Активист Орхан Зейналлы арестован после критики в адрес полиции

12 ноября 2022, 18:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист движения «Демократия-18» Орхан Зейналлы, задержанный после публикации в соцсети с критикой в адрес азербайджанской полиции, арестован на 30 суток по решению суда. Зейналлы арестован по надуманному обвинению и наказан за свою общественную деятельность, заявили единомышленники активиста.

Как писал «Кавказский узел», Орхан Зейналлы был задержан в Баку вечером 10 ноября. Он был вызван в полицию, но отказался идти туда без официально оформленной повестки, после чего к нему домой явились люди в штатском и увезли его, сообщил лидер движения «Демократия-18» Ахмед Мамедли.

Орхан Зейналлы 11 ноября решением суда был арестован в административном порядке на 30 суток, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Ахмед Мамедли. По его словам, членам движения и семье Зейналлы не сообщили, какое правонарушение ему вменено.

«По неофициальным данным, Зейналлы обвинили в неподчинении полиции. Мы сейчас заняты поиском адвоката для защиты его прав и подачи апелляции. Это фактически произвол и похищение человека. К Орхану вечером 10 ноября домой нагрянули пять человек в гражданской одежде, схватили его и увезли в полицию. После этого человеку не дали связаться с семьей, пригласить адвоката по выбору», - рассказал Мамедли.

Единомышленники Орхана Зейналлы уверены, что его подвергают преследованию из-за критики полиции и создания организации курьеров по доставке еды. «Орхан Зейналлы месяц назад раскритиковал в социальной сети полицию за бездействие в расследовании его жалобы на кражу велосипеда. Орхан также является основателем и руководителем «Объединения трудящихся курьеров». Эта организация добивается справедливых условий оплаты труда курьеров со стороны крупных компаний в сфере доставки пищи. Видимо, чтобы пресечь коллективную борьбу курьеров, что может быть прецедентом и для занятых в других сферах работников, на Орхана, как руководителя объединения, оказывается давление», - сказал лидер движения «Демократия-18».

В полиции Баку подтвердили информацию об аресте Орхана Зейналлы, но не сообщили, какое конкретно правонарушение ему вменено. "Орхан Зейналлы решением Наримановского районного суда Баку арестован на 30 суток за совершение административного правонарушения", - говорится в письменном ответе полиции на запрос корреспондента "Кавказского узла" о причинах ареста активиста.

Активисты движения "Демократия 1918" и ранее подвергались преследованию со стороны силовиков. Так, 20 сентября суд арестовал на 30 суток лидера движения Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".