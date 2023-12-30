Суд в Баку оставил под арестом соучредителя "Платформы III Республики"

30 декабря 2023, 01:25

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Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева. Защита оппозиционера намерена добиваться признания ареста неправомерным и обращаться в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания.

23 декабря Араз Алиев перестал выходить на связь, сообщил председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробнее о движении рассказывается в справке "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел 29 декабря жалобу на арест Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли.

«Араз Алиев заявил о фальсификации его дела. Он указал, что был задержан лицами в штатском 23 декабря, примерно в 18.15 в Насиминском районе Баку, тогда как в административном протоколе полиции было указано, что его задержали в Низаминском районе в 21.30. Мы ходатайствовали запросить записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город» в обоих местах, и из 24-ого отделения полиции Низаминского района. Так можно было бы установить, где он был реально задержан и когда его привели в полицию, но суд оставил это ходатайство без удовлетворения», - сказал Керимли.

Адвокат добавил, что суд проигнорировал сообщения о многочисленных нарушениях прав оппозиционера силовиками. «Мы обратили внимание суда, что о задержании Алиева не информировали его семью, ему не позволили связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору. Даже время судебного процесса над ним скрыли от его семьи. К сожалению, апелляционный суд не принял во внимание наши доводы и оставил жалобу без удовлетворения», - заключил он.

Поскольку по административным делам в Азербайджане высшей инстанцией является апелляционный суд, защита уже исчерпала внутринациональные механизмы обжалования. «Мы теперь будем готовить жалобу в ЕСПЧ, чтобы хотя в перспективе добиться признания неправомерности ареста Алиева и выплаты ему компенсации за моральный ущерб», - отметил Керимли.

Глава Правового центра «Защитник» Самед Рагимли указал, в свою очередь, на нарушение целого ряда положений Европейской конвенции прав человека в деле Алиева.

«Речь идет о нелегитимном и политически мотивированным нарушении ряда прав Алиева, включая право не подвергаться бесчеловечному обращению, право на свободу и личную неприкосновенность, справедливое правосудие, гарантированные Европейской конвенцией прав и свобод человека», - сказал Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Немат Керимли также подал жалобу в прокуратуру в связи с насилием над Алиевым при задержании. «Жалоба в прокуратуру уже подана, однако ее сотрудники пока не пришли к Алиеву и не взяли показаний», - заметил защитник. Вместе с тем, по словам адвоката, Алиев не имеет жалоб на условия и обращение с ним в Пункте содержания административно арестованных МВД.

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба на арест Алиева отклонена. Представители МВД оказались не доступны для комментариев.

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