открытой в волгоградском поселке ГЭС, закончен прием заявлений на поступление в первые и третьи классы, в другие классы прием продолжается. Родители первоклассников продолжают выражать свои возмущения по поводу «несправедливого распределения мест» в школе, которая стала ближайшей к их домам.

В первых и третьих классах “все доступные места заполнены”, говорится в сообщении коллектива школы №121 в соцсети, обращенном к родителям. «Но не расстраивайтесь! В других классах нашей школы места еще есть! Если вы рассматриваете варианты для своего ребенка в другом классе (кроме первого и третьего) – обращайтесь», - говорится в публикации. Педагоги и сотрудники школы отказались комментировать ситуацию корреспонденту «Кавказского узла», сославшись на информацию на странице.

Школы №87 и 121 расположены в поселке ГЭС (в Тракторозаводском районе) на расстоянии около 500 метров друг от друга. Многоквартирный дом №7 на улице Героев Тулы, жильцы которого выразили публичное возмущение недоступностью школы №121 для их детей, находится на одинаковом расстоянии от этих школ. При распределении адресов жилых домов для закрепления за школами учитывались вместимость учреждения, количество детей школьного возраста, проживающих на этих территориях, пешеходная доступность к обеим школам, в том числе количество времени, которое будет затрачено на дорогу и другие факторы, сообщил глава комитета по информационной политике администрации Волгограда Максим Баннов в ответе на запрос «Кавказского узла». По словам чиновника, дом №7 по улице Героев Тулы закреплен за школой №87.

«Родители или законные представители имеют право подать заявление о зачислении ребенка в выбранную школу не по месту проживания при условии наличия в учреждении свободных мест. По информации дирекции МОУ СШ №121, те кто проживает за пределами указанной территории, могут подать заявление с 14 июля», - пояснил Максим Баннов.

«Я не понимаю, как распределяли адреса, которые вошли в микроучасток школы №121, каким образом отдаленный от школы №121 поселок Латошинка оказался в этом списке. Посмотрите на карту он (поселок Латошинка) ближе к школе №81. Наш же дом (№7 на улице Героев Тулы) стоит впритык к школе №121. Тут явная коррупционная составляющая. Требуем от прокуратуры разобраться в этом безобразии», - сказал на условиях анонимности один из родителей-активистов, ранее направивших публичную жалобу властям. Он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ответов на отправленные властям жалобы активисты пока не получили.

Анна Курчатова живет с семьей на улице Героев Шипки, в доме, который не вошел в микроучасток, закрепленный за школой №121. У нее двое сыновей: старший учится в седьмом классе, младшего записывают в первый класс. «Сунулись мы в школу №121 после 14 июля, там мест уже нет. Мы хотели обоих сыновей туда определить, младшему места не нашлось, а без старшего мы в школу его определять не будем, пусть учатся в одном месте. Так что будем возить в ту школу, куда старший ходит», - сказала женщина.

Анна сообщила, что старший сын учится в школе, которая расположена в нескольких километрах от дома, на Спартановке. «В 87-ю школу не хотим сыновей отдавать, не буду говорить почему. А в 121-ю нас не берут, хотя она вот, в шаговой доступности. Новая школа, рядом. Ну не повезло нам, может в следующем году попробуем», - посетовала Курчатова.

Сестра Анны Анастасия воспитывает десятилетнюю дочь. Девочка учится в школе №18. Сейчас женщина думает о возможности перевода дочери в школу №121. «Ее возить придется в эту школу (№121), но это не так уж далеко. В том районе у нас бабушка с дедушкой живут, может там даже ночевать по необходимости. И реальная возможность есть в новую школу записаться. Хотя там проблема будет к привыканию к новому детскому и учительскому коллективу. В общем думаем, время пока есть», - сказала Анастасия.

Женщина, представившаяся Еленой, рассказала, что удачно записала своего ребенка в первый класс в школу №121. Она попросила не называть ее адрес проживания. «Ну, были некоторые шероховатости при записи, недопонимание ситуации было, но разрешилось все удачно. Школа отличная - новенькая, современная. Посмотрим, какой там педколлектив будет. Понятно, учителя себя пока никак не проявили», - сказала Елена.

Житель поселка Латошинка Андрей Станиславович считает, что «ажиотаж» вокруг зачисления первоклашек в новую школу №121 «создан искусственно». «Не знаю зачем раздувается эта проблема и кем, но ее нет. Вот нам предложили племянника перевести в шестой класс в эту школу. Сейчас он учится в другой школе, на Спартановке. Сестра отказалась от такого предложения. Нам неизвестен коллектив педагогов в новой школе, а в нашей школе они большей частью молодцы, хотя школа старая. Главное не стены и крыши, а то, как учат. Тут же 121-ю школу распиарили в СМИ, губернатор ее посетил зимой. Вот народ туда и ринулся записываться, а школа не резиновая. В общем скандал раздут на ровном месте», - сказал житель Латошинки корреспонденту «Кавказского узла».

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