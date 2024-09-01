Кандидат в депутаты подверглась нападению в Нефтечале

01 сентября 2024, 10:32

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Кандидат в депутаты парламента Азербайджана от Нефтечалинского избирательного округа Вафа Наги пожаловалась, что на нее совершил нападение один из членов команды кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы после того, как Наги стало известно о нарушениях на выборах.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане проходит голосование на выборах в парламент страны.

На выборах в Нефтечале наиболее острая борьба развернулась между двумя женщинами-кандидатами: Танзилей Рустамханлы и Вафой Наги. Первая – писатель и активист, а вторая прежде работала на телевидении, отметил 29 августа в своем посте автор блога "Ветер с Абшерона" на "Кавказском узле".

Независимый кандидат в депутаты от Нефтечалинского избирательного округа (на юго-востоке Азербайджана) Вафа Наги пожаловалась, что на участке №40 ее избил Гусейн Гурбанов, являющийся наблюдателем от ее конкурента – члена Партии гражданской солидарности кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы.

Наги записала видеоролик и опубликовала его в интернете. Перевод ее слов выполнил корреспондент "Кавказского узла". По словам Наги, Гурбанов нанес ей пощечину, а затем заставил покинуть избирательный участок. Вафа Наги заявила, что инцидент произошел после того, как она обнаружила нарушение избирательного закона при использовании переносных урн для голосования вне участков. Кандидат в депутаты также пожаловалась, что у нее отобрали смартфон, на который она фиксировала на видео происходящее.

Вафа Наги рассказала, что обратилась с жалобой в Центральную избирательную комиссию и в администрацию президента Азербайджана требованием наказать Гусейна Гурбанова и отреагировать на нарушения закона на выборах.

Напомним, ранее самовыдвиженцы заявили, что столкнулись с давлением перед выборами в парламент Азербайджана. Оппозиционеры указали, что агитационная кампания в Азербайджане прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, и что оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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