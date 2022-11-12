Второй за два дня активист движения "Демократия - 1918" арестован в Баку

12 ноября 2022, 23:50

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Афияддин Мамедов арестован в Азербайджане на 30 суток, он стал вторым за два дня активистом движения "Демократия - 1918", отправленным под арест, сообщил лидер движения.

Как писал "Кавказский узел", активист движения "Демократия-18" Орхан Зейналлы, задержанный после публикации в соцсети с критикой в адрес азербайджанской полиции, 11 ноября был арестован на 30 суток по решению суда. Зейналлы арестован по надуманному обвинению и наказан за свою общественную деятельность, заявили единомышленники активиста.

Афияддин Мамедов был задержан вечером 11 ноября, а сегодня в полиции проинформировали, что он арестован, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Демократия – 1918" Ахмед Мамедли.

"Афияддин со вчерашнего вечера перестал выходить на связь. Сегодня в МВД подтвердили, что он задержан. А к вечеру стало известно, что он подвергнут административному аресту сроком на 30 суток. Пока мы не знаем, какое правонарушение ему вменили. Но мы убеждены, что обвинение сфабриковано. Афияддина преследуют за гражданскую активность", - сказал Мамедли. Он подчеркнул, что к защите Мамедова будет привлечен адвокат, а арест активиста будет обжалован.

С 11 ноября перестал выходить на связь еще один активист движения, глава Объединения трудящихся Эльвин Фейруззаде. Выяснилось, что Фейруззаде также был задержан, сообщил Мамедли. "Пока от Афияядина и Эльвина не было никакой информации, их аккаунты в социальных сетях в какой-то момент были активны. Мы предположили, что туда осуществляется постороннее вмешательство. Наши опасения подтвердились. Эльвина сегодня выпустили, и он сообщил, что содержался в Главном управлении полиции города Баку. Там было осуществлено вмешательство в мобильный телефон Эльвина, в его личную информацию", - отметил Мамедли.

Он уверен, что молодых людей преследуют из-за их активной гражданской позиции и борьбы за трудовые права граждан. "Эльвин возглавляет Объединение трудящихся курьеров, Афияддин - координатор этой структуры. Ранее был арестован еще один член данной объединения Орхан Зейналлы. Все они политически активны, выступают за соблюдение прав курьеров служб доставки еды, достойной оплаты их труда", - подчеркнул Мамедов.

По его словам, власти Азербайджана не хотят политической активности молодежи. "Месяц назад арестовали меня. Теперь арестованы Афияддин и Орхан, а Эльвин был задержан и подвергнут давлению. Очевидно, что власти не хотят политической активности молодежи и всячески препятствуют нашей деятельности. У них вызывает беспокойство создание структур нашей организации в регионах страны, формирование при нашем движении профессионального союза курьеров", - сказал Мамедли.

20 сентября суд арестовал на 30 суток лидера движения Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Сам Мамедли вечером был вызван в прокуратуру. "Сегодня вечером мне позвонили из Джалилабадской районной прокуратуры и сообщили, что предоставленная мне в июне этого года отсрочка от призыва на армейскую службу в связи с поступлением в магистратуру в Турции более недействительна. На следующей неделе я должен явиться в прокуратуру", - сказал Мамедли.

Эльвин Фейруззаде оказался недоступен для комментариев.

Движение "Демократия -1918" вечером 12 ноября выступило с заявлением, в котором осудило давление на активистов организации и потребовала освобождения арестованных Зейналлы и Мамедова.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".