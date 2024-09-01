Вбросы бюллетеней и "карусели" зафиксированы на участках в Азербайджане

01 сентября 2024, 17:56

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На избирательных участках в день голосования на выборах в парламент Азербайджана зафиксированы случаи вбросов бюллетеней и "карусели", заявили кандидаты и представители оппозиции. Если эти факты подтвердятся, то результаты выборов на этих участках должны быть отменены, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане началось голосование на внеочередных выборах в парламент (Милли Меджлис). После начала голосования наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках зафиксированы "карусели", заявила оппозиционная партия "Мусават". Избиратели в Баку рассказали, что голосуют за кандидатов в надежде на перемены в стране.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. В них участвуют оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива".

Кандидаты сообщили о нарушениях на избирательных участках

Кандидат в депутаты по 97-му Тертер-Агдере-Геранбойскому округу Шахрияр Меджидзаде опубликовал на своей странице в Facebook* два видеоролика. Зафиксировано, что один и тот же избиратель голосует на участке дважды, заявил кандидат, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На первом видео к членам избирательной комиссии подходит девушка и получает бюллетень для голосования. При этом, кроме нее, у стола членов комиссии нет других людей. На втором видео та же девушка также подходит за бюллетенем, но в этот раз рядом со столом находится еще одна женщина.

Газета «Азадлыг» опубликовала видеозапись, сделанную, как утверждается, на 56-м избирательном участке 68-го Сабирабад-Ширванского избирательного округа. На кадрах видно, как мужчина опускает в урну несколько бюллетеней и потом садится рядом с урной. Телеканал "Meydan TV" также сообщил о том, что двое мужчин дважды проголосовали на 8-м и 9-м участках 9-го Бинагадинского второго избирательного округа, передал корреспондент "Кавказского узла".

Наши представители также зафиксировали случаи вбросов бюллетеней

О нарушениях на различных избирательных участках сообщила корреспонденту "Кавказского узла" и кандидат в депутаты по 42-му Сумгаитскому первому округу Шафаг Маилова.

По ее словам, на 4-м и 12-м участках создаются препятствия для наблюдателей, а на 7-м участке невидимыми чернилами маркируют большой палец левой руки, вместо правой. «На некоторых участках проводятся «карусели» - люди из отдельных структур группами направляются в места голосования. Наши представители также зафиксировали случаи вбросов бюллетеней по несколько штук», - сказала она.

Если эти факты подтвердятся, то результаты по участкам должны быть отменены

Вбросы бюллетеней и неоднократные голосования одних и тех же людей являются серьезным нарушением, требующим серьезного расследования со стороны избирательных администраций, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации "Платформа права" Самир Казымлы. "Если эти факты подтвердятся, то результаты по участкам должны быть отменены", - сказал он.

Партия «Мусават» также заявила о массовых нарушениях

К полудню "карусели" на выборах приобрели массовый характер, заявила оппозиционная партия "Мусават". "На 24-м участке 17-го Ясамальского третьего избирательного округа Баку голосуют даже люди, прописанные в [провинциальных] регионах страны. На 31-м участке 8-го Бинагадинского избирательного округа были установлены лица, не являющиеся местными избирателями. Тем не менее, несмотря на реальное участие в голосовании 62 человек, в окружную избирательную комиссию была передана информация о явке 180 человек", - говорится в заявлении партии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, на 15-м участке того же округа силовики инструктируют избирателей, как голосовать за кандидата от власти. Многие члены участковых избирательных комиссий в Баку в нарушение Избирательного кодекса являются лицами, не прописанными в данном округе, заявила "Мусават".

Одни и те же группы лиц развозятся по разным участкам

"В 72-м Джалилабадском округе одни и те же группы лиц развозятся по разным участкам, не автобусами, как было в прошлом, а легковыми автомобилями", - сказано в заявлении.

Избирком отчитался о явке трети избирателей

По данным ЦИК, на 17.00 (16.00 мск) в голосовании приняли участие 2 172 087 избирателей, явка составила 33,82%. При этом с 15.40 по 16.00 (с 14.40 по 15.00 мск) на 18-м избирательном участке 19-го Наримановского первого избирательного округа в Баку не было ни голосующих избирателей, ни наблюдателей, передал корреспондент "Кавказского узла".

В это время на участке находились трое из шести членов участковой избирательной комиссии. Они объяснили отсутствие избирателей в данный момент усилением дневной жары. По их данным, к 15.30 проголосовали 353 из 1422 избирателей.

Также не было голосующих с 16.00 по 16.15 на 14-м участке того же округа. При этом на участке были два наблюдателя, в том числе один от правящей партии «Ени Азербайджан». Здесь к 16.00, как сказал глава комиссии, проголосовали 300 из 1300 избирателей.

На 13-м избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа, расположенном в школе в центре Баку, с 16.30 по 16.50 наблюдалась активность. За это время там, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", проголосовали около 20 человек, причем люди приходили с семьями. На участке находились около 10 наблюдателей, трое из которых представились членами партии «Ени Азербайджан». Представителей других партий здесь не было, хотя среди кандидатов были также выдвиженцы партии «Республиканской альтернатива», Белой партии и Народной партии.

Принявшая участие в голосовании пожилая женщина на вопрос о том, чего она ожидает от нового парламента, ответила так: «Я пенсионерка. Мне много не нужно. Я хочу, чтобы наша республика процветала. И главное, чтобы был мир, спокойствие». Женщина уточнила, что проголосовала "за беспартийного кандидата".

Житель Баку Юсиф Бабаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не пошел голосовать. «Я даже не знаю, кто участвует в выборах. Мне это не интересно. Депутаты решают только свои проблемы», - сказал мужчина.

Из плакатов сложно судить о людях. Это незнакомые лица

Молодая бакинка Лейла сказала, что не пошла на выборы, потому что не знает о программах кандидатов. «Все говорят о выборах, но никто внятно не может объяснить, кто участвует в них, что предлагают людям. Для участия в выборах надо знать, из чего или кого надо выбирать. Из плакатов сложно судить о людях. Это незнакомые лица», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, период предвыборной агитации проходил с 9 августа и закончился утром 31 августа, за сутки до начала голосования. Агитационная кампания прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива".

В период предвыборной агитации самовыдвиженцы столкнулись с помехами со стороны властей и провластных конкурентов, а наблюдателям поступали угрозы, рассказали кандидаты в депутаты парламента Азербайджана.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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