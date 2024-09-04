"Платформа III Республики" назвала тотальными фальсификации на выборах в Азербайджане

04 сентября 2024, 15:29

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Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в несвободной политической среде, а само голосование сопровождалось массовыми нарушениями и фальсификациями, заявила "Платформа III Республики". Выборы прошли в условиях ограничений и отсутствия конкуренции, заявил представитель ЕС. Официальный Баку отверг критику выборов, назвав ее "предвзятой".

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. Вбросы, "карусели" и другие методы фальсификаций были призваны скрыть низкую явку и обеспечить победу правящей партии, рассказали кандидаты от оппозиции, заявив о намерении обжаловать итоги голосования.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в выборах, а партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы. Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

"Платформа III Республики" выпустила сегодня заявление, в котором сообщила о "тотальных фальсификациях" на парламентских выборах в Азербайджане.«Политическая среда для выборов не была свободной и справедливой, они проходили в атмосфере усиления репрессий против гражданского общества, оппозиции и медиа, возможности для предвыборной агитации были фактически устранены. День голосования сопровождался традиционными нарушениями. Институты, ответственные за проведение выборов, подавали пример того, как на самом деле не следует проводить выборы. На многих избирательных участках были созданы препятствия для наблюдателей, а в ряде мест они подвергались насилию. Члены участковых избирательных комиссий потворствовали фальсификациям – вбросам бюллетеней, «каруселям», созданию препятствий наблюдателям и журналистам, к голосованию допускались лица без проверки их удостоверений личности", - говорится в документе.

Крайне низкая явка на выборах, порой вовсе отсутствие на участках избирателей в течение определенного времени стала показателем демонстрации абсолютного недоверия населения к власти

Однако несмотря на трудности и препятствия, многие молодые граждане приняли участие в выборах в качестве наблюдателей и попытались выявить нарушения, произошедшие в день голосования, и не позволить окончательно исчезнуть традиции мониторинга выборов, далее сказано в документе.

"При этом важность участия в выборах, несмотря на несправедливую и неблагоприятную политическую среду была подтверждена на примере активистки Вафы Наги. Эта девушка своей самоотверженной деятельностью против нарушений сформировала в своем округе атмосферу политической конкуренции. Она бросила вызов фальсификационной машине государства и ей удалось представить обществу неопровержимые видеодоказательства фальсификаций", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления Платформы III Республики Самед Рагимли.

Он также указал на низкую явку избирателей. "Крайне низкая явка на выборах, порой вовсе отсутствие на участках избирателей в течение определенного времени стала показателем демонстрации абсолютного недоверия населения к власти", - продолжил Рагимли.

Согласно объявленным результатам выборов в парламенте вновь будет доминировать большинство из членов партии «Ени Азербайджан» и формально «независимых» депутатов. Меньшинство составят партии, являющиеся сателлитами все той же «Ени Азербайджан», указано в заявлении "Платформы III Республики".

"Это еще раз демонстрирует, что правительство Ильхама Алиева не имеет политической воли на проведение свободных и справедливых выборов. Ныне объявленный состав парламента практически совпадает с предыдущим. Это также свидетельствует о том, что утверждение о намерении правительства Алиева "проводить реформы сверху" является не более чем плодом воображения", - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления считают, что в настоящее время в Азербайджане «сложились тяжелые социально-экономические условия». "Тяжелая социально-экономическая обстановка также влияет на политическую жизнь страны. Проблемы можно преодолеть только посредством системных и структурных экономических реформ, демократического участия и признания прав человека. Однако методы проведения и результаты последних парламентских выборов еще раз подтверждают, что у правительства нет ни видения, ни воли для преодоления этих экономических проблем. Наоборот, усиливая политические репрессии, власти создают препятствия для общественных дебатов и тем самым усугубляют проблемы. Мы, будучи членами "Платформы III Республики", подтверждаем, что предлагаемая нами посткарабахская повестка, предусматривающая трансформацию страны из авторитаризма к подлинно республиканской демократии является единственным альтернативным решением фундаментальных проблем страны и текущего экономического кризисного процесса", - говорится в заключение заявления.

Досрочные парламентские выборы прошли в условиях ограничительной политической и правовой среды, лишенной конкуренции

Европейский союз также указал на проведение выборов в Азербайджана в "ограничительной политической и правовой среде". "Досрочные парламентские выборы прошли в условиях ограничительной политической и правовой среды, лишенной конкуренции. БДИПЧ ОБСЕ также отметил продолжающиеся репрессии в отношении инакомыслящих. ЕС призывает власти Азербайджана выполнить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ", - написал на платформе X официальный представитель пресс-службы Европейской службы по внешним связям и безопасности Петер Стано.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были эффективно организованы, но прошли без реальной конкуренции и с ограничениями свободы волеизъявления, а предвыборная агитация была едва заметной, констатировали представители совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Однако официальный Баку отвергает международную критику выборов. "Столь субъективные и предвзятые заявления спикера внешнеполитической службы ЕС касательно состоявшихся в Азербайджане выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами. Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на проблемах стран-членов", - написал на Платформе X глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

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