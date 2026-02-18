Прокуратура отреагировала на жестокое обращение с детьми в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отказ обеспечивать едой и одеждой двух своих несовершеннолетних детей обернулся уголовным делом для жительницы Кубани.

Как писал "Кавказский узел", ранее Верховный суд в Адыгее сократил на два месяца - до 12 лет 10 месяцев - срок заключения матери погибшей в Адыгее от побоев трехлетней девочки.

В июне 2025 года суд признал виновными родителей трехлетней девочки, умершей в городе Адыгейске от систематических побоев. Заира Абреч была приговорена к 13 годам лишения свободы, Руслан Совмен - к трем годам четырем месяцам лишения свободы.

Прокуратура в Краснодаре рапортовала о возбуждении уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию двоих детей и жестоким с ними обращением. Речь идет о матери, которая не обеспечивала их едой и одеждой, цитирует ТАСС сообщение прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что 39-летняя местная жительница, являясь матерью двоих несовершеннолетних детей - 17-летнего мальчика и 13-летней девочки, на протяжении длительного времени систематически уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей, злоупотребляла спиртными напитками, не обеспечивала детей полноценным питанием и одеждой по сезону, допускала длительное нахождение несовершеннолетних в антисанитарных условиях", - говорится в сообщении ведомства.

Дети также не были обеспечены медицинским уходом, не посещали образовательные учреждения, уточняет «Коммерсант».

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК, максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям на Северном Кавказе связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Напомним, пользователи соцсетей возмутились условным сроком жительнице Ингушетии Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.