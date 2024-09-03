Кандидаты от оппозиции обжалуют итоги парламентских выборов в Азербайджане

03 сентября 2024, 19:08

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Вбросы, "карусели" и другие методы фальсификаций были призваны скрыть низкую явку и обеспечить победу правящей партии, рассказали кандидаты от оппозиции. Они намерены обжаловать итоги голосования на досрочных парламентских выборах в Центризбиркоме Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в выборах, а партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы. Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

Кандидаты в депутаты от партии «Мусават» столкнулись с трудностями в обжаловании нарушений на досрочных парламентских выборах 1 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампред партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

"Массовые нарушения закона, тотальные фальсификации происходили на всех избирательных участках всех 24 избирательных округов, где были наши кандидаты. Повсеместно имели место «карусели», вбросы бюллетеней, давление на наблюдателей. Нашим наблюдателям мешали наблюдать за подсчетом голосов. В некоторых местах наблюдатели от неустановленных структур выполняли функции членов избирательных комиссий, что абсолютно незаконно. На участках, где не было веб-камер, установленных ЦИК, после завершения голосования члены комиссий вообще ушли «отдыхать» и стали вести подсчет голосов через три 3-4 часа в нарушение требований закона о непрерывности выборного процесса. Нашим наблюдателям не выдавали итоговые протоколы. У нас есть достаточно материалов, в том числе видеозаписи, доказывающие нарушения. Однако окружные избирательными комиссии затягивают выдачу нам своих решений, не выдают протокол об итогах голосования. Но у нас жалобы на сами решения окружных избирательных комиссий. Они не говорят, что "нет, не даем", но и с выдачей документов не спешат. Очевидно, они рассчитывают на то, чтобы мы пропустили трехдневный срок обжалования, который истекает 4 сентября», - сказал Гаджибейли.

Масштабы нарушений были таковы, что определить, в пользу кого избиратели сделали выбор сложно. Явка избирателей даже с учетом "каруселей" не превысила в реальности 10% и это подтверждается веб-камерами ЦИК

По его словам, кандидаты от «Мусават» будут добиваться отмены результатов выборов в их округах. "Масштабы нарушений были таковы, что определить, в пользу кого избиратели сделали выбор, сложно. Явка избирателей даже с учетом "каруселей" не превысила в реальности 10% и это подтверждается веб-камерами ЦИК, но официально было заявлено об участии в выборах около 38%. Количество голосов «победителям» были просто нарисованы. Наша правота подтверждается и заключением наблюдателей ОБСЕ. Поэтому мы будем добиваться отмены результатов выборов по округам. К сожалению, законодательство не позволяет провести повторное голосование, поэтому в этих округах согласно Избирательному кодексу должны быть назначены новые выборы", - сказал Гаджибейли.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были эффективно организованы, но прошли без реальной конкуренции и с ограничениями свободы волеизъявления, а предвыборная агитация была едва заметной, констатировали представители совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Гаджибейли сказал, что он лично жаловался в ЦИК в связи с давлением на наблюдателей от партии.

"Нашего наблюдателя на 12-ом избирательном участке 8-го Бинагадинского первого избирательного округа Джавада Гафарова около полудня необоснованно задержали и увезли в полицию. Я сразу обратился в ЦИК. Спустя час наблюдателя отпустили и даже вернули на участок. Но когда он пришел туда, избирательные урны были заполнены бюллетенями", - сказал Гаджибейли.

Баллотировавшийся по 22-му Насими-Ясамальскому избирательному округу лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он также оспаривает результаты выборов.

"Члены нашей команды собрали все доказательства о нарушениях в ходе голосования и во время подсчета голосов. Речь идет о вбросах бюллетеней, "каруселях", давлении на наблюдателей, невыдаче на некоторых участках наблюдателям протоколов о результатах голосования. Сегодня или завтра наша официальная жалоба будет представлена в окружную избирательную комиссию", - сказал Мамедов.

В некоторых округах даже после фальсификаций наши кандидаты побеждали или потенциально побеждали, однако данные об итогах голосования в протоколах были сфальсифицированы

На его взгляд, нарушения должны быть расследованы и результаты выборов в округе отменены. По словам Мамедова, нарушения были и в других округах, где баллотировались кандидаты "Республиканской альтернативы"."В некоторых округах даже после фальсификаций наши кандидаты побеждали или потенциально побеждали, однако данные об итогах голосования в протоколах были сфальсифицированы", - сказал Мамедов.

Вместе с тем, он отметил, что каждый кандидат самостоятельно будет решать подавать жалобу или нет.

Баллотировавшийся по 52-му Евлахскому избирательном округу, член партии «Республиканская альтернатива», адвокат Расул Джафаров также обжалует результаты выборов.

"Официально ЦИК признал, что за меня проголосовали 2800 избирателей. С учетом того, что в округе около 40 тысяч избирателей и реальная явка составила не более 10%, я победил на выборах. На по информации ЦИК на выборах «побеждает» кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Мамедов и якобы за него проголосовали свыше 13 тысяч избирателей ( 13253 на сайте ЦИК - прим. "Кавказского узла"). При низкой явке такого не могло быть. В округе происходили массовые нарушения. Вбросы бюллетеней попали даже на веб-камеры ЦИК. На трех участках наших наблюдателей выставили на улицу. У нас есть фото-доказательства того, как в кабине для тайного голосования находились по два человека", - рассказал Джафаров.

Вместе с тем, он отметил, что ему удалось собрать документальные доказательства, в том числе фото и видеосвидетельства только с 20% участков округа. "Этого недостаточно для отмены результатов выборов по округу. Согласно избирательному кодексу выборы признаются недействительными, если выявляются нарушения, в связи с которыми невозможно определить волю избирателей на 40% избирательных участков. Но в любом случае, я будут добиваться расследования и признания нарушений. Это важно для привлечения внимания к не совершенству избирательной практики Азербайджана, необходимости ее реформирования", - отметил Джафаров.

Независимый кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу Вафа Наги также намерена оспорить результаты выборов. "В нашем округе повсеместно проводились фальсификации – вбросы, "карусели", давление на наблюдателей, физическое насилие против них. Меня саму ударили на избирательном участке и инцидент расследуется полицией. Подсчет голосов также проводился с нарушениями. На 35-ом избирательном участке было зафиксировано участие в голосовании 352 избирателей, а из урн «вышло» 354 бюллетеня. Очевидно, что были вбросы, но члены комиссий даже не смогли правильно подогнать цифры", - сказала она

В день голосования стало известно о большом количестве «желающих» проголосовать на дому, подчеркнула она. "И вот мы располагаем видео-доказательствами, того, как разносчики переносных урн указывают пожилым избирателям отметить в бюллетенях графу в пользу кандидата Танзили Рустамханлы, которую объявили победителем (видео опубликовано на странице Наги в Facebook*). На 7-ом избирательном участке в протоколе мне написали «0» голосов, в то время, как я набрала там 84 голоса, больше всех. В протоколе с 38-го избирательного участка, где в общей сложности проголосовало чуть более 100 человек, в урне в пользу Танзилии Рустамханлы было обнаружено 299 бюллетеней, сложенных пачками", - сказала Наги.

Она отметила, что результаты в выборах тотально сфальсифицированы. "Мы собрали все материалы о нарушениях, в том числе многочисленные видеосвидетельства и завтра (4 сентября) представим жалобу в ЦИК", - сказала Наги.

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