Правящая партия Азербайджана получила большинство мест в парламенте

02 сентября 2024, 08:09

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По результатам обработки протоколов с 91 процента избирательных участков, правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте, сообщил Центризбирком Азербайдажана.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на выборах в парламент. Оппозиция заявила, что наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках были зафиксированы "карусели". По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%.

Согласно предварительным данным подсчета голосов избирателей, правящая партия "Ени Азербайджан" лидирует на выборах и получит 68 из 125 мест в однопалатном парламенте страны, передал сегодня "Азертадж" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

О том, что партия "Ени Азербайджан", согласно предварительным данным, получит 68 мест в парламенте, сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов. Данные озвучены после обработки протоколов с 91% избирательных участков, отметил сегодня 1news.az.

Напомним, выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести выборы до климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. В них участвуют оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива".

Самовыдвиженцы ранее заявили, что столкнулись с давлением перед выборами в парламент. Азербайджанская оппозиция указала, что агитационная кампания прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, и что оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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