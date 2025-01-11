Жители Азербайджана признались в отсутствии интереса к муниципальным выборам

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Муниципальные выборы в Азербайджане, назначенные на 19 января, не вызвали интереса у простых граждан, которые не доверяют кандидатам и сомневаются в честности итогов голосования.

Как информировал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах решила воздержаться. Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не проявили значительного интереса к участию в выборах, активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года. Согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, выборы должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

Несмотря на то, что агитационная кампания на выборах началась 6 января, на стендах для вывешивания информационных материалов кандидатов повсеместно можно увидеть фотографии лишь претендентов от правящей партии “Ени Азербайджан”, передает корреспондент "Кавказского узла".

Эта партия выдвинула в каждом многомандатном округе количество кандидатов, соответствующее числу мест в данном муниципальном совете.

Фотографии всех кандидатов в небольших размерах размещены на общем плакате. В ряде мест есть и фото других кандидатов, однако нет информации про их личность и партийную принадлежность, указывается только типография, где и по чьему заказу напечатан плакат. Некоторые кандидаты на фото приписали и свои слоганы.

На стендах перед 3 и 4 избирательными участками 22-го Насими-Сабаильского округа, расположенном в 44-ой школе Баку, приклеены только плакаты партии “Ени Азербайджан”. Здесь будет проведено голосование на выборах в муниципалитет Насиминского района - одного из крупных районов столицы.

Представители избирательных участков этих комиссий затруднились сказать, сколько кандидатов в Насиминский муниципалитет, и рекомендовали обратиться в окружную избирательную комиссию. В ней корреспонденту “Кавказского узла” сообщили, что в этом муниципалитете борьбу за 19 мест ведут 35 кандидатов.

Одним из кандидатов в этом муниципалитете является молодая общественная активистка, 20-летняя студентка факультета политического управления Академии госуправления при президенте Азербайджана Джамиля Алишева. Корреспонденту "Кавказского узла" она сказала, что еще не успела расклеить свои агитационные плакаты из-за их неготовности "по техническим причинам". Однако она уже начала кампанию в социальных сетях.

"Законодательство не предусматривает предоставление независимым кандидатам бесплатного эфира для агитации на телевидении и радио. На платную агитации на ТВ и радио средств нет. Поэтому я стараюсь компенсировать отсутствие доступа к теле- и радиоэфиру возможностями социальных сетей в интернете. Но самой эффективной формой агитации я считаю походы на прямую к избирателям по принципу "от двери - к двери". Это позволяют лучше узнать проблемы людей и донести до них свои идеи, предложения по их решению”, - рассказала Алишева.

Она сообщила, что намерена также проводить встречи с избирателями на открытым местах и помещениях, выделенных ЦИК. Всего в Насиминском районе выделены по три таких места.

На выборы Алишева идет с целью содействия решению проблем жителей района, в котором проживает от рождения. "Насиминский район - один из крупных в Баку. Один его конец в центре города, другой - на окраине. И ситуация в разных частях сильно контрастирует. Если в центре ситуация с инфраструктурой благополучная, красивые "глянцевые" фасады, то на периферии состояние инфраструктуры плачевно. Одна из проблем района" - это плохая система канализации. Я, когда собирала подписи избирателей в жилых массивах "Алатава-1", "Алатава-2", "Алатава-3" (это зоны в основном самостроев, возведенных еще с 1970-х гг, - прим. "Кавказского узла"), сама убедилась в этом. Прошел дождь и вода из-за отсутствия дренажа и нормальной канализации скопилась повсюду в лужах. У меня все ноги промокли. А люди годами страдают от этого”, - сказала Алишева.

Кроме того, она намерена использовать кампанию для повышения информированности населения. "В нашем районе очень много пенсионеров. Многие не умеют пользоваться интернетом и когда у них возникают проблемы, они не знают, куда обращаться. Людям необходимо предоставлять информации о доступе к государственным услугам, номера горячих линий различных служб, в том числе социальных", - сказала Алишева.

Из-за бюрократических препон у меня осталось мало времени для сбора подписей

На вопрос, сталкивалась ли она какими-либо проблемами в ходе избирательной кампании, она ответила, что на этапе выдвижения кандидатуры для ее утверждения от нее требовали больше документов, чем предусмотрено законом, в том числе справки о банковских счетах. "Когда я обращалась в банк за справкой и говорила про ее назначение, там просто были удивлены, поскольку ранее к ним таких обращений не было. В итоге из-за бюрократических препон у меня осталось мало времени для сбора подписей", - рассказала активистка.

При этом она призналась, что была приятно удивлена поддержкой активистов со стороны гражданского общества и избирателей. "Как только я сообщила о самовыдвижении, то сразу мне предложили помощи и стали помогать многие активисты в сборе подписей избирателей, в предоставлении консультаций. Избиратели также поддержали меня, увидев, что я забочусь о беспокоящих их вопросах. Люди с удовольствием отдавали подписи. В итоге мы за считанные дни сумели собрать даже больше необходимых для регистрации кандидатом 150 подписей избирателей - 200", - продолжила Алишева.

При этом она указала, что среди других кандидатов нет известных в обществе людей. "Мы даже не видели, как собираются подписи избирателей в пользу других кандидатов", - заметила она.

Оценивая шансы на прохождение в муниципальный совет, активистка сказала, что "очевидно, списки победителей уже готовы". "Будут считаться избранными первые 19 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. По объявленным официальным результатам прошлых выборов необходимо набрать как минимум около 12 тысяч голосов. Конечно, при ограниченности ресурсов, коротких срока агитационной кампании, отсутствия доверия населения к демократичности выборного процесса заручиться поддержкой такого количества избирателей будет сложно", - сказала Алишева.

Однако она не опускает руки и намерена вести активную кампанию. "Вероятность фальсификации выборов велика, но повышение гражданского участия в выборах очень сильно снижает возможность подтасовок. Если избиратель приходит на голосования, заполняет бюллетень и опускает его в урну, то этот бюллетень уже более не может использовался для фальсификации. Я не участвовала бы в выборах, если бы у меня не было бы надежды победить. У нас были несколько историй, свидетельствующих о том, что, когда народ видит, что его любят, ему хотят искренне помочь, он может одолеть систему", - отметила Алишева.

Она сказала, что в случае избрания членом муниципального совета будет в первую очередь продвигать проекты развития инфраструктуры района и добиваться прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Алишева также подчеркнула, что в ведении кампании ей помогают муж, а также добровольцы-гражданские активисты.

Бакинцы сомневаются в прозрачности предстоящих выборов

Жители Баку признались корреспонденту "Кавказского узла", что не особо интересуются грядущими муниципальными выборами.

Житель Насиминского района, мужчина среднего возраста Махмуд сказал, что не пойдет на выборы. "В этой стране я ни телевизор не смотрю, ни интересуюсь ничем, потому что ничему не верю. Здесь нет справедливости. На выборы никогда не пойду, потому что все, кто в них участвуют, лгут", - сказал он.

Что было хорошего до сих пор, когда мы ходили на выборы, чтобы надеяться на результаты к лучшему сейчас?

Молодой человек Али также сказал, что не пойдет на выборы. "Что было хорошего до сих пор, когда мы ходили на выборы, чтобы надеяться на результаты к лучшему сейчас? Нет, не пойду”, - заявил он.

Работающий охранником на частном складе Алескер не верит в эффективность муниципалитетов. "Эти муниципалитеты, например, заняты распродажей мест для захоронения на кладбищах. Место стоит 1000 манат (около 600 долларов). Зачем мне идти на эти выборы, если они мою жизнь не улучшат. О нас, о простом народе никто не заботится. Попробуйте прокормить семью на зарплату в 600 манат (около 360 долларов)”, - сказал Алескер.

Еще один мужчина среднего возраста, не назвавший свое имя, также указал на недоверие к муниципальной власти. "Они занимаются только поборами. Как год начинается, они сразу приходят собирать налоги на квартиру. А куда потом тратятся эти деньги - никто не знает”, - отметил он.

Пенсионерка Гюльназ Амирова тоже не намерена идти на выборы. "Я хожу на выборы, когда мы выбираем нашего дорогого президента Ильхама Алиева. Все остальные выборы и кандидаты на них мне неинтересны”, - заметила она.

Женщина среднего возраста Эльмира тоже не планирует идти на выборы. "Кого надо, того и без нас выберут", - коротко сказала женщина.

Девушка Севиндж еще не определилась с участием на выборах. "Я пока не знаю. Я впервые достигла возраста, когда могу голосовать. Поэтому было бы интересно пойти на выборы. С другой стороны, просто не знаю, за кого голосовать и стоит ли поэтому ходить на выборы. Но если появится кандидат, вызывающий уважение и доверие, не повторяющий то, что говорят по телевидению, то обязательно пойду и поддержу этого человека", - сказала она.

Севиндж также выразила готовность пойти на встречу с кандидатами, если об этом ей сообщат.

Жители Шеки отказываются идти на выборы

В городе Шеки на северо-западе Азербайджана борьбу за 17 мест в местном муниципалитете ведут 30 кандидатов.

Как рассказал корреспонденту “Кавказского узла” зампред районной организации партии "Мусават" Натиг Исрафилов, больше половины кандидатов, то есть 17, являются выдвиженцами правящей партии "Ени Азербайджан".

"Судя по всему, власти хотят существенно обновить состав муниципалитета. Ибо подавляющее большинство кандидатов от партии "Ени Азербайджан" и так называемых "независимых" выдвинуты впервые", - сказал Исрафилов.

По его словам, среди кандидатов и три члена партии "Мусават", включая самого Исрафилова. Он отметил, что пока члены партии не сталкивались с давлением. "Если выборы будут честными, то мы, конечно, пройдем. Ибо очень много недовольных социальными проблемами, бедностью, безработицей. Правда, сейчас, со светом, газом проблем нет, как было в конце 1990-х - начале 2000х гг., но люди все равно бедно живут и желают перемен. Наша партия может предложить пути решения проблем. Мы в политике многие годы. Нас люди хорошо знают. Мы очень быстро собрали необходимое количестве подписей избирателей. Мы планируем проведение встреч с избирателями в отведенных открытых и закрытых местах. Если представители правящей партии согласятся, то готовы выйти с ними на дебаты”, - сказал Исрафилов.

Он отметил, что еще двое членов "Мусават" баллотируются в двух селах Шекинского района.

Результаты выборов уже предрешены, списки готовы

Местный журналист Мамедсадиг Эфендиев в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” сказал, что не пойдет на выборы. "Я уже четвертые-пятые выборы не хожу на них, потому что они фальсифицируются. В прошлом я сам наблюдал "карусели". Результаты выборов уже предрешены, списки готовы”, - сказал он.

Другой один житель Шеки, пожелавший остаться неназванным, сказал, что пойдет на выборы. "Я работник бюджетного учреждения и потому вынужден буду пойти. Кого скажут, тех участковые избирательные комиссии и объявляют победителями. Это в прошлом еще удавалось срывать планы властей. У нас много лет назад было, что на парламентских выборах местным властям не удалось провести в Милли Меджлис шахматистку Айнур Софиеву, и они вынуждены были признать поддержанного народом Меджнуна Шукюрова. Но он был состоятельным человек, смог разместить на всех участках своих наблюдателей, и они предотвратили вбросы в пользу Софиевой. Но сейчас весь процесс жестко контролируется властью и никто не осмелится пойти против нее, а у оппозиции ресурсов нет. В муниципалитет у нас продвигаю людей по принципу кумовства, там сразу оказываются несколько родственников друг другу", - сказал житель Шеки.

Жительница Шеки Сакина сказала корреспонденту “Кавказского узла”, что "от людей ничего не зависит, кого назначат, те и победят на выборах”.

Молодой человек Эльмар, являющийся родственником одного из бакинских журналистов, сказал, что не "разбирается в политике", потому на выборы не пойдет и о муниципальных выборах вообще ничего не слышал.

По данным на 9 января, на 8 071 место в 685 муниципальных советах претендуют 16 148 кандидатов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Азербайджана.

Среди кандидатов есть представители 23 партий. В ЦИК ранее указали, что единственной партией, получившей право на бесплатную агитацию на общественном телевидении, радио и в государственных газетах (такое право предоставляется партии, имеющей кандидатов в большинстве муниципалитетов, - прим. “Кавказского узла”), стала правящая партия "Ени Азербайджан", однако она отказалась от этой возможности, дабы не нарушать принцип "равных условий" для всех кандидатов.

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