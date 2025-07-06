Жители поселка ГЭС Волгограда обеспокоены распределением мест в новой школе

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Дома жителей улицы Героев Тулы поселка ГЭС Тракторозаводского района Волгограда не включены в закрепленную территорию новой школы №121, горожане записали по этому поводу обращение к губернатору Волгоградской области. Школы должны обеспечивать прием детей, которые живут на закрепленной территории, подчеркнул юрист.

Как писал "Кавказский узел", очереди в две новые школы Дзержинского района Волгограда родители первоклассников назвали результатом недостаточного разъяснения условий подачи заявлений и приема льготников. Конкурс в школе имени Пахмутовой составил три человека на место, родители заявили о планах оспаривать отказы в суде.

Жители домов по улице Героев Тулы Тракторозаводского района записали видеообращение, потребовав у администрации Волгограда записать их детей в новую школу №121, недавно построенную по адресу: улица Академика Бардина, 21. Ранее возмущенные горожане обратились к губернатору Андрею Бочарову с вопросом, почему приоритет отдали детям из элитного коттеджного поселка Латошинка, который находится в нескольких километрах от школы.

3 и 4 июля корреспондент "Кавказского узла" узнавал у местных жителей их мнение о сложившейся ситуации.

Ждали открытия (школы №121) очень. Но нас решили перепрыгнуть

Анастасия Яблочкина с семьей проживает в СНТ "Север" по улице Героев Тулы. Женщина сообщила, что руководство школы №121 отказалось включить в список микроучастка школы их двенадцатилетнюю дочь.

"Но каким-то волшебным образом включили элитный поселок Латошинка, который находится севернее нашего СНТ. Ребенок ездит в школу на Спартановку на единственном маршруте 46С. Сажаю ее на маршрутку, потом еду на работу. Из школы дочь добирается сама. Это очень опасно, вдруг проедет остановку, вдруг машина собьет (не дай Бог). Там машины летят с бешеной скоростью. Ждали открытия (школы №121) очень. Но нас решили перепрыгнуть, уступив места элите, живущей на Латошинке", - возмутилась Анастасия.

Анастасия Яблочкина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она писала жалобу на сайте губернатора, но ответа пока не получила. Женщина отметила, что руководство школы №121 пока ведет прием заявлений от прикрепленных участков. С 14 июля начнется набор заявлений от незакрепленных участков. Но это только в том случае, если будут свободные места в школе. "Но таковых уже нет", - уверена Анастасия.

"Мы имеем право выбора школы на законных основаниях, без объяснения причин", — заявила Анастасия, при этом она призналась, что у семьи, помимо места проживания, есть еще и другая льгота — ее муж ветеран боевых действий.

Антонина Хрищатая — мать-одиночка. Она проживает с родителями в доме, из окон которого видна новая школа №121 (на улице Героев Шипки). Сын женщины на следующий год пойдет в первый класс. Хрищатые надеются, что в школе №121 "найдется для него место".

"Нам близка проблема семей, которые публично обратились за помощью к властям в решении проблемы нехватки мест в новой школе (№121). Нам очень удобно. Не нужно ребенка возить на маршрутках на Спартановку. Школа вон — за окном видна. Можно будет в бинокль следить, как ребенок туда идет. Мне рано нужно на работу. Папа с мамой — пенсионеры. У них вторая группа инвалидности. Проблематично будет на маршрутках с внуком кататься. Поддерживаю требования авторов публичного обращения", — объяснила свою ситуацию женщина.

Школа №121 1 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала график подачи документов. С 6 по 12 июля будут принимать документы детей, проживающих на закрепленной территории школы. С 14 по 16 июля будут принимать документы и у тех, кто не проживает на закрепленной территории.

Один из авторов обращения к властям на условиях анонимности объяснил причину публикации коллективной жалобы.

"Школа №121 находится в шаговой доступности от моего дома. Но мне там с моим заявлением дали от ворот поворот. Как я слышал, приняли детей из элитного поселка Латошинка. А он в нескольких километрах отсюда находится. По закону приоритет должен быть у наших детей. Вблизи Латошинки есть три или четыре школы. Пусть туда своих детей водят. Оставьте 121-ю школу для тех, кто рядом живет. Вижу здесь коррупционную составляющую. Пусть прокуратура проводит проверку по нашему коллективному обращению", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель поселка Латошинка, представившийся Андреем Станиславовичем, пояснил корреспонденту, что проблем с обеспечением их детей местами в школах Тракторозаводского района нет.

"Я не знаю, кто там из соседей записал своих детей в школу №121. Я знаю, что многие вообще возят своих детей в гимназии и специализированные школы. Рядом с поселком есть и другие школы. То, что школа новая, преимуществ особых не дает. Коллектив педагогов новый, никому неизвестный. Особых достижений у педколлектива, понятно, пока нет. Ну, новая школа, да. Но неизвестно качество строительных работ. Завтра там крыша протекать начнет, полы заваливаться станут, проводка, может, некачественная. Ну зачем рисковать, не пойму. Старый конь борозды не портит. Детей лучше водить в школы с наработанными традициями", - заметил Андрей Станиславович.

Согласно статье 67 закона "Об образовании в РФ" образовательные организации должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация. Само закрепление конкретных географических территорий за образовательными учреждениями происходит нормативными актами муниципальных образований, в данном случае администрацией города Волгограда, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию вокруг школы №121 юрист Роман Мельниченко. Он отметил, что согласно постановлению администрации от 2023 года, улица Героев Тулы города Волгограда закреплена за муниципальным образовательным учреждением "Средняя школа №87 Тракторозаводского района Волгограда" (пункт 13 приложения постановления).

"Каких-либо чётких критериев для отнесения улицы к школе закон не устанавливает, есть общие принципы "доступности" и "целесообразности". Возможно, у администрации были веские причины не прикреплять школу к той улице, рядом с которой она находится. В любом случае у родителей есть право обратиться в порядке административного судопроизводства (КАС) в суд, или попросить это сделать надзирающие органы по поводу обжалования соответствующего пункта постановления администрации города Волгограда", - рассказал Роман Мельниченко.

При этом юрист отметил, что постановление администрации Волгограда от 28.02.2023 №188 "О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями городского округа город-герой Волгоград" "признано утратившим силу постановлением администрации Волгограда от 12 февраля 2024 года №101".

В мэрии Волгограда отказались предоставить ответы на вопросы редакции по ситуации, сложившейся вокруг школы №121. Чиновник администрации предложил корреспонденту обратиться с официальным запросом в пресс-службу мэрии. Запрос редакции был отправлен 4 июля.

Видеообращение жителей было размещено в Telegram-канале V1, на который подписаны 121 233 человека. По данным на 00.05 мск 6 июля, его просмотрели 30,2 тысячи человек. Публикация набрала 39 комментариев.

"Улица Героев Тулы - центральная улица поселка. Полностью выкинули детей. Эта ситуация со школой - это не просто про здание новое. Это про будущее нашего района и детей", - прокомментировала запись Ольга Полупанова.

"Было бы разумно перевести всех детей в новую школу, даже если бы занятия проводились в две смены. А на месте старой школы можно было бы организовать поликлинику или детский юношеский центр", - указала Svetlana.

"Люди, которые заселились на дачи и проживают, понимали изначально, что им придётся возить своих детей в школу. А тут люди специально покупали квартиры, понимая, что их ребёнок пойдёт в школу на ГЭСе", - добавила Anna.

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