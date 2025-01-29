Оппозиционеры призвали к протестному голосованию на муниципальных выборах в Азербайджане

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В Азербайджане оппозиционное движение "Платформа III республики" призвало граждан активно участвовать в муниципальных выборах и превратить их в протестное голосование.

Как информировал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах воздержалась. Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не проявили значительного интереса к участию в выборах, активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана признались, что не доверяют кандидатам и сомневаются в честности итогов голосования.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года.

Накануне муниципальных выборов 29 января движением ResPlatforma выступило с заявлением, в котором констатировало «отсутствие в стране условий для свободных и справедливых выборов в Азербайджане, уничтожение правительством всех реальных атрибутов выборов».

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 6 марта 2024 года три учредителя Платформы были задержаны в Баку. В ноябре 2024 года организация заявила, что движение можно называть сокращенно ResPlatforma. О тех, кто стоит у истоков движения, рассказывается в справке "Кавказского узла".

В документе указывается, что местное самоуправление и институт муниципалитетов являются важными условия для достижения прогресса страны. «Поэтому ResPlatforma как одну из основ "посткарабахской" повестки страны выдвинула идею децентрализации власти. Движение видит в формировании реального местного самоуправления и института муниципалитетов одно из средств решения фундаментальных проблем страны. ResPlatforma понимает, что в азербайджанском обществе нет доверия к выборам и граждане не ходят на выборы. Принимая эту реальность, мы вместе с тем считаем, что решение проблем страны проходит через гражданское участие. Поэтому мы полагаем, что целесообразно использовать выборы 29 января в муниципалитеты в целях протестного голосования. В этом смысле было бы правильным пойти на выборы», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления ResPlatforma, политолог Эльман Фаттах.

На его взгляд, протестное голосование продемонстрирует отсутствие у граждан реального выбора.

ResPlatforma призывает граждан активно пойти на выборы и демонстрировать свой протест порчей бюллетеней. В то же время, как отмечено в заявлении, в избирательных округах, где присутствуют истинно независимые кандидаты, избиратели могут использовать их. «Идите на выборы. Выражайте протест. Портите бюллетени. Если в вашем округе есть истинный независимый кандидат - поддержите его, выразите протест политике власти», - говорится в заключение заявления.

Голосование на выборах в местное самоуправление состоится в Азербайджане 29 января. По последним ЦИК страны, на 8071 место в 685 муниципальных советах претендуют 16 096 кандидатов. Из них 8110 (50,4 %) являются кандидатами правящей партии «Ени Азербайджан», 388 (2,4 %) – представители 23 партий, а 7591 (47,1%) – самовыдвиженцы.

В голосовании смогут принять 5 961 987 зарегистрированных избирателей. В 8.00 (07.00 мск) откроются 5846 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 (18.00 мск). Предварительные итоги выборов станут известны поздно вечером 29 января – ночью 30 января, сказали корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК.

В структуре отметили, что для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.

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