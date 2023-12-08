Азербайджанские активисты объявили о создании структуры "Платформа III Республика"

08 декабря 2023, 15:44

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Группа азербайджанских активистов учредила новую общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. В документе не поясняется политическая необходимость проведения внеочередных выборов. Внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Ильхама Алиева, констатировали оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Впервые Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Очередные выборы в республике должны были состояться в 2025 году. Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

Группа азербайджанских активистов объявили сегодня о создании новой структуры - "Платформа III Республика". Объявление об этом было приурочено к 105-ой годовщине начала деятельности парламента Азербайджанской демократической республики (1918-20 годы).

"Мы объявили о создании платформы в знаменательный день для азербайджанского парламентаризма - 7 декабря. 105 лет назад собрался на свое первое заседание парламент первой в мусульманском мире демократической республики, которая была провозглашена в Азербайджане", - сказал один из соучредителей платформы, директор Института демократических инициатив (ИДИ) Акиф Гурбанов.

Он отметил, что создание платформы обусловлено новыми реалиями Азербайджана, возникшими после восстановления территориальной целостности страны, так как "основные ведущие акторы на сегодняшней политической сцене Азербайджана, будь правящая сила или ее оппоненты, появились в контексте карабахской темы”, - говорится в заявлении создателей новой структуры.

"Нынешние власти в отличие от своих предшественников действовали гибко и сумели обеспечить режим прекращения огня и укрепиться на длительный период. Однако этот фактор вплоть до начала второй карабахской войны, в течение 27 лет не решил для нее вопрос политической и моральной легитимности. Именно по этой причине партия "Ени Азербайджан" во все времена пребывания у власти неизменно сфальсифицировала выборы, не доверяя свободному выбору общества”, - далее в сказано заявлении.

При этом, продолжил Гурбанов, "власти объясняли подавление демократии, свободных медиа и гражданского общества, устранение альтернативных политических сил пребыванием страны в условиях войны, нерешенностью карабахской проблемы."

"В течение 27 лет власти формировали политическую повестку через карабахскую проблему. Оппозиция также не сумела сформировать общественное мнение о том, что политические, демографические, социально-экономические, экологические проблемы страны столь же важны как Карабахская. Общественное восприятия и обсуждения фундаментальных проблем в политической борьбе и полемике оставались в последние 30 лет блеклыми", - далее указывается в заявлении.

Восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом устранило основной аргумент правительства и альтернативных сил в политической борьбе, считают инициаторы платформы. Для сил, пришедших в политику на гребне к карабахского конфликта, завершилась целая политическая эпоха. Тем не менее, как для правящей политической силы, так и ее оппонентов основной идеологической идентичностью остаются национализм и этатизм, что подпитывает укрепление авторитаризма, полагают авторы документа. "Считаем, что в такой реальности есть необходимость в появлении новой политической силы с отличной повесткой. Новую повестку условно можно назвать "посткарабахской"", - далее говорится в документе.

Ведущими элементами новой повестки должны стать отказ от радикального этатистского политического мышления и переход к современной демократической системе, восстановления доверия к выборной системе, устранение дисбаланса в развитии регионов, уменьшение негативных последствий климатических изменений, и в особенности для сельского хозяйства, сказал корреспонденту “Кавказского узла" другой соучредитель платформы, глава правового центра "Защитник" Самед Рагимли. "Через некоторое время посткарабахский период сменится постнефтяным и этот этап для Азербайджан может стать тяжелым с точки зрения возникновения глубоких социально-экономических проблем”, - отметил он.

Для достижения целей перехода от авторитарной политической системы к демократической активисты объявили о создании структуры "Платформа III Республика". "Основной целью деятельности платформы станет формирование общественного мнения по судьбоносным вопросам жизни страны на основе активного гражданского участия и обеспечения фундаментальных прав и свобод человека", - далее отмечено в документе.

Инициаторы платформы приглашают "к участию всех, кто разделяет" ее идеи и цели. "Наша миссия заключается в обеспечении перехода от управляемого общества к само управляемому обществу. Мы убеждены, что это миссия получить поддержки прогрессивно мыслящих граждан и поведет общество к прогрессу. В конце каждого мрака есть луч света: давайте вместе шагать к просветлению. Несомненно однажды истина восторжествует", - говорится в заключении заявления.

Помимо Гурбанова и Рагимли в рабочий состав платформы вошли политические активисты и эксперты Араз Алиев, Эльман Фаттах, Руслан Иззетли и экономист Ядигяр Садыглы. Руководителем на один год избран Акиф Гурбанов.

“Пока платформа только объявлена. В ближайшее время мы также объявим о планах нашей деятельности. Наша цель - формирование новой политической повестки для страны, выработка предложений по решению вопросов политического и социально-экономического развития страны, проведения демократических реформ”, - сказал Гурбанов.

Касаясь названия он отметил следующее: “У нас была первая республика 1918-20 гг. К сожалению, она объявила о независимости, но из-за оккупации Азербайджана большевистской Россией, она прекратила свое существование. В 1988 г. в Азербайджане началась национально-демократическая борьба. в 1991 году Азербайджан обрел независимость и начался период второй республики. Но демократических целей она не достигла. Теперь мы начинаем движение за третью республику. Мы ставим цели преодоления в стране авторитарной систему управления и воцарения в стране подлинно республиканских ценностей - свободы, народовластия, верховенства закона”, - сказал Гурбанов.

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