Оппозиция обвинила власти Азербайджана в фальсификации итогов выборов

02 сентября 2024, 13:00

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Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты выборов.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. Кандидаты и оппозиционеры заявили, что на участках зафиксированы вбросы бюллетеней и "карусели". По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы до климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в них, а партия Народного фронта Азербайджана и оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы. Привязка необходимости проведения досрочных выборов к COP-29 является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, заявили аналитики.

Сегодня НСДС выступил с заявлением, в котором указал, что само назначение досрочных парламентских выборов на 1 сентября было антиконституционным шагом.

В Конституции четко обозначено, в каких случаях следует проводить внеочередные выборы в парламент, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

"Одним из них является невозможность исполнения парламентом своих функций. Но этого случая не было. Фактически парламентарии самоустранились от выполнения своих обязательств. Ссылка же на то, что выборы надо было переносить из-за ее совпадения по времени с климатической конференцией ООН, несостоятельна. COP-29 или любое другое международное мероприятие не может быть основанием для назначения досрочных парламентских выборов, равно как и президент не может превышать свои полномочия и назначать выборы в любое время", - сказал он.

Предвыборная агитационная кампания прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили ранее представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива". Самовыдвиженцы в период предвыборной агитации столкнулись с помехами со стороны властей и провластных конкурентов, а наблюдателям поступали угрозы, рассказали кандидаты.

Кроме того, выборы проводились в отсутствие условий для честной политической конкуренции, говорится в заявлении НСДС, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Коль власти пошли на досрочные выборы, то в таком случае мы предложили создать справедливые условия для политической борьбы. НСДС в начале избирательной кампании потребовал демократизации избирательной среды и создания конкурентных возможностей. Однако правящий режим проигнорировал эти требования, придерживаясь своей старой привычки продления своей власти за счет фальсификации выборов, в результате чего Национальный совет был вынужден принять решение о бойкоте заведомо фальсифицированных выборов", - пояснил Джамиль Гасанли.

В заявлении также указывается, что многие годы власти не меняют избирательное законодательство в сторону демократизации. «Ни одно из предложений, выдвигаемых Венецианской комиссией Совета Европы по совершенствованию выборной демократии на протяжении многих лет, не было принято. Власти вновь не позволили делегации ПАСЕ наблюдать за выборами и вовсе запретили въезд в Азербайджан 76 депутатам ассамблеи», - прокомментировал этот тезис Гасанли.

Сфальсифицированные результаты выборов не отражают волю азербайджанского народа

Большинство избирателей не участвовало в голосовании на выборах в Милли Меджлис, а те, кто пришел голосовать, были вовлечены в этот процесс с использованием административного ресурса, заявил НСДС. "Национальный совет демократических сил считает, что сфальсифицированные результаты выборов не отражают волю азербайджанского народа, и призывает народ активно бороться за их отмену и проведение новых демократических выборов", - сказано в заявлении.

НСДС также призвал международное сообщество не признавать результаты выборов и осудить фальсификации. «Любое лояльное, неоднозначное отношение к махинациям авторитарного режима в Азербайджане препятствует демократизации нашей страны, процессу интеграции с Западом… Поэтому НСДС призывает международное сообщество быть более принципиальным и объективным в отношении фальшивых результатов выборов 1 сентября», - говорится в заявлении.

Такой парламент не может быть легитимным

С аналогичным заявлением выступила Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА), указавшая, что "досрочные парламентские выборы не отражают волю народа, а их объявленные результаты являются полностью сфальсифицированными".

"Эти «выборы» проводились в условиях, когда основные права и свободы, такие как свобода собраний, слова и выражения, ассоциации были полностью ограничены на государственном уровне, а также бойкота со стороны реальной оппозиции и народа и отсутствия конкуренции. Новый состав парламента был сформирован по списку, утвержденному лично Ильхамом Алиевым. Такой парламент не может быть легитимным и представлять народ", - заявил глава ПНФА Али Керимли.

По его оценке, на выборах не были обеспечены даже минимальные условия для честной политической конкуренции. ПНФА заявила, что «власти использовали традиционный метод фальсификаций, чтобы создать видимость большого количества избирателей на избирательных участках в день голосования».

В реальности явка избирателей составила менее 10 процентов

"Благодаря усилиям отдельных общественных активистов, лишь в некоторых округах наблюдалась относительная активность избирателей. В реальности явка избирателей составила менее 10 процентов (7-8 процентов). Однако этот показатель был достигнут не путем добровольного участия, а посредством привлечения к голосованию сотрудников, работающих в бюджетных организациях, в результате административного давления. Различные группы людей методом «каруселей» голосовали несколько раз на разных участках и даже в разных округах. И снова урны были заполнены фальшивыми бюллетенями. Информация о проценте участия в выборах, опубликованная от имени Центризбиркома о 38-процентной явке, не имела ничего общего с реальностью", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" Али Керимли.

ПНФА заявила, что не признает результатов выборов, и призвала международное сообщество принять к сведению, что "выборы в Азербайджане становятся все более недемократичными", а страна "переходит от жесткого авторитарного режима к тоталитаризму". "Международное сообщество должно дать принципиальную оценку массовой фальсификации выборов в Азербайджане и должно более решительно потребовать от руководства страны выполнения своих международных обязательств", - сказал Керимли.

Участвовавшая в выборах партия «Мусават» также заявила, что на большинстве участков, где были выдвинуты ее кандидаты, участковые избирательные комиссии по завершению голосования "сорвали непрерывность процесса выборов и не стали сразу подсчитывать голоса".

"Председатели участковых комиссий во многих местах объявили перерыв и заявили, что «только завтра» будут подсчитаны голоса и после этого составлены протоколы. Это грубое нарушение статьи 106.5 Избирательного кодекса. Само голосование проходило в обстановке массовых нарушений, вбросов бюллетеней, развоза групп избирателей по разным участкам, давления на наблюдателей", - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» зампред «Мусават» Мустафа Гаджибейли, отметив, что партия будет оспаривать нарушения и результаты голосования.

Центральный избирательный штаб партии «Мусават» обнародовал сегодня первичное заключение о результатах выборов. В заключении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", отмечается, что выборы прошли в условиях отсутствия демократической среды для свободной и справедливой политической конкуренции.

По информации представителей «Мусават» и независимых наблюдателей, явка на выборах была крайне низкой, на некоторых участках часами вообще не было ни одного избирателя. Голосование сопровождалось массовыми нарушениями, многократными голосованиями одних и тех же людей, вброса бюллетеней, давления на наблюдателей.

Выборы не соответствовали международным стандартам

«Мусават» заявила, что внеочередные выборы «не были свободными и справедливыми». «Выборы не соответствовали международным стандартам, обязательствам Азербайджана перед международными организациями, в которых страна участвует», - сказано в документе.

"Мусават" требует отмены выборов, проведения в стране реформ, в том числе избирательной реформы, и проведения новых выборов в парламент, говорится в заключении.

Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов также заявил, что эта партия оспаривает объявленные ЦИК результаты по округам, где были ее кандидаты. «Мы представим в ЦИК все материалы. Это правовой процесс», - сказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла», воздержавшись от подробных комментариев.

По официальным данным ЦИК, ни один кандидат «Мусават» не прошел в парламент, а от «Республиканской альтернативы» проходит только один из 12 кандидатов - действующий депутат Эркин Гадирли. Все нарушения будут тщательно расследованы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата ЦИК.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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