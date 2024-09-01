Оппозиция заявила о нарушениях в ходе голосования на выборах в Азербайджане

01 сентября 2024, 13:00

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После начала голосования на внеочередных выборах в парламент Азербайджана наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках зафиксированы "карусели", заявила оппозиционная партия "Мусават". Избиратели в Баку рассказали, что голосуют за кандидатов в надежде на перемены в стране.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане началось голосование на внеочередных выборах в парламент (Милли Меджлис).

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в них, а партия Народного фронта Азербайджана и оппозиционный Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Привязка необходимости проведения досрочных выборов к COP-29 является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, заявили аналитики.

"Мусават" заявила о давлении на наблюдателей и "каруселях"

Оппозиционная партия «Мусават» сообщила о нарушениях в первые часы голосования. Нарушения связаны с давлением на наблюдателей и так называемыми «каруселями», говорится в заявлении партии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, на 12-м избирательном участке 8-го Бинагадинского первого избирательного округа, несмотря на отсутствие каких-либо вмешательств в избирательный процесс, наблюдатель от «Мусават» был задержан и доставлен в управление полиции, говорится в пресс-релизе.

На 26-м участке 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа было оказано давление на члена партии Джамаледдиа Гейбата, который зафиксировал «карусели». На 31-м участке Сураханского второго избирательного округа кандидат от «Мусават» Арзулла Булуд также зафиксировал «карусели» - голосование группы людей на разных участках.

По данным ЦИК, к 10.00 (09.00 мск) в голосовании приняли участие 9,92% избирателей, к 12.00 (11.00 мск) - 20,39%, передал корреспондент "Кавказского узла".

В утренние часы на участках в Баку не наблюдалось активности избирателей

Сегодня утром на 27-м избирательном участке 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа, расположенном в здании частного Университета бизнеса в Баку, в течение 15 минут присутствия корреспондента "Кавказского узла" пришли голосовать три избирателя. При этом глава участковой избирательной комиссии сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что к 9.00 (08.00 мск), то есть в течение часа после начала выборов в них «приняли участие 20-25 человек».

По 22-му округу баллотируются восемь кандидатов, в том числе действующий депутат глава партии Демократических реформ Асим Моллазаде, руководитель партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов, член правящей партии Халиг Гусейнов и член партии «Свободной Родины» Рамиль Ширинов. Однако среди наблюдателей оказался только представитель правящей партии.

На 33-м участке этого же округа, расположенном в здании Госкомбеженцев Азербайджана, находились три наблюдателя. Двое из них представились корреспонденту "Кавказского узла" наблюдателями от правящей партии «Ени Азербайджан». Еще один молодой человек не смог объяснить, кого представляет, отметив, что карту наблюдателя ему дали в ЦИК.

На этом участке корреспондент «Кавказского узла» в течение 15 минут заметил лишь одного проголосовавшего. Член комиссии в свою очередь сообщил, что к 9.30 (08.30 мск) проголосовали 70 человек.

На избирательном участке 17-го Ясамальского третьего округа, расположенном в школе № 18, с 09.45 по 10.00 корреспондент «Кавказского узла» наблюдал участие в голосовании около 10 человек.

В этом округе из девяти кандидатов четверо являлись выдвиженцами партий – «Ени Азербайджан», «Мусават», «Отечество» и «Справедливость».

Наблюдателям были отведены места в вестибюле школы, откуда они видели только кабины и избирательные урны, при этом у них не было обзора места выдачи бюллетеней. Однако это никак не смущало наблюдателей, и они буквально хором сказали корреспонденту "Кавказского узла", что им все видно.

К 10.00 на этом избирательном участке проголосовали, по данным председателя комиссии, 37 человек.

Избиратели ожидают от парламента перемен к лучшему

Корреспондент «Кавказского узла» пообщался с некоторыми избирателями на выходе из участка. Одна из них, молодая женщина, сказала, что проголосовала за «партийного кандидата». На вопрос, чего она ожидает от обновленного парламента, женщина сказала: «Перемен к лучшему, и не только для государства, но и для людей».

Другая женщина средних лет сказала, что проголосовала за то, чтобы «у нас всегда все было хорошо, принимали решения в пользу народа». На вопрос, поддержала она партийного кандидата или самовыдвиженца женщина в шутку отметила: «У нас одна партия».

Еще одна молодая женщина сообщила, что проголосовала за «беспартийного» кандидата (самовыдвиженца). Она отметила, что ожидает от парламента «серьезной работы», «заботы о людях», «перемен к лучшему».

На пятом избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского районного округа наблюдатели запротестовали, когда корреспондент «Кавказского узла» стал снимать их на фото без их разрешения. После пояснения о том, что такая фотосъемка не противоречит законодательству, одна из наблюдательниц стала громко жаловаться членам комиссии, что журналист мешает им работать. Ситуацию разрядило появление двух наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, увидев, которых наблюдатели стали мило улыбаться.

1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ заявила, что в день парламентских выборов в Азербайджане мониторинг будут вести более 300 наблюдателей этой организации.

Среди наблюдателей оказались только представители правящей партии «Ени Азербайджан», а также действующего депутата, беспартийного академика Зияда Самедзаде.

В этом округе баллотируются 10 кандидатов, в том числе четыре партийных - представители «Ени Азербайджан», «Республиканской альтернативы», "Белой партии" и Народной партии.

Некоторые жители Баку рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что решили не голосовать на выборах. «Не вижу смысла идти на выборы. Они ничего не решают, а от парламента толку никакого», - сказал пожилой бакинец Агамирза Дадашев.

Молодой человек по имени Асиф сказал, что выборы ему «не интересны». «Мы лучше с ребятами на пляж поедем, вот лето заканчивается», - сказал он.

В парламент пусть кого хотят назначают. Все равно у нас в стране все решает наш уважаемый президент

«Я поддерживаю [президента] Ильхама Алиева. А в парламент пусть кого хотят назначают. Все равно у нас в стране все решает наш уважаемый президент!» - объяснила отказ от голосования женщина средних лет, представившаяся как Самая Гулиева.

Напомним, период предвыборной агитации проходил с 9 августа и закончился утром 31 августа, за сутки до начала голосования. Агитационная кампания прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива".

В период предвыборной агитации самовыдвиженцы столкнулись с помехами со стороны властей и провластных конкурентов, а наблюдателям поступали угрозы, рассказали кандидаты в депутаты парламента Азербайджана.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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