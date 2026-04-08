Кавказский узел

18:51, 8 апреля 2026

Эвакуированные жители Махачкалы рассказали о сборе документов на компенсации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей Махачкалы остаются в пунктах временного размещения, всего в городе работает 13 пунктов. Эвакуированные рассказали, что были вынуждены уехать, так как дома сильно подтоплены, а бытовая техника пришла в негодность. По их словам, они готовятся подавать документы на компенсации.

Как писал "Кавказский узел", более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнений в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений. Правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. В Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации утраты имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Махачкале оказались подтоплены 3755 жилых домов на 173 улицах города, добавил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Он уточнил, что с начала стихии эвакуировано более 1070 человек. 

"В пунктах временного размещения находятся 431 человек, из них 151 ребёнок. Все они обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой и обувью, а также получают необходимую медицинскую помощь», - отчитался Салавов.

Мэрия Махачкалы сообщила в своем телеграм-канале, что около 300 жильцов четырех многоэтажных домов по улице Айвазовского, рядом с которым обрушился дом, эвакуированы в гостиницы и пункты временного размещения, им организовано питание.

"Здания на улице Айвазовского построены с многочисленными нарушениями, в русле реки, что опасно для жильцов", - сообщил Салавов.

"Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы. Дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство», - проинформировал глава Дагестана.

Жительница поселка Новый Кяхулай Аминат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее частный дом сильно затопило, смыло забор, посадки в огороде, пришла в негодность бытовая техника и мебель. Сейчас она с ребенком находится в одном из пунктов временного размещения Махачкалы.

"Жалоб на размещение нет. Муж остался дома, старается привести все в порядок. На улицах начали откачивать воду. Собираем документы для подачи на компенсации", - рассказала она.

Жительница улицы Газопроводная Патимат находится в ПВР вместе с сестрой. Она также сообщила, что частный дом был затоплен, они успели эвакуироваться, собрав необходимые вещи и документы. Кто будет восстанавливать дом, выделит для этого государство средства, она не знает.

В телеграм-канале мэрии Махачкалы 8 апреля размещена информация о пункте временного размещения "Каспий", где находятся 85 человек, пострадавших от паводков. Отмечается, что всего в городе 13 ПВР.

«Жители временного убежища отмечают, что здесь организовано регулярное и качественное питание: ежедневно им предоставляются горячие блюда, свежие фрукты и овощи, а также необходимые предметы первой необходимости и медикаменты», - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня власти отчитались о расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод . "Ведется снос самостроя в границах русла и мониторинг других потенциальных препятствий для стока воды", - уточняется в сообщении. Работы были проведены между улицами 1-я Влажная и 1-я Источная.

Отметим также, что проживавшим в незаконно построенных домах и пострадавшим от наводнения, помощь будет оказана из внебюджетных источников финансирования на базе благотворительных фондов. На полный объем господдержки они рассчитывать не могут, заявил  Сергей Меликов 7 апреля на совещании у президента РФ. Он отметил, что это касается тех людей, которые в рамках развития индивидуального строительства в черте города построили дом на своем земельном участке, но не успели оформить право собственности на свои дома."Для оказания помощи для [данной] категории граждан формируются небюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов», — привел слова главы республики "Интерфакс".

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

