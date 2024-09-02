Европейские наблюдатели раскритиковали выборы в парламент Азербайджана

02 сентября 2024, 17:39

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Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были эффективно организованы, но прошли без реальной конкуренции и с ограничениями свободы волеизъявления, а предвыборная агитация была едва заметной, констатировали представители совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в выборах, а партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы.

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане прошли в правовых рамках, чрезмерно ограничивающих основные свободы и средства массовой информации, хотя и были эффективно подготовлены, а у избирателей не было реального выбора. Такой вывод озвучен сегодня на пресс-конференции совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает корреспондент "Кавказского узла".

Избирательное законодательство Азербайджана осталось в значительной степени неизменным со времени предыдущих парламентских выборов, рекомендации наблюдателей, выданные тогда, были оставлены без внимания, констатировали представители ОБСЕ.

Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде

Процесс регистрации кандидатов был омрачен чрезмерно обременительными требованиями, непоследовательно применяемыми процедурами и случаями снятия кандидатами с выборов, в то время как новые требования к политическим партиям ввели дополнительные ограничения на их регистрацию, указали представители мониторинговой миссии.

«Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, следствием чего стало отсутствие политического плюрализма в сочетании с приглушенной и сдержанной кампанией, что подорвало избирательный процесс», — констатировал специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Майкл Крид.

Наблюдатели подчеркнули, что «доминирование членов правящей партии в избирательных комиссиях, наряду с ограничениями на доступ независимых внутренних наблюдателей, противоречат принципам прозрачности и инклюзивности, которые лежат в основе демократических выборов».

Для участия в выборах было зарегистрировано 6,4 миллиона избирателей. Это примерно на 1,2 миллиона меньше числа граждан Азербайджана, достигших избирательного возраста, что вызывает вопросы о точности данных и инклюзивности реестра избирателей, далее сказано в заявлении наблюдателей ОБСЕ.

«Хотя подготовка к выборам была эффективной и была проведена обширная кампания по информированию избирателей, администрирование выборов фактически контролировалось партией большинства, что повлияло на беспристрастность и целостность процесса», - далее подчеркивается в заявлении.

Наблюдатели оценили процессы открытия голосования как «организованные упорядоченно и эффективно». Однако были серьезные нарушения и непоследовательности в применении важных процедур и гарантий, особенно во время подсчета голосов, что вызвало обеспокоенность относительно целостности процесса в целом, подчеркнули наблюдатели ОБСЕ.

Избирательная кампания была едва заметна, в том числе в Интернете. Наблюдатели были проинформированы о сотрудниках государственного сектора и других лицах, которых заставляли посещать агитационные мероприятия, что вызвало обеспокоенность по поводу запугивания избирателей и их возможности голосовать без опаски возмездия. В то же время, далее говорится в заявлении, «рост арестов и задержаний журналистов и активистов гражданского общества в сочетании с ограничительной правовой базой СМИ привели к широко распространенной самоцензуре и серьезно ограничили возможности для независимой журналистики».

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы в Азербайджане по обвинению в контрабанде валюты. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

«На этих выборах отсутствие подлинного выбора привело к всеобщей политической апатии среди населения, 'nj было совершенно очевидным», — сказала Люси Потучкова, глава делегации ПА ОБСЕ. «Точно так же тревожные тенденции продолжающихся ограничений на средства массовой информации и возросшее давление на неправительственные организации, включая произвольные аресты, решительно подавляют политический дискурс. Без существенных реформ и изменений эти проблемы продолжат подрывать демократию и верховенство закона в стране», - добавила она.

На этих выборах не было подлинного политического плюрализма

Хотя закон допускает гражданских и международных наблюдателей за выборами, подавляющее большинство местных наблюдателей были назначены правящей партией и аффилированными кандидатами, что вызывает обеспокоенность по поводу доступа независимых наблюдателей к избирательному процессу. В то же время ограничительные правовые положения означали, что известные группы гражданских наблюдателей за выборами остались незарегистрированными и лишенными финансирования, а некоторые видные члены находятся под арестом или задержаны.

«К сожалению, на этих выборах не было подлинного политического плюрализма, поскольку многочисленные кандидаты, которые хотели участвовать, столкнулись с серьезными препятствиями. Избирательные комиссии, которым не хватало беспристрастности, и ограничения, сделали работу многих гражданских наблюдателей невозможной», — сказал Дитмир Бушати, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. «Несмотря на эффективность процесса, эти условия не позволили провести выборы в соответствии с демократическими стандартами. Мы готовы поддержать власти в реализации наших давних рекомендаций по улучшению всего процесса на благо всех граждан», - добавил он.

Женщины составили 30 процентов от всех зарегистрированных кандидатов, что является значительным ростом по сравнению с 21 процентом на предыдущих выборах. Они также были хорошо представлены в избирательной администрации низшего уровня, хотя это не относится к Центральной избирательной комиссии. Однако в целом женщины по-прежнему недостаточно представлены на выборных и назначаемых должностях, и нет никаких позитивных мер по увеличению их политического участия, далее отмечено в заявлении.

Международная миссия по наблюдению за выборами на досрочных парламентских выборах в Азербайджане насчитывала 279 наблюдателей из 34 стран, в состав которой входили 225 экспертов, направленных БДИПЧ, а также долгосрочные и краткосрочные наблюдатели и 54 наблюдателя от ПА ОБСЕ, было заявлено на пресс-конференции.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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