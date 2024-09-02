Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане превысила 37%

02 сентября 2024, 01:27

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На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане проголосовало почти 2,2 миллиона человек, явка составила 37,27%, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане проходило голосование на внеочередных выборах в парламент (Милли Меджлис). После начала голосования наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках зафиксированы "карусели", заявила оппозиционная партия "Мусават". Избиратели в Баку рассказали, что голосуют за кандидатов в надежде на перемены в стране.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. В них участвуют оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива".

Явка на внеочередных парламентских выборах составила 37,27%, сообщил сегодня ЦИК Азербайджана, чьи данные цитирует 1news.az.

По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, количество избирателей, проголосовавших на выборах, составило 2 196 771 человек.

Самая низкая явка наблюдалась в Мингячевирском избирательном участке №54, где проголосовали 16,14% избирателей. Округом с самой высокой явкой избирателей стал Ханкендинский избирательный округ №122, где явка составила 49,48%, информирует Oxu.az.

Мазахир Панахов также сообщил, что, по предварительным данным, правящая партия "Ени Азербайджан" получает 68 мест в парламенте, информирует Day.az.

Напомним, ранее самовыдвиженцы заявили, что столкнулись с давлением перед выборами в парламент Азербайджана. Оппозиционеры указали, что агитационная кампания в Азербайджане прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, и что оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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