В Азербайджане началась агиткампания на муниципальных выборах

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Жители страны не проявляют интереса к выборам, поскольку результаты фальсифицируются, а полномочия самих муниципалитетов ограничены.

Как информировал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года. Две оппозиционные азербайджанские партии "Мусават" и ReAl приняли решение участвовать в них, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах решила воздержаться.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводятся с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. По мнению правозащитников, в этом году выборы уже не состоятся, поскольку, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, они должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования, а до окончания года осталось меньше 60 дней. При этом в 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истекает 23 декабря 2024 года.

В Азербайджане в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и согласно календарному плану основных действий, связанных с муниципальными выборами, сегодня, 6 января началась агитационная кампания на выборах в органы местного самоуправления.

Агитационная кампания будет продолжаться 22 дня и завершится за сутки до начала голосования на выборах – в 08.00 по времени Баку 28 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Партии, имеющие зарегистрированных кандидатов в более чем в половине округов, получают право на бесплатную агитацию на общественном телевидении, государственных газетах "Халг", "Азербайджан", "Республика" и "Бакинский рабочий" (издается на русском языке), продолжил он.

Сотрудник ЦИК отметил, что информация о том, сколько партий соответствует этому критерию, будет озвучена на одном из ближайших заседаний органа, поскольку процесс регистрации еще продолжается.

Кроме того, кандидаты могут вести агитацию в СМИ на платной основе, а также вывешивать свои плакаты на стендах перед избирательными участками, а также на витринах частных и государственных учреждений. Также в каждом муниципалитете выделены по одному открытому месту и одному помещению для проведения встреч с избирателями. По данным на 5 января, на 8 071 место в 685 муниципальных советах претендуют 15 696 кандидатов. Среди них представители 23 партий.

Еще один сотрудник ЦИК Азербайджана отметил, что критерию, позволяющему получить бесплатный эфир на общественном телевидении и радио соответствует лишь правящая партия "Ени Азербайджан", у которой кандидаты во всех муниципалитетах. Вероятно, чтобы не нарушать принцип "равных условий" она откажется от этой привилегии, сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Избиратели не проявляют интереса к муниципальным выборам, указал глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "Муниципалитеты в Азербайджане – простая декорация местной власти. Полномочия их ограничены до сбора некоторых мелких налогов. Бюджетов муниципалитетов едва хватает на обеспечение зарплат самих муниципальных служащих. С другой стороны, в стране нет доверия к институту выборов, поскольку они из раза в раз фальсифицируются. Если люди не ходили на парламентские выборы в сентябре прошлого года, то на муниципальные выборы вообще у них интереса не будет", – сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

1 сентября 2024 года в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получила большинство мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. Вбросы, "карусели" и другие методы фальсификаций были призваны скрыть низкую явку и обеспечить победу правящей партии, рассказали кандидаты от оппозиции, заявив о намерении обжаловать итоги голосования.

На отсутствие интереса к муниципальным выборам со стороны избирателей также указал руководитель организации "Платформа права" Самир Казымлы. "В Азербайджане институт муниципалитетов очень слаб. Даже местные советы времен СССР имели больше полномочий, чем нынешние муниципалитеты. Представьте себе, что город Баку – столица Азербайджана – не имеет своего городского собрания. А отсутствия атмосферы честных выборов вообще лишает население интереса к муниципальным выборам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Еще одним фактором является то, что азербайджанские СМИ не уделяют должного внимания муниципальным выборам, поскольку они не интересны жителям. Оппозиция принимает участие в них формально, переложив ответственность на местные власти, в надежде, что отдельные кандидаты смогут пройти в муниципальные советы за счет личного авторитета, продолжил аналитик. "О муниципальных выборах в стране напоминают лишь обильно расклеенные на окнах общественных зданий плакаты, зазывающие на выборы", – заключил Казымлы.

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