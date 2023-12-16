Норвежская правозащитная организация призвала Баку прекратить репрессии журналистов

16 декабря 2023, 07:42

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Норвежский фонд "Дом прав человека"* призвал власти Азербайджана прекратить массовые репрессии оставшихся в стране свободных СМИ.

Норвежский Фонд «Дом прав человека»* встревожен последней волной репрессий против остатков независимых СМИ и инакомыслящих в Азербайджане, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации 15 декабря.

По данным фонда, «за последние 25 дней по меньшей мере 11 журналистов и правозащитников были задержаны по сомнительным и, вероятно, необоснованным обвинениям в отместку за законное осуществление свободы выражения мнений». «Последние события вызывают глубокую встревоженность на азербайджанский медиа-сектор и голоса несогласных, особенно в преддверии недавно объявленных и досрочных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Мы призываем власти Азербайджана прекратить уголовные дела против недавно заключенных под стражу лиц и немедленно освободить их», - говорится в заявлении норвежской правозащитной организации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи. 15 декабря правящая партия выдвинула кандидатом в президенты своего председателя, действующего главу государства Ильхама Алиева.

Правозащитники напомнили, что с 20 ноября 2023 года по 14 декабря 2023 года были задержаны пять журналистов, работающих на независимый онлайн-портал AbzasMedia. Им предъявлено уголовное обвинение в контрабанде иностранной валюты, что влечет за собой длительные тюремныей сроки. В частности, задержаны главный редактор AbzasMedia Севиндж Вагифгызы, директор издания Ульви Гасанлы, его заместитель Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы.

AbzasMedia - независимое интернет-СМИ, широко известное своими репортажами о коррупции на самом высоком правительственном уровне, напоминает норвежский фонд. Вагифгызы и Гасанли были в авангарде этих масштабных усилий. «В апреле 2023 года Гасанлы сообщил об угрозах жизни и безопасности, а также ущемлении права на неприкосновенность частной жизни против азербайджанских журналистов на совместных слушаниях трех комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Докладчики ПАСЕ расценили его задержание как репрессию за сотрудничество с ПАСЕ. Бабалы - опытный журналист-расследователь, который использовал AbzasMedia в качестве платформы для публикации своих исследований. Он связал свое уголовное преследованием с последним антикоррупционным расследованием, в котором был замешан глава Службы государственной безопасности Азербайджана. Кекалов был арестован вскоре против возвращения с Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС в Брюсселе», - далее сказано заявлении.

Норвежский фонд обратил внимание также на дело правозащитника и активиста, бывшего полицейского Ильхамиза Гулиева. Он дал анонимное интервью AbzasMedia в октябре 2023 года, в котором рассказал о широко распространенной практике азербайджанских силовиков подбрасывать наркотики критикам правительства. Вскоре он был арестован в административном порядке на 30 суток, после того, как полиция якобы опознала его голос на записи, опубликованной AbzasMedia. После освобождения из-под административного ареста Гулиев был арестован 4 декабря и обвинен в преступлении, связанном с наркотиками.

27 ноября полиция Азербайджана задержала основателя и директора популярного интернет-телевидения канала Kanal-13 Азиза Оруджева. Ведущий Kanal-13 Руфат Мурадлы был арестован 4 декабря и приговорен к 30 суткам административного ареста за хулиганство и неповиновение полиции - обвинения, которые его коллеги оценивают как сфабрикованные. 11 декабря полиция задержала Теймура Керимова, основателя и директора YouTube-проекта Kanal-11. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве. 14 декабря СМИ и правозащитные группы сообщили о задержании по уголовному делу о мошенничестве и подделке официальных документов оппозиционного политика и активиста Тофига Ягублу. Активист Мохйаддин Оруджев был задержан после того, как в октябре уже приговаривался на 30 суток административного ареста.

«Большинству задержанных в ноябре и декабре назначено предварительное заключение от 3 до 4 месяцев», - далее отмечено в заявлении норвежского фонда.

Последняя волна репрессий произошла на фоне сообщений о 235 политзаключенных в тюрьмах Азербайджана. Одному из последних высокопоставленных политических заключенных, активисту, ученому и политику Губаду Ибадоглу отказано в жизненно важной медицинской помощи, его здоровье продолжает ухудшаться, подчеркивает фонд.

"Азербайджан занимает 151 место среди 180 государств в Индексе свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». Закон о СМИ 2021 года, который Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала как несовместимый со свободой СМИ, еще больше поставил под угрозу свободу прессы. Эти последние события угрожают посягать на оставшиеся фрагменты независимых СМИ и уничтожить любую оставшуюся свободу выражения мнений и гражданское пространство в Азербайджане, далее говорится в заявлении норвежского фонда.

Азербайджан нарушает свои международные обязательства по гарантиям основных свобод, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. К ним относятся свобода выражения мнений, право свободно получать и распространять информацию, запрет пыток и жестокого обращения, доступ к адвокату и уважение права на неприкосновенность частной жизни. Страна уже проиграла значительное количество дел в Европейском суде по правам человека за системные атаки на гражданского общество, заключение в тюрьмы критиков правительства и нарушения прав журналистов.

Норвежский фонд призвал власти Азербайджана соблюдать свои обязательства по международному праву, немедленно снять обвинения и освободить заключенных правозащитников и журналистов. Также настоятельно рекомендуется обеспечить доступ к профессиональной медицинской помощи для тех, кто остается под стражей. Кроме того, предлагается разрешить всем задержанным общаться со своей семьей и адвокатами, в том числе по телефону. Фонд призывает оперативно и тщательно расследовать сообщения о предполагаемом жестоком обращении и пытках в отношении задержанных и привлечь виновных к ответственности. Предлагается также разрешить свободное выражение инакомыслия и защитить законную работу журналистов и других общественных деятелей от репрессий.

В заключение заявления отмечается необходимость прекратить подавление свободы выражения мнений и создать благоприятную среду, способствующую свободному гражданскому пространству.

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