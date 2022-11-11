11 ноября 2022, 14:30
Член движения "Демократия 1918" Орхан Зейналлы задержан в Баку
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Соратники члена движения "Демократия 1918" Орхана Зейналлы связывают его задержание с критическим постом в адрес полиции. В МВД заявили, что проводят расследование.
Зейналлы был задержан вечером 10 ноября, сообщил глава движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".
"Вчера Орхана вызвали в Главное управление полиции города Баку и в 18-е отделение Наримановского районного управления полиции. Он отказался идти без официальной повестки. А вечером к нему домой явились люди в штатском и увезли его", - рассказал Мамедли.
По его мнению, причиной задержания стал пост активиста в Facebook*. "Орхан написал критический пост о полиции. Орхан работает курьером по доставке пищи. Месяц назад у него украли велосипед, на котором он развозил заказы. Он обращался по этому поводу в полицию, но его жалобу не рассмотрели. Поэтому он раскритиковал полицию за бездействие. Этот пост сейчас удален. Очевидно, Орхана принудили к этому в полиции", - считает Мамедли.
В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили задержание Мамедли, но не уточнили причину. "В настоящее время проводится расследование", - сказали в ведомстве, воздержавшись от других комментариев.
Активисты "Демократия 1918" и ранее подвергались преследованию со стороны силовиков. 20 сентября суд арестовал на 30 суток лидера движения Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана. Мамедли с 20 сентября объявил голодовку в знак протеста против решения суда.
Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"