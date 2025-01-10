Активисты указали на отсутствие конкуренции на муниципальных выборах в Азербайджане

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Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не выявили значительного интереса к участию в муниципальных выборах. Активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу.

Как информировал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах решила воздержаться.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года. Согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, выборы должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

Партия «Мусават» предоставила вопрос выдвижения на муниципальных выборах своим районным и городским структурам, всего по стране были выдвинуты кандидатами и зарегистрированы до 30 активистов «Мусават», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампред этой оппозиционной политической силы Мустафа Гаджибейли.

Он объяснил пассивность членов партии на муниципальных выборах «слабостью института муниципалитетов в Азербайджане» и отсутствием доверия населения к «демократичности выборного процесса». «Люди просто не видят смысла баллотироваться в муниципальные органы и не верят в то, что выборы будут честными, справедливыми», - сказал Гаджибейли.

Поока жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса от кандидатов партии «Мусават» не поступало. Гаджибейли затруднился ответить на вопрос, в каких муниципалитетах члены партии будут иметь шансы на победу, отметив, что в столичных муниципалитетах у «Мусават» нет кандидатов.

Среди персоналий Гаджибейли отметил кандидата от «Мусават» в Кюрдамирском районе Баху Микаилова, который возглавляет районную организации партии. Также среди потенциальных фаворитов кампании он назвал зампреда Шекинской организации партии Натига Исрафилова, который выдвинут кандидатом в муниципалитет города Шеки.

«Если процесс будет демократичным, голоса будут подсчитаны правильно, то в принципе все кандидаты от «Мусават» имеют шансы на избрание, поскольку наша партия является одной из ведущих оппозиционных сил в стране и альтернативой действующей власти», - сказал Гаджибейли.

Партия «Республиканская альтернатива» (ReAl) идет на выборы с 15 кандидатами. «У нас есть кандидатов в муниципальные органы как в районах Баку, так и регионах страны – Гяндже, Гахе, Шамкире, Ширване, Агджабеды и других», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава избирательного штаба партии Фариз Зохрабов.

По его словам, среди кандидатов нет представителей руководящих органов партии. Среди более или менее известных в обществе кандидатов Зохрабов назвал троих человек. «Это Сенан Меликов, кандидат в муниципалитет Хатаинского района Баку. Меликов участвовал и в предыдущих муниципальных выборах. Самир Мамедов является кандидатом в Гардагский муниципалитет Баку, он баллотировался и на прошлогодних парламентских выборах. В муниципалитет поселка Масазыр выдвинут Эльвин Бахшализаде, он известен как активный пользователь социальных сетей», - сказал Зохрабов, добавив, что на сегодняшний день кандидаты от ReAl в ходе избирательной кампании, пока не сталкивались с давлением или какими-либо проблемами.

Политический эксперт, глава «Альянса наблюдения за выборами» Мамед Мамедзаде указал на «отсутствие в стране атмосферы выборов». «Уже началась и агитационная кампания на муниципальных выборах, но атмосферы политического соревнования в стране не чувствуется. Нет дебатов ни между политическими партиями, ни между независимыми кандидатами. Вообще никто не ведет кампанию, которая как то привлекла бы общественное внимание», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Главной причиной отсутствия интереса к выборам он назвал «слабость экономической базы» муниципалитетов в Азербайджане. «Общий годовой бюджет всех муниципалитетов в Азербайджане составляет около 50 млн манат или порядка 30 млн долларов. Это самый низкий показатель в регионе Южного Кавказа. Вообще в Азербайджане муниципалитеты не стали частью государственного управления. В такой ситуации тратить время и ресурсы для участия в выборах и политической борьбе нет никакого резона. Ситуация усугубляется и отсутствием доверия у населения к демократичности избирательного процесса. Этим и объясняется, что избирательная кампания проходит тускло, без реального соперничества», - заявил Мамедзаде корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы также констатировал, что муниципальные выборы в Азербайджане не вызвали интереса у политических сил и гражданского общества. «Самыми последними выборами в Азербайджане, где еще сохранялась политическая интрига, были внеочередные парламентские выборы февраля 2020 года. Тогда в обществе были надежды, что власть, распустив старый парламент, может все-таки пойти на реформы. На тех выборах, помимо участия некоторых оппозиционных партий, даже были сформированы два гражданских объединения, однако выборы прошли тогда по старой фальсификационной схеме. А внеочередные президентские и парламентские выборы 2024 года стали последним гвоздем в гроб института выборов в Азербайджане. Поэтому на сегодняшний день сложно сказать, где будет происходить хоть какое-то подобие политической борьбы. По крайней мере, даже оппозиционные партии не выдвинули хоть мало-мальски известных обществу кандидатов. Из общественного сектора обращает на себя внимание выдвижение и регистрация кандидатом пожалуй только молодой активистки Джамили Алишевой в муниципалитет Насиминского района Баку», - сказал Сулейманлы корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Сулейманлы, в выборах преимущественно участвуют представители правящей партии и околовластных структур, частных и общественных. «Муниципальные советы – это место трудоустройства низкого уровня функционеров правящей партии «Ени Азербайджан», внепартийных сторонников власти в частном секторе, бюджетных учреждениях, проправительственных общественных организациях», - пояснил он.

1 сентября 2024 года в Азербайджане прошли внеочередные выборы в парламент, правящая партия "Ени Азербайджан" получила в нем большинство мест. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии, потребовав отменить результаты голосования. Вбросы, "карусели" и другие методы фальсификаций были призваны скрыть низкую явку и обеспечить победу правящей партии, рассказали кандидаты от оппозиции.

По данным на 9 января на 8 071 место в 685 муниципальных советах претендуют 16 148 кандидатов, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК Азербайджана.

Среди кандидатов есть представители 23 партий. В ЦИК указали, что единственной партией, получившей право на бесплатную агитацию на общественном телевидении, радио и в государственных газетах (такое право предоставляется партии, имеющей кандидатов в большинстве муниципалитетов - прим. “Кавказского узла”) стала правящая партия «Ени Азербайджан», однако она отказалась от этой возможности, дабы не нарушать принцип «равных условий» для всех кандидатов.

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